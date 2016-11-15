Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Стильно и современно! 8 идей как использовать камень в интерьере

Перла Вереника Перла Вереника
TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Камень для отделки интерьеров неизменно пользуется большой популярностью, ведь этот материал разнообразен и по форме, и по оттенкам и фактуре. Благодаря неизменной прочности и вариативности в применении натуральный камень используется в самых разнообразных частях дома. Мы собрали в данном обзоре 8 примеров использования камня в интерьерах – монументальных и лаконичных, ярких и функциональных. 

1. Стена из монументального гранита

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Гостиная в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Гранитные панели в оформлении стены внутри дома придают интерьеру солидность и основательность, а подсветка подчеркивает фактурный рисунок плит. Еще один небольшой акцент – гранитная стена окружена окантовкой из белых камней, придающих композиции законченный вид. 

2. Брусчатка из камня в гараже

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Гараж в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Для напольного покрытия в гараже, нет ничего лучше, чем жесткая брусчатка из камня, красивая  и прочная. Такой тип покрытия обеспечит долговечность пола и обращает на себя внимание фактурным рисунком. А в качестве контраста с серым камнем идеально сочетается белая галька и зелень домашних растений в вазах. 

3. Полы с галькой

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Гостиная в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Глянцевую текстуру напольной плитки идеально подчеркнет дополнение в виде округлых камней гальки вдоль стен. Такая поверхность прочна и легко очищается, придавая комнате стильный современный вид.

4. Камень и дерево

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Гостиная в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Два лучших природных материала для отделки: камень и дерево, отлично сочетаются друг с другом, контрастно подчеркивая достоинства каждого из материалов.

5. Шероховатая отделка стены из камня

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Гостиная в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Декоративная отделка одной из стен в комнате придает интерьеру самобытность, а натуральный камень в качестве отделочного материала – функционален и имеет широкий спектр цветов и фактур.

6. Текстура камня на свету

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Дома в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Удачное расположение светильников в нижней части каменной стены подчеркнет рисунок кладки и текстуру каждого камня, сделает интерьер более глубоким и насыщенным.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Классический светлый мрамор

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Ванная комната в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Мраморный пол в ванной комнате благородного жемчужного оттенка и каменная столешница с мойкой формируют элегантный образ интерьера, сдержанный и фешенебельный. 

8. Гранитная столешница на кухне

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Кухня в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Для отделки кухонной столешницы камень эффектен и эффективен. Мрамор, гранит в качестве отделочного материала сочетает в себе все необходимые свойства – от стильного вида до долговечности использования. 

Галерея ужасов: 24 непростительные ошибки в дизайне

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо