Проекты домов до 3 млн рублей

Проекты домов и загородных коттеджей со стоимостью реализации до 3 млн рублей – настоящая находка идей дизайна фасадов и планировок для тех, кто хочет переехать в пригород. Давайте посмотрим на реальные проекты, которые предлагают кросскультурные варианты всего самого интересного.
В нашей новой Книге Идей мы представляем вам исключительно японские современные проекты домов, реализация которых не займет у вас больше, чем 3 млн рублей «под ключ». Площадь данных домов может быть сложно идентифицируема из-за различий в европейской и азиатской архитектуре. За правило можно взять то, что эти дома всегда меньше, чем кажутся на первый взгляд.
Этот изумительный и очень современный проект дома может удивить вас узкой террасой вдоль дверей-слайдеров в гостиной, их выходом прямо на улицу, а не на задний дворик и расположением котельной сразу за прихожей (смотрите по трубам дымохода). Общая площадь дома – 123 кв. метра, а мансарда используется лишь для увеличения высоты потолков в спальнях в задней части дома.
Этот удивительный проект дома с внутренним двориком имеет еще более интересную планировку: справа – ванная, по центру – кухня, слева – гостиная, а на втором этаже можно разместить в таком формате 2-3 спальни в ряд. Общая площадь дома для проекта в РФ может варьироваться от 75 до 150 кв. метров.
Еще один очень интересный дом можно назвать ультра-экологичным, так как для дизайна интерьера и самой постройки на 90% была использована лишь местная натуральная древесина. В доме всего две спальни, кабинет на втором этаже (на мансарде), две гостиных (20 и 10 кв. метров), чайная-игровая. Общая площадь дома – около 83 кв. метров + 13-метровый кабинет на втором этаже, итого около 96 кв. метров. Площадь участка – 3,7 сотки.
Еще один интересный дом с террасой на заднем дворике и шикарным остеклением от пола до потолка может похвастаться каркасным методом строительства (впрочем, как и все остальные японские проекты) и дизайном интерьера с намеком на американский кантри. Сейсмическая оценка для дома – 3, он подходит для сейсмоактивных районов. Настил пола и отделка потолков были выполнены из кедра. Три спальни в доме находятся на втором мансардном этаже рядом с ванной комнатой. Общая площадь дома – около 120 кв. метров.
Еще один очень интересный домик похож на дачный, но может быть с успехом реализован и для постоянной жизни небольшой семьи в 3-4 человека. Отличительным качеством планировки является расположение спален на первом этаже, а гостиной и кухни – на втором. Общая площадь дома – 97,5 кв. метров, его реализация с отделкой и коммуникациями стоит около 2 млн рублей.
Еще один удивительный дом от японских архитекторов мы назвали современным шале. Для своего нового проекта автор вдохновился альпийской архитектурой, что заметно как в отделке фасадов, так и в планировке. Наверху здесь две спальни, ванная и игровая комната для детей. Главным условием от клиентов была супер-низкая стоимость дома по всем параметрам!
Архитектор говорит, что реализация проекта очень скромной стоимости – это вопрос баланса и гармонии между зонами, членами семьи и их предпочтениями. Общая площадь дома – 90 кв. метров, его реализация в РФ займет около 2 млн рублей с отделкой. В Японии цены на рабочую силу и материалы совершенно иные, поэтому сравнивать конкретную сумму строительства нет смысла.
Этот шикарный домик в лесу выполнен в традиционном стиле с элементами шале. В нем две или одна спальня, на выбор. Стоимость реализации дома с примерной площадь в 65 кв. метров – около 1,8 млн рублей «под ключ».
Очень экстравагантный проект дома тоже вписывается в сумму в 3 млн рублей для реализации, даже с супер-современным форматом остекления. Здесь есть две спальни и ванная комната, а на виду – гостиная (слева) и кухня-столовая (в центре). Площадь дома – 91 кв. метр, расположен он в Хиросиме.
Этот японский домик похож на английский таунхаус! В нем три спальни, две гардеробные и две ванные комнаты. Общая площадь дома – около 100 кв. метров.
Этот очень интересный дом расположен в префектуре Нагано, Япония и построен в 2014 году. В доме две спальни на первом этаже и открытая площадка-кабинет – на втором. Общая площадь дома – около 100-110 кв. метров.
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