Аксессуары для дома из бетона

Поризованный бетон: кому-то этот материал кажется холодным, неприветливым и каким-то незаконченным, другие любят его жесткую красоту и пуристическую элегантность. Последнее время бетон обретает все большую популярность не только в изготовлении мебели, но и как облицовочный материал зданий. Нужно признать, это не абсолютный дебют бетона в истории, а скорее его триумфальное возвращение на сцену – этот материал уже был популярен в 20е, в период расцвета авантгардизма, а затем в 60е годы. Сегодня так называемый фактурный бетон снова в моде. Он дешев и прост в обработке и эстетичен, поэтому не удивительно, что предметов мебели и аксессуаров из него появляется все больше. Сегодня мы представим вам шесть интересных примеров работы с бетоном от наших экспертов.