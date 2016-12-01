12 веранд для вашего дома

О том, что каждому дому нужна веранда, знают многие наши читатели. На веранде приятно попить чай или поболтать, на ней можно в буквально смысле слова жить четыре месяца из двенадцати! Для большего удобства некоторые современные веранды уже имеют проведенное отопление – систему «теплого пола» или камин в углу комнаты, что позволяет продлить сезон использования этого помещения.

Чтобы построить веранду, нужно либо быть профессионалом и иметь опыт в данном деле, либо знать, к кому обратиться. В нашей подборке специалистов по ландшафтному дизайну наверняка найдутся те, кто сможет посоветовать вам, у какой фирмы лучше всего купить веранду, как подготовить сад к ее приезду и как оформить ее клумбами так, чтобы было стильно.