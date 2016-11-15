Стильно и современно! 8 идей как использовать камень в интерьере

Камень для отделки интерьеров неизменно пользуется большой популярностью, ведь этот материал разнообразен и по форме, и по оттенкам и фактуре. Благодаря неизменной прочности и вариативности в применении натуральный камень используется в самых разнообразных частях дома. Мы собрали в данном обзоре 8 примеров использования камня в интерьерах – монументальных и лаконичных, ярких и функциональных.
Гранитные панели в оформлении стены внутри дома придают интерьеру солидность и основательность, а подсветка подчеркивает фактурный рисунок плит. Еще один небольшой акцент – гранитная стена окружена окантовкой из белых камней, придающих композиции законченный вид.
Для напольного покрытия в гараже, нет ничего лучше, чем жесткая брусчатка из камня, красивая и прочная. Такой тип покрытия обеспечит долговечность пола и обращает на себя внимание фактурным рисунком. А в качестве контраста с серым камнем идеально сочетается белая галька и зелень домашних растений в вазах.
Глянцевую текстуру напольной плитки идеально подчеркнет дополнение в виде округлых камней гальки вдоль стен. Такая поверхность прочна и легко очищается, придавая комнате стильный современный вид.
Два лучших природных материала для отделки: камень и дерево, отлично сочетаются друг с другом, контрастно подчеркивая достоинства каждого из материалов.
Декоративная отделка одной из стен в комнате придает интерьеру самобытность, а натуральный камень в качестве отделочного материала – функционален и имеет широкий спектр цветов и фактур.
Удачное расположение светильников в нижней части каменной стены подчеркнет рисунок кладки и текстуру каждого камня, сделает интерьер более глубоким и насыщенным.
Мраморный пол в ванной комнате благородного жемчужного оттенка и каменная столешница с мойкой формируют элегантный образ интерьера, сдержанный и фешенебельный.
Для отделки кухонной столешницы камень эффектен и эффективен. Мрамор, гранит в качестве отделочного материала сочетает в себе все необходимые свойства – от стильного вида до долговечности использования.