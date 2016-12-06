Большой дом с планировкой

Мечтали жить на море? А что если мы покажем вам идеальный проект дома для участка возле пляжа? На основе работы профессионалов из студии BIURO PROJEKTOWE MTMSTYL давайте посмотрим, как можно жить в таком замечательном месте.

Проект дома основан на стиле модерн с красивыми фасадными панелями шоколадного цвета, стеклянными экранами без швов и черными рамами для дверей-слайдеров. Кроме того, на уровне гостиной у дверей есть реечные экраны для защиты от солнца и дополнительной приватности.