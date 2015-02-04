Приусадебный гостевой дом в стиле рококо

Быть владельцем собственной усадьбы не только престижно и статусно. Дворянские гнезда находятся далеко за пределами душного мегаполиса. Здесь в экологически благополучной зоне вам не придется круглые сутки дышать угарным газом и вас не побеспокоят назойливые соседи.

Сегодня нам выпала честь стать гостями одной из усадеб Подмосковья. Специалисты архитектурной студии Back2architecture, работавшие над реконструкцией гостевого дома, любезно предоставили фото проекта, выполненного фотографом Юрием Гришко, и мы на собственном опыте смогли ощутить ту самую связь времен , ради которой люди не жалеют денег на приобретение бывших дворянских поместий.