Аксессуары для дома из бетона

Поризованный бетон: кому-то этот материал кажется холодным, неприветливым и каким-то незаконченным, другие любят его жесткую красоту и пуристическую элегантность. Последнее время бетон обретает все большую популярность не только в изготовлении мебели, но и как облицовочный материал зданий. Нужно признать, это не абсолютный дебют бетона в истории, а скорее его триумфальное возвращение на сцену – этот материал уже был популярен в 20е, в период расцвета авантгардизма, а затем в 60е годы. Сегодня так называемый
фактурный бетон снова в моде. Он дешев и прост в обработке и эстетичен, поэтому не удивительно, что предметов мебели и аксессуаров из него появляется все больше. Сегодня мы представим вам шесть интересных примеров работы с бетоном от наших экспертов.
Наша эксперт Renate Vos с удовольствием экспериментирует с формами и материалами. В ходе одного из таких экспериментов возникли эти необычные
люстры, состоящие из симбиоза бетона и силикона. Это оригинальное сочетание несочетаемых субстанций смягчает индустриальный вид светильника, придавая его виду теплоту и несерьезность, будь то во включенном или выключенном состоянии.
Настольные лампы от BMIX , казалось бы, самим своим видом противоречат своему непосредственному назначению. Они представляют собой комбинацию из массивного бетонного основания и дизайнерски
прокаченной лампочки с редуцированной осветительной оптикой и традиционного металличекого спуска включения. Все вместе создает впечатление очень элегантного аксессуара, не смотря на свою скромность способного стать самым ярким элементом интерьера.
Эти часы также, принадлежащие сосоловию продуктов фирмы BMIX, еще один пример того, как из этого грубого холодного строительного материала можно создать стильный и симпатичный аксессуар. Компактный и пуристский – это абсолютный Must-have для всех поклонников современного дизайна и практичного минимализма.
Бетон совсем не обязательно должен оставаться серым – он прекрасно поддается окраске и этот жизнерадостный цветочный горшок прекрасное тому подтверждение! Все модели небольшой турецкой фирмы Betonica сделаны вручную и абсолютно неповторимы.
Специалист по режущим предметам компания WÜSTHOF объединяет два натуральных компонента, бетон и бук, в один отличный продукт – подставку для ножей. Теплое дерево и серый холодный бетон играют на контрасте в этом прямоугольном блоке, способном вписаться практически в любой интерьер кухни.