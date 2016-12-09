Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Удивительный ремонт 7 ванных комнат!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ArcKid, ArcKid ArcKid Ванная комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Как бы мы ни ностальгировали по своему прошлому, ремонт из времен нашего детства совсем не впечатляет. Однозначно, нужно менять все это безобразие на что-то более удобное и современное, функциональное и практичное, модное и стильное. Сегодня мы представляем вам несколько редизайнов ванных комнат, которыми старые владельцы гордились много лет назад. А сегодня дизайнеры превратили их в пространство, отвечающее всем стандартам современности.

До: розовый тюльпан

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Наверняка хозяйка была очень рада, что сумела найти плитку в тон этому розовому «чуду». Пестрый орнамент мог бы сгодиться для акцентной стены, но на всех стенах выглядит по меньшей мере странно.

После: план расстановки

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Учитывая столь сложную форму, расстановка выглядит весьма эргономично.

После: стильно и удобно

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Обратите внимание на отделку пола. В зоне ванной пол покрыт керамическим паркетом, и в него же «одета» ванная чаша. Модные формы унитаза и биде тоже впечатляют.

До: много лишних деталей

MARTA'S, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design Ванная в классическом стиле
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

Выбранная цветовая гамма в контрасте с темным полом  и первоначальная планировка выглядели, скорее всего, не плохо. Но за годы здесь скопилось столько нужных и ненужных вещей, что теперь интерьер представляет собой сплошной хаос.

После: умиротворяющая идиллия

MARTA'S, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design Ванная в классическом стиле
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

Стиральной машине, похоже, нашлось место в другой комнате. А все остальное выглядит так изысканно, так стильно!

До: сложная гамма

Un alloggio barocco valorizzato in chiave contemporanea, Paola Boati Architetto Paola Boati Architetto Ванная в классическом стиле
Paola Boati Architetto

Paola Boati Architetto
Paola Boati Architetto
Paola Boati Architetto

Сложная гамма оттенков получилась из-за непродуманности мест дополнительного хранения. Рыжеватый оттенок стеллажа с полками и ящиками – не лучший вариант для небесно-голубого на фасадах подвесной тумбы для раковины.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: французское изящество

Un alloggio barocco valorizzato in chiave contemporanea, Paola Boati Architetto Paola Boati Architetto Ванная в классическом стиле
Paola Boati Architetto

Paola Boati Architetto
Paola Boati Architetto
Paola Boati Architetto

Интерьер, в отделке играющий на контрасте пары цветов с добавлением единственного акцента, всегда выглядит стильно. А плитка с растительным орнаментом – просто WOW!

До и после: простая эргономика

Remodelação total de Apartamento, ObraZen ObraZen
ObraZen

ObraZen
ObraZen
ObraZen

Главная сложность состояла именно в маленькой ширине комнаты. Все остальное объясняется просто логикой – чем шире пространство, занимаемое элементом, тем дальше от входа он находится.

До: с претензией на люкс

ArcKid, ArcKid ArcKid Ванная комната в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

Ох, уж этот орнамент на всех стенах. К сожалению, интерьер не спасает ни огромное зеркало, ни мраморная столешница для большой тумбы.

После: ахроматическая палитра

ArcKid, ArcKid ArcKid Ванная комната в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

Вариант абсолютно без риска – черный, серый, белый плюс модный орнамент как акцент. Очень интересна душевая кабина без одной стенки.

До: невыразительная палитра

Ristrutturazione di un bagno, Mobili Donda Mobili Donda Ванная комнатаУнитазы
Mobili Donda

Mobili Donda
Mobili Donda
Mobili Donda

Интерьер из прошлого без ярких цветов и оттенков – уже хорошо. Но все слишком бледно и даже уныло.

После: нежные оттенки

Ristrutturazione di un bagno, Mobili Donda Mobili Donda Ванная комнатаУнитазы
Mobili Donda

Mobili Donda
Mobili Donda
Mobili Donda

Этот интерьер просто осовременили. Вся расстановка мебели и даже оттенки те же самые, но теперь этот интерьер не выглядит скучным, он стал нежным провансом с изысканной орхидеей.

До и после: сделайте «так же»

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto Гостиная в стиле модерн
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

Как и в прошлом примере, владельцы, похоже, были вполне довольны своей ванной комнатой, просто захотели сделать такую же, но более современную и стильную. И у дизайнеров это действительно получилось.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Как превратить веранду в жилое помещение?
А вы выбрали любимый ремонт? 1, может, 3?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо