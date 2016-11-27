Деревянный домик у озера

Студия MetaArchitects прекрасным образом совместила комфортабельность современного жилья и удивительный, почти средневековый, стиль шале – альпийского домика на склоне гор. Он отлично вписался в участок с рельефом возле озера и леса, а клиент получил дом своей мечты именно там, где захотел!
Проекты домов, возводимых на склонах, как правило, предусматривают устройство более сложной дренажной системы. Здесь кроются технические решения, которые с особенным вниманием просчитывались архитекторами. Кроме того, дом имел необычные исходные данные – клиент уже имел участок с фундаментом, точно знал, что хочет построить настоящее шале и при этом хотел иметь в своем распоряжении гораздо больший дом, чем был здесь изначально.
На данном участке оставался фундамент от какой-то предыдущей застройки. Чтобы сэкономить, заказчик решил использовать существующее основание для возведения нового дома. Однако фундамент имел слишком малую площадь для идеального проекта, поэтому решено было свесить второй этаж на 80 см от границ цоколя с нескольких сторон, что отлично вписалось в стиль шале. В результате получилась даже большая площадь, чем планировалось первоначально. Помимо просторного первого этажа удалось устроить балкон, открывающий великолепный вид на водоём.
Этот дом построен по каркасной технологии в стиле шале. Утепление наружных стен реализовано с помощью популярного материала – минеральной ваты. В качестве основного материала решено было использовать силовой клееный каркас.
Цокольный (первый) этаж – основное техническое помещение дома, где расположена котельная и все остальные инженерные системы. Он помогает сделать площадь второго этажа свободной от вспомогательных помещений.
Рассматривая уникальную планировку этого дома, мы заметили SPA-комплекс в левой нижней части – здесь есть хамам, сауна, джакузи, душевая и туалет – все общей площадью около 20 кв. метров. Справа от них есть гардеробная, топочная, две хозяйственные кладовые. Ближе к террасе расположена прихожая с гардеробом, кухня, гостиная и большая спальня с выходом на террасу. Площадь террасы тоже впечатляет – 55 кв. метров для истинного удовольствия и отдыха на природе
На втором этаже мы найдем открытую планировку гостиной и кухни общей площадью в 59 кв. метров. В центре помещения расположен камин, на переднем фасаде здания комнаты обрамлены красивым балконом в стиле шале.
Слева от гостиной мы найдем мастер-сьют владельцев дома – спальня, ванная комната и гардеробная удачно разместились достаточно далеко от детской зоны. А две детские спальни находятся в нижней части плана, при них есть гардероб и ванная комната.
Отсюда мы видим слева окна спальни, в центре – окна главной ванной комнаты при спальне, справа – окно детской. Угол наклона участка настолько велик, что рельефность местности позволяет показать уникальный пейзаж из окна.
Все внутренние деревянные элементы дома благодаря своим эстетическим качествам не стали покрываться отделочными материалами. Таким образом, из сугубо конструктивных они превратились ещё и в декоративные, что позволяет сделать интерьер дома не только красивым, но и оригинальным. Особенно удачно проявили себя подстропильные балки, которые создают в комнатах особенную динамику в стиле шале. А их особенно большой размер подарил дому не только архитектурное изящество, но и сделал более притягательным и уютным его интерьер.
Кроме основного дома мы нашли на участке навес для автомобилей, сарай, пирс у озера, уличный бассейн, дорожки для прогулок и отличную подборку влаголюбивых растений для участка возле водоема.
Так дом выглядит со стороны улицы – кажется, что он одноэтажный! А на мансарде мы найдем хорошо оформленный чердак, половина которого используется для шикарной двусветной гостиной.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— 10 фантастичных современных домов;