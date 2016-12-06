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Проекты домов до 3 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Дома в рустикальном стиле
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Проекты домов и загородных коттеджей со стоимостью реализации до 3 млн рублей – настоящая находка идей дизайна фасадов и планировок для тех, кто хочет переехать в пригород. Давайте посмотрим на реальные проекты, которые предлагают кросскультурные варианты всего самого интересного.

В нашей новой Книге Идей мы представляем вам исключительно японские современные проекты домов, реализация которых не займет у вас больше, чем 3 млн рублей «под ключ». Площадь данных домов может быть сложно идентифицируема из-за различий в европейской и азиатской архитектуре. За правило можно взять то, что эти дома всегда меньше, чем кажутся на первый взгляд.

Современный с любовью к традициям

homify Маленькие дома
homify

homify
homify
homify

Этот изумительный и очень современный проект дома может удивить вас узкой террасой вдоль дверей-слайдеров в гостиной, их выходом прямо на улицу, а не на задний дворик и расположением котельной сразу за прихожей (смотрите по трубам дымохода). Общая площадь дома – 123 кв. метра, а мансарда используется лишь для увеличения высоты потолков в спальнях в задней части дома.

Японский модерн

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Дома в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Этот удивительный проект дома с внутренним двориком имеет еще более интересную планировку: справа – ванная, по центру – кухня, слева – гостиная, а на втором этаже можно разместить в таком формате 2-3 спальни в ряд. Общая площадь дома для проекта в РФ может варьироваться от 75 до 150 кв. метров.

Супер-эко

大田の家, 宇佐美建築設計室 宇佐美建築設計室 Дома в классическом стиле
宇佐美建築設計室

宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室

Еще один очень интересный дом можно назвать ультра-экологичным, так как для дизайна интерьера и самой постройки на 90% была использована лишь местная натуральная древесина. В доме всего две спальни, кабинет на втором этаже (на мансарде), две гостиных (20 и 10 кв. метров), чайная-игровая. Общая площадь дома – около 83 кв. метров + 13-метровый кабинет на втором этаже, итого около 96 кв. метров. Площадь участка – 3,7 сотки.

Японский кантри

平井の家, 株式会社kotori 株式会社kotori Дома в стиле модерн
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

Еще один интересный дом с террасой на заднем дворике и шикарным остеклением от пола до потолка может похвастаться каркасным методом строительства (впрочем, как и все остальные японские проекты) и дизайном интерьера с намеком на американский кантри. Сейсмическая оценка для дома – 3, он подходит для сейсмоактивных районов. Настил пола и отделка потолков были выполнены из кедра. Три спальни в доме находятся на втором мансардном этаже рядом с ванной комнатой. Общая площадь дома – около 120 кв. метров.

Дачный домик

西坂部の家, 若山建築設計事務所 若山建築設計事務所 Дома в эклектичном стиле Металл Черный
若山建築設計事務所

若山建築設計事務所
若山建築設計事務所
若山建築設計事務所

Еще один очень интересный домик похож на дачный, но может быть с успехом реализован и для постоянной жизни небольшой семьи в 3-4 человека. Отличительным качеством планировки является расположение спален на первом этаже, а гостиной и кухни – на втором. Общая площадь дома – 97,5 кв. метров, его реализация с отделкой и коммуникациями стоит около 2 млн рублей.

Современное шале

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Дома в рустикальном стиле
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Еще один удивительный дом от японских архитекторов мы назвали современным шале. Для своего нового проекта автор вдохновился альпийской архитектурой, что заметно как в отделке фасадов, так и в планировке. Наверху здесь две спальни, ванная и игровая комната для детей. Главным условием от клиентов была супер-низкая стоимость дома по всем параметрам!

Архитектор говорит, что реализация проекта очень скромной стоимости – это вопрос баланса и гармонии между зонами, членами семьи и их предпочтениями. Общая площадь дома – 90 кв. метров, его реализация в РФ займет около 2 млн рублей с отделкой. В Японии цены на рабочую силу и материалы совершенно иные, поэтому сравнивать конкретную сумму строительства нет смысла.

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Домик в лесу

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Дома в стиле модерн Дерево Черный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Этот шикарный домик в лесу выполнен в традиционном стиле с элементами шале. В нем две или одна спальня, на выбор. Стоимость реализации дома с примерной площадь в 65 кв. метров – около 1,8 млн рублей «под ключ».

Минимализм в кубе

Hinanai Village House dygsa Дома в стиле модерн
dygsa

Hinanai Village House

dygsa
dygsa
dygsa

Очень экстравагантный проект дома тоже вписывается в сумму в 3 млн рублей для реализации, даже с супер-современным форматом остекления. Здесь есть две спальни и ванная комната, а на виду – гостиная (слева) и кухня-столовая (в центре). Площадь дома – 91 кв. метр, расположен он в Хиросиме.

В европейском стиле

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Дома в эклектичном стиле Дерево Серый
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

Этот японский домик похож на английский таунхаус! В нем три спальни, две гардеробные и две ванные комнаты. Общая площадь дома – около 100 кв. метров.

Люксовый модерн

記憶を繋ぐコリドー, スタジオアウラ一級建築士事務所 スタジオアウラ一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле
スタジオアウラ一級建築士事務所

スタジオアウラ一級建築士事務所
スタジオアウラ一級建築士事務所
スタジオアウラ一級建築士事務所

Этот очень интересный дом расположен в префектуре Нагано, Япония и построен в 2014 году. В доме две спальни на первом этаже и открытая площадка-кабинет – на втором. Общая площадь дома – около 100-110 кв. метров.

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