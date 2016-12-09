До и После: Удивительный ремонт 7 ванных комнат!

Как бы мы ни ностальгировали по своему прошлому, ремонт из времен нашего детства совсем не впечатляет. Однозначно, нужно менять все это безобразие на что-то более удобное и современное, функциональное и практичное, модное и стильное. Сегодня мы представляем вам несколько редизайнов ванных комнат, которыми старые владельцы гордились много лет назад. А сегодня дизайнеры превратили их в пространство, отвечающее всем стандартам современности.