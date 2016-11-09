8 небольших, красивых и недорогих домов

Когда дело доходит до жизни в небольшом загородном доме, мы начинаем изучать всевозможные советы и секреты компактного хранения различных мелочей и утвари. Создаем специальные кладовки, отсеки для хранения, продумываем привлекательный интерьер, который бы визуально расширял пространство. И все эти старания направлены на то, чтобы даже в самой маленькой комнате мы чувствовали простор и свободу от быта.
В нашей сегодняшней подборке – примеры не только миниатюрных, но и очень стильных построек, в которых легко создать уютный климат. Давайте посмотрим!
Наша «коллекция» начинается с домика в восточном стиле. Простой дизайн, нейтральные цвета создают превосходное впечатление. Панорамное остекление кардинально преобразовывает интерьер, стирая границы пространства.
Простая и понятная геометрия постройки обеспечивает комфортное восприятие вида на каменный сад. С такими окнами интерьерам не требуется дополнительный декор.
Домик на колесах – это реальность. Роскошь идеи заключена в компактных размерах и продуманной планировке. Использование альтернативных источников энергии делает проживание на природе абсолютно экологичным.
Вы также можете узнать больше об альтернативных источниках энергии в нашей специальной книге идей.
На этой кухне нельзя испечь праздничный торт, однако вполне можно «разгуляться» в процессе приготовления ужина. Небольшое путешествие во времени сопровождается такой техникой, как микроволновая печь и посудомоечная машина. Обратите внимание на функциональность планировки кухни: полочка для специй с подсветкой обеспечивает освещение рабочей зоны, табурет стал местом для хранения разных мелочей, а отсутствие створок шкафа помогает сэкономить несколько драгоценных сантиметров.
Энергосберегающие постройки – тренд последних лет. Этот домик нам показался просто симпатичным.
Несмотря на необычную и нелёгкую для организации быта пространственную структуру, внутренняя планировка здания отличается исключительной функциональной продуманностью.
Авангардный характер строения не оставил равнодушной и нашу редакцию. Этот дом также заслуживает внимания читателя.
Простой и лаконичный дизайн интерьера, красивая текстура натурального дерева, ровные и гладкие поверхности – все это создает атмосферу спокойствия.
Этот пример имеет много общих черт с домом на первой фотографии. Нам нравится его монохромный дизайн и простота реализации. Особое значение имеют участки, выложенные камнем. Такое садовое обрамление привлекает внимание к фасаду и украшает его.
Восхитительная палитра мягких и естественных оттенков возбуждает в нас воображение. Простая мебель и правильно подобранный цвет стен делает помещение невероятно элегантным.
Новый пример напоминает настоящий кукольный домик. Все эти крыши, белые окна, нежный цвет фасада просто очаровывают! При этом мы совершенно упустили тот факт, что размеры сооружения весьма малы.