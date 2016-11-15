Стильно и современно! 8 идей как использовать камень в интерьере

Для напольного покрытия в гараже, нет ничего лучше, чем жесткая брусчатка из камня, красивая и прочная. Такой тип покрытия обеспечит долговечность пола и обращает на себя внимание фактурным рисунком. А в качестве контраста с серым камнем идеально сочетается белая галька и зелень домашних растений в вазах.