Маленький домик с мансардой за 3,6 млн

Удивительно органичный и компактный формат этого коттеджа и всей его планировки вызывает ощущение восторга у всех, кто не просто хочет очень бюджетным образом реализовать идею жизни в пригороде, но и не мыслит ее без таких бонусов, как терраса, гараж, отдельная столовая, кабинет, огромная гардеробная и сразу три спальни!

Студия Home Koncept спроектировала дом так, что каждый найдет в нем что-то особенно подходящее к образу жизни его семьи. Современная планировка, удобные комнаты, рациональное использование имеющейся площади – то, что отличает этот дом от других проектов с 3-4 спальнями.