Маленький домик с мансардой за 3,6 млн

Удивительно органичный и компактный формат этого коттеджа и всей его планировки вызывает ощущение восторга у всех, кто не просто хочет очень бюджетным образом реализовать идею жизни в пригороде, но и не мыслит ее без таких бонусов, как терраса, гараж, отдельная столовая, кабинет, огромная гардеробная и сразу три спальни!
Студия Home Koncept спроектировала дом так, что каждый найдет в нем что-то особенно подходящее к образу жизни его семьи. Современная планировка, удобные комнаты, рациональное использование имеющейся площади – то, что отличает этот дом от других проектов с 3-4 спальнями.
Общая площадь дома – 160 кв. метров, включая 20-метровый гараж. Реализация проекта займет в режиме экономии 3,6 млн рублей. Без экономии постройка обойдется примерно в 5,2 млн рублей.
Из-за наличия отдельной спальни с ванной комнатой на первом этаже и большой гардеробной на втором данный дом является идеальным решением для большой семьи или семьи из трех поколений.
На заднем дворике мы найдем красивую террасу и стильный ландшафтный дизайн в расширенной версии проектов. Необычное окно, что вы видите на мансарде в центре дома, относится к главной спальне площадью 17,3 кв. метра.
Рассматривая террасу поближе, мы видим стильные двери-слайдеры из пластика с трехкамерными стеклопакетами и оформлением под светлое дерево, в тон перголе.
Открытая планировка дома относится лишь к зоне гостиной и столовой. Кухня здесь является отдельным помещением с собственной кладовой. Подробнее вы можете увидеть на плане ниже.
Кроме всего прочего, в проекте предусмотрена стильная отделка стен из комбинированных материалов, современная мебель для TV-центра с белыми глянцевыми фасадами.
На первом этаже нас ждет 29-метровая гостиная-столовая рядом с террасой площадью почти 26 кв. метров. Маленькая кухня является кулинарной зоной (8,5 кв. метров) с кладовой (3 кв. метра). Также на первом этаже есть гараж с котельной и кабинет, гостевая душевая с функцией прачечной и прихожая с гардеробом.
Планировка дома на втором этаже предусматривает три спальни с ванной комнатой площадью в 13 кв. метров и огромной гардеробной над гаражом и котельной. В скобках указана площадь помещения по полу, без скобок – «ощущаемая» на мансарде.
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