Большой дом с планировкой

Мечтали жить на море? А что если мы покажем вам идеальный проект дома для участка возле пляжа? На основе работы профессионалов из студии BIURO PROJEKTOWE MTMSTYL давайте посмотрим, как можно жить в таком замечательном месте.
Проект дома основан на стиле модерн с красивыми фасадными панелями шоколадного цвета, стеклянными экранами без швов и черными рамами для дверей-слайдеров. Кроме того, на уровне гостиной у дверей есть реечные экраны для защиты от солнца и дополнительной приватности.
Общая площадь дома – 201 кв. метр + гараж в 40 кв. метров на два автомобиля. Построен дом из ячеистого блока Solbet + вспененный полистирол. Отопление основано на газовом котле + «теплый пол», перекрытия из железобетонной плиты, крыша плоская (уклон 2-3 процента).
Стоимость реализации данного проекта сильно зависит от используемых материалов отделки и выбранного формата остекления. В варианте, как в данной статье, минимальная стоимость дома начинается с 5 млн рублей с отделкой хорошего качества и с 4 млн рублей при самых минимальных затратах, какие возможны, с частью самостоятельной работы по строительству и отделке.
Приватный фасад со стороны улицы позволяет нам сосредоточить внимание либо на выступающем гараже, либо на пейзаже с морем и пляжем на заднем плане. Наверху мы видим окно лестничного холла, тогда как все спальни обращены видом на море.
Так выглядит этот шикарный дом в стиле минимализм сбоку – лаконичные черты дома вдохновляют и смотрятся предельно современно. Справа вы можете видеть двери-слайдеры в главный родительский мастер-сьют, а наверху – балкон для двух детских комнат.
Расширенный формат в планировке этого дома предусматривает главную спальню (31 кв. метр) с собственной ванной комнатой и гардеробной, большую гостиную-столовую (40 метров), кухню (11 метров) с кладовой (3 метра), а также хорошую гардеробную при 10-метровой прихожей. Также на первом этаже есть гостевая ванная комната с прачечной, котельная, гараж и мастерская (8 кв. метров). Терраса опоясывает дом с двух сторон и даже имеет отдельную лестницу на второй этаж. Заметьте, что главный мастер-сьют расположен далеко от детских комнат.
На втором этаже – детское царство с двумя спальнями и двумя гардеробами, ванной комнатой и местом для кабинета в холле. Кроме того, спальни имеют стильный балкон над террасой с видом на пляж и море.
Отсюда вы можете увидеть лестницу на террасе с террасой на втором уровне, которая идеально подходит для барбекю-вечеринки!
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