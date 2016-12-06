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Дом на немецком уровне качества

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в классическом стиле
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На этот раз мы представляем вам не просто дом, а особенный стиль жизни. Дело в том, что эксклюзивные решения, реализованные в этом коттедже, делают загородную жизнь не просто удобной, а ультра-комфортабельной.

Студия Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser презентовала нам очень практичный проект дома, который наверняка понравится всем, кто любит немецкий стиль и качество.

Нестандартная планировка, интересные решения и стильный дизайн интерьера покажут вам, что этот проект даже еще более привлекателен, чем кажется на первый взгляд.

Двухуровневая планировка

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Вам может показаться, что в этом доме три уровня, но это не так. Второй уровень умеет двойную высоту потолков, позволяя комнатам быть просторнее. Так, первая спальня родителей с собственной ванной находятся на первом этаже. Здесь же расположились гостиная, столовая и кухня. На втором уровне есть детская, ванная комната и вторая гостиная. Вторая гостиная может стать второй детской или даже двумя, она имеет площадь в 28 кв. метров. В этом доме 5 комнат, две спальни и 1,5 ванные комнаты. Общая площадь дома – 146 кв. метров.

Кухня-гостиная

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

На первом этаже (там же, где находится и главная спальня) мы увидим кухню-гостиную открытой планировки. С четырех сторон это пространство окружают панорамные и обычные окна, а  отделка пола идентична во всех зонах.

Вид из прихожей

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Так выглядит первый этаж дома, если смотреть из прихожей. Стильный горчичный оттенок мягкой мебели, скандинавский ковер и особенный сливовый акцент в виде декоративной стены смотрятся здесь предельно современно.

Детская

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы найдем детскую площадью около 13 кв. метров и игровую (гостиную) площадью около 28 кв. метров. Данный дом разработан для семьи из трех человек – супругов и дочери-подростка. В реальности игровую на втором этаже можно как оставить второй гостиной, так и преобразовать в домашний кинотеатр, творческую студию или даже сразу две детских комнаты по 14 кв. метров.

Ванная комната

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Эта стильная ванная комната выполнена в стиле модерн в черно-белой цветовой гамме. Очень эффектно и практично!

Вид из сада

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Два блока остекления на первом этаже относятся к столовой и гостиной, наверху – ко второй гостиной, окно на мансарде – к этой же комнате.

Лестничный холл

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В одном из выступающих эркеров мы найдем лестничный холл и саму лестницу, соединяющую все уровни.

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