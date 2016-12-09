До и После: Удивительный ремонт 7 ванных комнат!

Как бы мы ни ностальгировали по своему прошлому, ремонт из времен нашего детства совсем не впечатляет. Однозначно, нужно менять все это безобразие на что-то более удобное и современное, функциональное и практичное, модное и стильное. Сегодня мы представляем вам несколько редизайнов ванных комнат, которыми старые владельцы гордились много лет назад. А сегодня дизайнеры превратили их в пространство, отвечающее всем стандартам современности.
Наверняка хозяйка была очень рада, что сумела найти плитку в тон этому розовому «чуду». Пестрый орнамент мог бы сгодиться для акцентной стены, но на всех стенах выглядит по меньшей мере странно.
Учитывая столь сложную форму, расстановка выглядит весьма эргономично.
Обратите внимание на отделку пола. В зоне ванной пол покрыт керамическим паркетом, и в него же «одета» ванная чаша. Модные формы унитаза и биде тоже впечатляют.
Выбранная цветовая гамма в контрасте с темным полом и первоначальная планировка выглядели, скорее всего, не плохо. Но за годы здесь скопилось столько нужных и ненужных вещей, что теперь интерьер представляет собой сплошной хаос.
Стиральной машине, похоже, нашлось место в другой комнате. А все остальное выглядит так изысканно, так стильно!
Сложная гамма оттенков получилась из-за непродуманности мест дополнительного хранения. Рыжеватый оттенок стеллажа с полками и ящиками – не лучший вариант для небесно-голубого на фасадах подвесной тумбы для раковины.
Интерьер, в отделке играющий на контрасте пары цветов с добавлением единственного акцента, всегда выглядит стильно. А плитка с растительным орнаментом – просто WOW!
Главная сложность состояла именно в маленькой ширине комнаты. Все остальное объясняется просто логикой – чем шире пространство, занимаемое элементом, тем дальше от входа он находится.
Ох, уж этот орнамент на всех стенах. К сожалению, интерьер не спасает ни огромное зеркало, ни мраморная столешница для большой тумбы.
Вариант абсолютно без риска – черный, серый, белый плюс модный орнамент как акцент. Очень интересна душевая кабина без одной стенки.
Интерьер из прошлого без ярких цветов и оттенков – уже хорошо. Но все слишком бледно и даже уныло.
Этот интерьер просто осовременили. Вся расстановка мебели и даже оттенки те же самые, но теперь этот интерьер не выглядит скучным, он стал нежным провансом с изысканной орхидеей.
Как и в прошлом примере, владельцы, похоже, были вполне довольны своей ванной комнатой, просто захотели сделать такую же, но более современную и стильную. И у дизайнеров это действительно получилось.
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