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8 небольших, красивых и недорогих домов

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homify Гараж в стиле модерн
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Когда дело доходит до жизни в небольшом загородном доме, мы начинаем изучать всевозможные советы и секреты компактного хранения различных мелочей и утвари. Создаем специальные кладовки, отсеки для хранения, продумываем привлекательный интерьер, который бы визуально расширял пространство. И все эти старания направлены на то, чтобы даже в самой маленькой комнате мы чувствовали простор и свободу от быта.

В нашей сегодняшней подборке – примеры не только миниатюрных, но и очень стильных построек, в которых легко создать уютный климат. Давайте посмотрим!

Восток – дело тонкое!

homify Маленькие дома
homify

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homify
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Наша «коллекция» начинается с домика в восточном стиле. Простой дизайн, нейтральные цвета создают превосходное впечатление. Панорамное остекление кардинально преобразовывает интерьер, стирая границы пространства. 

Все по фен-шуй

homify Ванная в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Простая и понятная геометрия постройки обеспечивает комфортное восприятие вида на каменный сад. С такими окнами интерьерам не требуется дополнительный декор. 

Передвижной дом

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Домик на колесах – это реальность. Роскошь идеи заключена в компактных размерах и продуманной планировке. Использование альтернативных источников энергии делает проживание на природе абсолютно экологичным. 

Вы также можете узнать больше об альтернативных источниках энергии в нашей специальной книге идей. 

Бабушкина кухня

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

На этой кухне нельзя испечь праздничный торт, однако вполне можно «разгуляться» в процессе приготовления ужина. Небольшое путешествие во времени сопровождается такой техникой, как микроволновая печь и посудомоечная машина. Обратите внимание на функциональность планировки кухни: полочка для специй с подсветкой обеспечивает освещение рабочей зоны, табурет стал местом для хранения разных мелочей, а отсутствие створок шкафа помогает сэкономить несколько драгоценных сантиметров. 

Эко-дом

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Энергосберегающие постройки – тренд последних лет. Этот домик нам показался просто симпатичным. 

Эко-климат

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Несмотря на необычную и нелёгкую для организации быта пространственную структуру, внутренняя планировка здания отличается исключительной функциональной продуманностью. 

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Яркий характер

Casa2020, MapOut MapOut Сад в стиле модерн
MapOut

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Авангардный характер строения не оставил равнодушной и нашу редакцию. Этот дом также заслуживает внимания читателя. 

Ничего лишнего

Casa2020, MapOut MapOut Гостиная в стиле модерн Твердая древесина
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Простой и лаконичный дизайн интерьера, красивая текстура натурального дерева, ровные и гладкие поверхности – все это создает атмосферу спокойствия. 

Краткость – сестра таланта

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Этот пример имеет много общих черт с домом на первой фотографии. Нам нравится его монохромный дизайн и простота реализации. Особое значение имеют участки, выложенные камнем. Такое садовое обрамление привлекает внимание к фасаду и украшает его. 

Цвет и свет

homify Гостиная в стиле модерн
homify

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homify
homify

Восхитительная палитра мягких и естественных оттенков возбуждает в нас воображение. Простая мебель и правильно подобранный цвет стен делает помещение невероятно элегантным. 

В стиле джаз!

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Новый пример напоминает настоящий кукольный домик. Все эти крыши, белые окна, нежный цвет фасада просто очаровывают! При этом мы совершенно упустили тот факт, что размеры сооружения весьма малы.

​20 красивых садов до 18 метров
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