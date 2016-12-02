Модернизация старого дома

Архитектурная фирма из Цюриха мягко, но настойчиво отремонтировала и модернизировала старый дом 19 века в живописном Гехлинген в северной Швейцарии. Сейчас здание представляет собой современный и просторный 5-комнатный дом с садом, террасой и крытой парковкой.
Фасаду дома просто необходимо было изменение. Эта фотография показывает начало ремонтных работ. Мы видим слегка неопрятный газон и сам общий вид.
Сегодня хозяева дома могут использовать это хранилище снова. Лестница была заменена и оснащена прочными перилами. Кроме того, есть современное освещение для безопасного спуска.
Здесь мы видим кухню во время ремонтных работ. Деревянный пол, потолок и стены находятся в плохом состоянии. Даже если оставить историческое очарование, все равно многое следует модернизировать.
А так кухня выглядит после ремонта. Какая трансформация! Деревянный пол, белые стены, светодиодные лампы в потолке, в комнате теперь есть современный и стильный вид. Как дань истории дома, остался у двери кусок старой каменной стены, что придает уютный и деревенский характер.
Здесь снова современная кухня. Темные фасады сделаны вполне современно и функционально, есть много места для хранения, также будет здесь современная техника.
Из кухни можно попасть в просторную гостиную, которая излучает теплую и уютную атмосферу с ригельными окнами, деревянными панелями и изразцовой печью.
Кроме того, на верхнем этаже загородного дома деревенский шарм проявлен наилучшим образом. Здесь есть две комнаты с открытыми потолочными балками. Теплые деревянные акценты на полу, потолке, двери и перила образуют восхитительный контраст с белыми стенами.
Вот, в каком состоянии предстал погреб перед экспертами. Старая лестница отжила свое, общий вид мрачный и холодный.
Теперь сад не только огорожен, но и дом также имеет прямой доступ к новой, просторной террасе, которая приглашает отдохнуть под открытым небом. Темный деревянный забор гармонично вписывается в общую картину.