Капитальный ремонт квартиры

Всегда кажется, что вот при этом ремонте ты точно сможешь все сделать правильно. И розетки будут там где надо и кухня с ванной станут невероятно удобными и стены не захочется перекрасить уже через полгода. Но ошибки случаются, и их, казалось бы, фатальная неизбежность толкает подготовиться перед предстоящим ремонтом по-максимуму. Собрать как можно больше информации, найти нужных специалистов, рассмотреть все варианты. Но все есть несколько универсальных моментов, которые помогут сделать ремонт максимально приближенным к идеалу.

На примере работы Grupo Inventia из Барселоны мы рассмотрим несколько из них.