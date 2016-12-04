Капитальный ремонт квартиры

Всегда кажется, что вот при этом ремонте ты точно сможешь все сделать правильно. И розетки будут там где надо и кухня с ванной станут невероятно удобными и стены не захочется перекрасить уже через полгода. Но ошибки случаются, и их, казалось бы, фатальная неизбежность толкает подготовиться перед предстоящим ремонтом по-максимуму. Собрать как можно больше информации, найти нужных специалистов, рассмотреть все варианты. Но все есть несколько универсальных моментов, которые помогут сделать ремонт максимально приближенным к идеалу.
На примере работы Grupo Inventia из Барселоны мы рассмотрим несколько из них.
Если есть возможность объединить несколько общих комнат в одну (кухню-столовую-гостиную), делайте это обязательно. Даже если нельзя полностью снести стены, их частичная разборка тоже пойдет на пользу интерьеру и вашему удобству. Специалисты homify сделали уже столько подобных перепланировок, что у вас не будет недостатка в вариантах.
Если вы не планируете делать ремонт в ближайшие несколько лет, сделайте все максимально белым. На его фоне вы сможете создать интерьер в любом стиле, а при необходимости будете менять мебель, но не отделку. Для пола выберите покрытие бледных оттенков, стараясь избегать рыжих. Они сейчас считаются немодными и при составлении стильного интерьера к ним гораздо труднее будет подобрать подходящую гамму. Несколько стен можно сделать акцентными, для этого тоже постарайтесь использовать неброские оттенки, например, серо-кофейной палитры.
Удобнее еще до ремонта продумать расстановку мебели и сделать встроенные системы хранения там, где нужно. Вы можете сами выбрать наполнение шкафов и расположение всех ящичков и штанг. А чтобы и эта конструкция максимально вписалась в образ, который вы будете создавать мебелью и декором, сделайте двери зеркальными. Это красиво, модно и невероятно рационально, потому что у вас не будет необходимости состыковывать их цвет с остальной мебелью.
Львиная доля бюджета на ремонт уходит именно на кухонный гарнитур, потому выбирать его нужно особенно тщательно. Многие умудряются сделать так, что каркас переживает несколько редизайнов. Меняются фасады, столешница или только ручки и кажется, что у вас опять новая кухня. При этом без «грязных» работ по демонтажу и сборке и без времени, когда у вас нет кухни вообще. И позаботьтесь о качественной вытяжке, особенно если кухня находится в формате открытой планировки с гостиной.
Ванную ремонтировать сложнее всего, потому постарайтесь сделать ее как можно более нейтральной, но при этом используйте современные тренды в дизайне, чтобы она не выглядела устаревшей уже через пару лет. Серо-каменные оттенки, белый, графитовый и черный – этого достаточно, чтобы создать интерьер вне времени. Учтите пару моментов. Не кладите черный на пол, на нем заметна каждая пылинка, особенно актуально это, если внутри есть принудительная вентиляция, которая будет засасывать всю пыль с соседних комнат. И выберите глянцевую плитку для зоны душа, ее мыть легче всего и на ней почти не видны высохшие капли воды.
Если вы фанат легкой уборки, вам понравятся подвесные унитазы и тумбы для раковин. Вы убедитесь, что это не только стильно, модно и выглядит более люксово, но и невероятно удобно в плане поддержания чистоты. А еще одно современное удобство приходит со встроенным в пол сливом для душа.
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