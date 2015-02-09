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Аксессуары для дома из бетона

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Messerblock aus Beton – puristisch, modern!, Wüsthof Dreizackwerk GmbH Wüsthof Dreizackwerk GmbH КухняХранение
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Поризованный бетон: кому-то этот материал кажется холодным, неприветливым и каким-то незаконченным, другие любят его жесткую красоту и пуристическую элегантность. Последнее время бетон обретает все большую популярность не только в изготовлении мебели, но и как облицовочный материал зданий. Нужно признать, это не абсолютный дебют бетона в истории, а скорее его триумфальное возвращение на сцену – этот материал уже был популярен в 20е, в период расцвета авантгардизма, а затем в 60е годы. Сегодня так называемый фактурный бетон снова в моде. Он дешев и прост в обработке и эстетичен, поэтому не удивительно, что предметов мебели и аксессуаров из него появляется все больше. Сегодня мы представим вам шесть интересных примеров работы с бетоном от наших экспертов.

Светильник из бетона и силикона

CONCRETE pendant lamps, RENATE VOS product & interior design RENATE VOS product & interior design КухняОсвещение
RENATE VOS product &amp; interior design

RENATE VOS product & interior design
RENATE VOS product &amp; interior design
RENATE VOS product & interior design

Наша эксперт Renate Vos с удовольствием экспериментирует с формами и материалами. В ходе одного из таких экспериментов возникли эти необычные люстры, состоящие из симбиоза бетона и силикона. Это оригинальное сочетание несочетаемых субстанций смягчает индустриальный вид светильника, придавая его виду теплоту и несерьезность, будь то во включенном или выключенном состоянии.

Настольная лампа

PUREMOLD, BMIX BMIX Спальная комната Освещение
BMIX

BMIX
BMIX
BMIX

Настольные лампы от BMIX , казалось бы, самим своим видом противоречат своему непосредственному назначению. Они представляют собой комбинацию из массивного бетонного основания и дизайнерски прокаченной лампочки с редуцированной осветительной оптикой и традиционного металличекого спуска включения. Все вместе создает впечатление очень элегантного аксессуара, не смотря на свою скромность способного стать самым ярким элементом интерьера.

Настольные часы

O'CLOCK, BMIX BMIX Спальная комната Аксессуары и декор
BMIX

BMIX
BMIX
BMIX

Эти часы также, принадлежащие сосоловию продуктов фирмы BMIX, еще один пример того, как из этого грубого холодного строительного материала можно создать стильный и симпатичный аксессуар. Компактный и пуристский – это абсолютный Must-have для всех поклонников современного дизайна и практичного минимализма.

Цветчно-цветовой акцент

El yapımı Özgün Boyanmış Saksılar, Betonica Betonica Озеленение
Betonica

Betonica
Betonica
Betonica

Бетон совсем не обязательно должен оставаться серым – он прекрасно поддается окраске и этот жизнерадостный цветочный горшок прекрасное тому подтверждение! Все модели небольшой турецкой фирмы Betonica сделаны вручную и абсолютно неповторимы.

Подставка для ножей

Messerblock aus Beton – puristisch, modern!, Wüsthof Dreizackwerk GmbH Wüsthof Dreizackwerk GmbH КухняХранение
Wüsthof Dreizackwerk GmbH

Wüsthof Dreizackwerk GmbH
Wüsthof Dreizackwerk GmbH
Wüsthof Dreizackwerk GmbH

Специалист по режущим предметам компания WÜSTHOF  объединяет два натуральных компонента, бетон и бук, в один отличный продукт – подставку для ножей. Теплое дерево и серый холодный бетон играют на контрасте в этом прямоугольном блоке, способном вписаться практически в любой интерьер кухни.

Подсвечник

homify ГостинаяАксессуары и декорации Бетон
homify

homify
homify
homify

Подсвечник от oggi-beton живое доказательство того насколько удачно серый бетон сочетается с золотым цветом, оттеняя рыхлостью своей фактуры блики от свечи на краске. С помощью этого аксессуара вы сможете расставить в вашем доме небольшие но убедительные световые акценты.

До и После: из провинциальной кухни в современную
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