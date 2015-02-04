Приусадебный гостевой дом в стиле рококо

Быть владельцем собственной усадьбы не только престижно и статусно.
Дворянские гнезда находятся далеко за пределами душного мегаполиса. Здесь в экологически благополучной зоне вам не придется круглые сутки дышать угарным газом и вас не побеспокоят назойливые соседи.
Сегодня нам выпала честь стать гостями одной из усадеб Подмосковья. Специалисты архитектурной студии Back2architecture, работавшие над реконструкцией гостевого дома, любезно предоставили фото проекта, выполненного фотографом Юрием Гришко, и мы на собственном опыте смогли ощутить ту самую
связь времен, ради которой люди не жалеют денег на приобретение бывших дворянских поместий.
Дом на снимке, был полностью реконструирован – фасады отделаны натуральным камнем по проекту компании Domoff Group, а крыша изготовлена из меди. Недаром медные крыши украшали вершины зданий на протяжении веков. Они очень прочные, огнестойкие и с легкостью устоят против сильных ветров. Натуральная медь – не самый дешевый вариант для крыши, но делая выбор в его пользу, вы обеспечиваете свой дом кровлей, которая прослужит вечно.
Интерьер дома дизайнеры придумывали вместе с хозяйкой усадьбы. В качестве примера было взято внутреннее убранство одного из французских замков, оформленного в стиле рококо. Однако специалисты решили смотреть шире. Творческие поиски завели их в далекий XVIII век, во времена необычайной популярности одной из ветвей рококо под названием шинуазри. Это стилевое направление родилось в результате использования мотивов средневекового китайского искусства в украшении предметов быта и оформлении помещений.
Мебель в стиле рококо отличает изобилие декоративных элементов. Интерьер в стиле рококо выбирают романтичные люди, которые ценят красоту и личный комфорт. Этот стиль воспевает фантазию и игру, поэтому всем без исключения элементам рококо присущи изящество, плавность линий и кокетство. Мебель в стиле рококо выдержана в нежных пастельных тонах – голубой, светло-зеленый, розовый и персиковый. В качестве обивочной ткани используют шелк или ситец, покрытые крупными цветочными узорами.
В отличие от других комнат гостевого дома, в оформление этой спальни дизайнеры включили элементы восточного колониального стиля. Центральным элементом интерьера здесь стала кровать на стойках. Вопреки расхожему мнению, эта кровать совсем необязательно должна иметь над собой увесистый балдахин. Иногда для воссоздания романтического образа достаточно изящно выполненной резьбы на деревянных стойках. В привычном геометрическом каркасе кровати отсутствует верхний квадрат, что вовсе не портит внешний вид ложа. Инкрустированная бронзой оттоманка, расположенная рядом с кроватью, придает композиции завершенность.
Благодаря обильному декоративному оформлению, диваны рококо обладают завораживающими формами. Несмотря на множество линий, завитков и узоров, они абсолютно симметричны. Резные спинки и гнутые ножки придают им легкость и грациозность. У изголовья кровати разместились небольшие светильники с характерными для рококо хрустальными подвесками в форме маленьких шаров, капель или листьев.
По стилю оформления несложно догадаться, что ванные комнаты непосредственно связаны с двумя спальнями. Террактовая ванная является естественным продолжением спальни в колониальном стиле. Ее главное украшение – тайские зеркала с характерными для них резными золотыми рамами, которые местные мастера вручную вырезают из дерева и украшают яркой мозаикой из цветного стекла.
Особый облик интерьеру этой ванной комнаты придает яркая керамическая плитка и ручные росписи, выполненные по эскизам архитектора Back2Architecture Марии Троян. Букет нежных цветов, косметика, бижутерия и несколько флаконов духов свидетельствуют о том, что в этом приусадебном гостевом доме останавливаются люди, знающие толк в красивой жизни.