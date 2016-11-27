Деревянный домик у озера

Студия MetaArchitects прекрасным образом совместила комфортабельность современного жилья и удивительный, почти средневековый, стиль шале – альпийского домика на склоне гор. Он отлично вписался в участок с рельефом возле озера и леса, а клиент получил дом своей мечты именно там, где захотел!

Проекты домов, возводимых на склонах, как правило, предусматривают устройство более сложной дренажной системы. Здесь кроются технические решения, которые с особенным вниманием просчитывались архитекторами. Кроме того, дом имел необычные исходные данные – клиент уже имел участок с фундаментом, точно знал, что хочет построить настоящее шале и при этом хотел иметь в своем распоряжении гораздо больший дом, чем был здесь изначально.