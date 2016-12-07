Стильный проект дома на 5 баллов

Амбициозный и нестандартный проект дома с отдельно стоящим гаражом и террасой на нем сразу привлек наше внимание! Кроме всего прочего, он имеет эффектную отделку деревом для фасадов, панорамное остекление и даже трендовые дизайнерские реечные экраны со стороны улицы!

Студия Majchrzak Pracownia Projektowa находится в Польше и реализует здесь множество частных проектов. Данный дом имеет кодовый номер 10.1, площадь в 211 кв. метров, три спальни и кабинет на первом этаже. Общая площадь дома с гаражом – 270 кв. метров.

Дом построен из двойного слоя силикатного блока + 20 см теплоизоляции. Крыша на основе простой стропильной системы из дерева, на фасаде – гладкая штукатурка и фасадная доска «под дерево». Перекрытия в доме железобетонные. Средняя оценка клиентов – 4.6 баллов из 5!