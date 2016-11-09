8 небольших, красивых и недорогих домов

Когда дело доходит до жизни в небольшом загородном доме, мы начинаем изучать всевозможные советы и секреты компактного хранения различных мелочей и утвари. Создаем специальные кладовки, отсеки для хранения, продумываем привлекательный интерьер, который бы визуально расширял пространство. И все эти старания направлены на то, чтобы даже в самой маленькой комнате мы чувствовали простор и свободу от быта.

В нашей сегодняшней подборке – примеры не только миниатюрных, но и очень стильных построек, в которых легко создать уютный климат. Давайте посмотрим!