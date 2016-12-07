Стильный проект дома на 5 баллов

Амбициозный и нестандартный проект дома с отдельно стоящим гаражом и террасой на нем сразу привлек наше внимание! Кроме всего прочего, он имеет эффектную отделку деревом для фасадов, панорамное остекление и даже трендовые дизайнерские реечные экраны со стороны улицы!
Студия Majchrzak Pracownia Projektowa находится в Польше и реализует здесь множество частных проектов. Данный дом имеет кодовый номер 10.1, площадь в 211 кв. метров, три спальни и кабинет на первом этаже. Общая площадь дома с гаражом – 270 кв. метров.
Дом построен из двойного слоя силикатного блока + 20 см теплоизоляции. Крыша на основе простой стропильной системы из дерева, на фасаде – гладкая штукатурка и фасадная доска «под дерево». Перекрытия в доме железобетонные. Средняя оценка клиентов – 4.6 баллов из 5!
Такого красавца можно разместить прямо возле дороги, создав для ландшафта простой и лаконичный проект. На снимке выше вы видите террасу над гаражом, а также окна спален на втором этаже. Блок справа с двусветным остеклением (на углу) относится к гостиной.
Еще один вид с улицы, на этот раз с правой стороны, предоставлен для вас выше. Двусветный формат остекления в гостиной здесь виден гораздо лучше.
На первом уровне мы видим очень интересную планировку открытого типа – особенно это касается кухни, главным модулем гарнитура который стал кухонный остров. Также на этаже есть гостиная (30 кв. метров) при кухне (31 кв. метр), кабинет (9 метров), гостевой санузел (3 метра), кладовая (1,5 кв. метра), котельная и гараж на два автомобиля. Из гостиной можно выйти на террасу с мангалом и видом на задний дворик.
Второй уровень реализован в семейной манере – кроме спален здесь есть игровая гостиная или домашний кинотеатр прямо в холле с видом на двусветную гостиную. Ее площадь – около 26 кв. метров (включая коридорное пространство).
Также здесь мы найдем две детские по 14 кв. метров с выходом на очень просторную террасу на крыше гаража. Главная спальня выполнена в формате мастер-сьюта, но ванная на все спальни общая. Здесь есть гардеробная на 6 метров и балкон справа, выступающий из контура дома.
Такой проект отлично подходит для маленьких участков в 6 соток или для широких, но коротких, а также прекрасно будет смотреться в формате коттеджа как в комплексе коттеджей (окруженный со всех сторон домами), так и на границе цивилизации и природы (возле леса, реки, озера).
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