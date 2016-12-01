12 веранд для вашего дома

О том, что каждому дому нужна веранда, знают многие наши читатели. На веранде приятно попить чай или поболтать, на ней можно в буквально смысле слова жить четыре месяца из двенадцати! Для большего удобства некоторые современные веранды уже имеют проведенное отопление – систему «теплого пола» или камин в углу комнаты, что позволяет продлить сезон использования этого помещения.
Чтобы построить веранду, нужно либо быть профессионалом и иметь опыт в данном деле, либо знать, к кому обратиться. В нашей подборке специалистов по ландшафтному дизайну наверняка найдутся те, кто сможет посоветовать вам, у какой фирмы лучше всего купить веранду, как подготовить сад к ее приезду и как оформить ее клумбами так, чтобы было стильно.
Веранда может и выступать из объема здания. Тогда лучше сделать две из ее стен сплошными и теплыми и лишь одну – с остеклением. Здесь можно поставить мангал, оформить стены декоративным камнем, полы – деревом или плиткой под дерево, керамическим паркетом.
Такой тип веранд очень популярен в Германии и Польше – они отлично подходят по дизайну к фасадам в стиле модерн, простым оштукатуренным белым, серым или пастельным. Для такой веранды нужен фундамент, покрытие пола, иногда установка «теплого пола», проведение электричества для освещения, а также мебель. Очень удобно сделать из гостиной на веранду дверь-слайдер из тройного стеклопакета. Веранда с отоплением может быть использована вами и в Рождество. Украшенная елкой с гирляндой и застольем на 10 человек, она может стать прекрасным местом проведения одной из частей вашего праздника.
Если запланировать общую кровлю для дома и веранды еще в процессе проектирования коттеджа, можно организовать расположение веранды в прекрасной нише. Так, если дом имеет форму буквы «Г» или «П», веранда шикарно впишется в проект, восстанавливая прямоугольную форму.
Если на углу дома вы хотели бы обустроить видовую точку на сад, подумайте об угловой веранде. Сама по себе она может быть прямоугольной или опоясывать дом с двух сторон.
Эта маленькая 10-метровая веранда даст фору многим подобным проектам, так как расположена просто идеально! Со стороны соседей здесь густая зеленая изгородь, поэтому при отдыхе на веранде кажется, что ты в лесу или саду. А по периметру на уровне отмостки здесь поставлены декоративные кадки с растениями.
Вдоль одного из фасадов дома можно устроить и панорамную веранду. Обычно она занимает длину двух или трех комнат сразу. Получается, что на ней есть место и для патио, и для столовой, и для летней кухни.
Эта веранда (слева) с летней кухней и столовой доступна как из дома, так и при подъеме по ступенями на подиум, в который интегрирован бассейн. Такую веранду можно назвать домиком при бассейне.
Если при открытии всех дверей и окон на веранде (они бывают складные) вы получаете будто продолжение террасы, то это – тип террас, представленный на фотографии выше.
Еще один вариант веранды представляет собой крыльцо с деревянными экранами и столовой группой. Так выглядит веранда в фермерском стиле.
Эта веранда очень органично пристроена к таунхаусу, здесь был реализован фундамент сразу на две зоны – самой веранды и террасы справа.
Во время теплого сезона такая веранда за счет складных окон, дверей и кровли может открыться внешнему миру максимально широко.
Если вам в доме просто не хватает панорамного остекления и солнечной комнаты, мы советуем вам пристроить 20- или 30-метровую гостиную с панорамным остеклением, проведя туда отопление типа «теплого пола».
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