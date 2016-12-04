Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Капитальный ремонт квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia Спальня в стиле модерн Кирпичи Бежевый
Loading admin actions …

Всегда кажется, что вот при этом ремонте ты точно сможешь все сделать правильно. И розетки будут там где надо и кухня с ванной станут невероятно удобными и стены не захочется перекрасить уже через полгода. Но ошибки случаются, и их, казалось бы, фатальная неизбежность толкает подготовиться перед предстоящим ремонтом по-максимуму. Собрать как можно больше информации, найти нужных специалистов, рассмотреть все варианты. Но все есть несколько универсальных моментов, которые помогут сделать ремонт максимально приближенным к идеалу.

На примере работы Grupo Inventia из Барселоны мы рассмотрим несколько из них.

Открытая планировка

Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia Кухня в стиле модерн ДПК Белый
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Если есть возможность объединить несколько общих комнат в одну (кухню-столовую-гостиную), делайте это обязательно. Даже если нельзя полностью снести стены, их частичная разборка тоже пойдет на пользу интерьеру и вашему удобству. Специалисты homify сделали уже столько подобных перепланировок, что у вас не будет недостатка в вариантах.

Больше белого

Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia Спальня в стиле модерн Кирпичи Бежевый
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Если вы не планируете делать ремонт в ближайшие несколько лет, сделайте все максимально белым. На его фоне вы сможете создать интерьер в любом стиле, а при необходимости будете менять мебель, но не отделку. Для пола выберите покрытие бледных оттенков, стараясь избегать рыжих. Они сейчас считаются немодными и при составлении стильного интерьера к ним гораздо труднее будет подобрать подходящую гамму. Несколько стен можно сделать акцентными, для этого тоже постарайтесь использовать неброские оттенки, например, серо-кофейной палитры.

Встроенные шкафы

Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia Гардеробная в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Удобнее еще до ремонта продумать расстановку мебели и сделать встроенные системы хранения там, где нужно. Вы можете сами выбрать наполнение шкафов и расположение всех ящичков и штанг. А чтобы и эта конструкция максимально вписалась в образ, который вы будете создавать мебелью и декором, сделайте двери зеркальными. Это красиво, модно и невероятно рационально, потому что у вас не будет необходимости состыковывать их цвет с остальной мебелью.

Качественный гарнитур для кухни

Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia Кухня в стиле модерн ДПК Белый
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Львиная доля бюджета на ремонт уходит именно на кухонный гарнитур, потому выбирать его нужно особенно тщательно. Многие умудряются сделать так, что каркас переживает несколько редизайнов. Меняются фасады, столешница или только ручки и кажется, что у вас опять новая кухня. При этом без «грязных» работ по демонтажу и сборке и без времени, когда у вас нет кухни вообще. И позаботьтесь о качественной вытяжке, особенно если кухня находится в формате открытой планировки с гостиной.

Модная палитра оттенков

Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia Ванная комната в стиле модерн Плитка Бежевый
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Ванную ремонтировать сложнее всего, потому постарайтесь сделать ее как можно более нейтральной, но при этом используйте современные тренды в дизайне, чтобы она не выглядела устаревшей уже через пару лет. Серо-каменные оттенки, белый, графитовый и черный – этого достаточно, чтобы создать интерьер вне времени. Учтите пару моментов. Не кладите черный на пол, на нем заметна каждая пылинка, особенно актуально это, если внутри есть принудительная вентиляция, которая будет засасывать всю пыль с соседних комнат. И выберите глянцевую плитку для зоны душа, ее мыть легче всего и на ней почти не видны высохшие капли воды.

Современные конструкции

Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia Ванная комната в стиле модерн Плитка Бежевый
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Если вы фанат легкой уборки, вам понравятся подвесные унитазы и тумбы для раковин. Вы убедитесь, что это не только стильно, модно и выглядит более люксово, но и невероятно удобно в плане поддержания чистоты. А еще одно современное удобство приходит со встроенным в пол сливом для душа.

Далее на homify:

Нанять лучшего архитектора в регионе;

TOP-10 проектов удобных и практичных домов;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Загородный дом из клееного бруса
А вам понравился такой тип ремонта?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо