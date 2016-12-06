Дом на немецком уровне качества

На этот раз мы представляем вам не просто дом, а особенный стиль жизни. Дело в том, что эксклюзивные решения, реализованные в этом коттедже, делают загородную жизнь не просто удобной, а ультра-комфортабельной.

Студия Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser презентовала нам очень практичный проект дома, который наверняка понравится всем, кто любит немецкий стиль и качество.

Нестандартная планировка, интересные решения и стильный дизайн интерьера покажут вам, что этот проект даже еще более привлекателен, чем кажется на первый взгляд.