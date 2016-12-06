Проекты домов до 3 млн рублей

Проекты домов и загородных коттеджей со стоимостью реализации до 3 млн рублей – настоящая находка идей дизайна фасадов и планировок для тех, кто хочет переехать в пригород. Давайте посмотрим на реальные проекты, которые предлагают кросскультурные варианты всего самого интересного.

В нашей новой Книге Идей мы представляем вам исключительно японские современные проекты домов, реализация которых не займет у вас больше, чем 3 млн рублей «под ключ». Площадь данных домов может быть сложно идентифицируема из-за различий в европейской и азиатской архитектуре. За правило можно взять то, что эти дома всегда меньше, чем кажутся на первый взгляд.