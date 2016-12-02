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Модернизация старого дома

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
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Архитектурная фирма из Цюриха мягко, но настойчиво отремонтировала и модернизировала старый дом 19 века в живописном Гехлинген в северной Швейцарии. Сейчас здание представляет собой современный и просторный 5-комнатный дом с садом, террасой и крытой парковкой.

Фасад до ремонта

Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Фасаду дома просто необходимо было изменение. Эта фотография показывает начало ремонтных работ. Мы видим слегка неопрятный газон и сам общий вид.

Сводчатый погреб после ремонта

Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Сегодня хозяева дома могут использовать это хранилище снова. Лестница была заменена и оснащена прочными перилами. Кроме того, есть современное освещение для безопасного спуска.

Кухня во время ремонта

Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Здесь мы видим кухню во время ремонтных работ. Деревянный пол, потолок и стены находятся в плохом состоянии. Даже если оставить историческое очарование, все равно многое следует модернизировать.

Кухня после ремонта

Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

А так кухня выглядит после ремонта. Какая трансформация! Деревянный пол, белые стены, светодиодные лампы в потолке, в комнате теперь есть современный и стильный вид. Как дань истории дома, остался у двери кусок старой каменной стены, что придает уютный и деревенский характер.

Другой вид на кухню

Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Здесь снова современная кухня. Темные фасады сделаны вполне современно и функционально, есть много места для хранения, также будет здесь современная техника.

Гостиная

Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Из кухни можно попасть в просторную гостиную, которая излучает теплую и уютную атмосферу с ригельными окнами, деревянными панелями и изразцовой печью.

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Чердак

Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Кроме того, на верхнем этаже загородного дома деревенский шарм проявлен наилучшим образом. Здесь есть две комнаты с открытыми потолочными балками. Теплые деревянные акценты на полу, потолке, двери и перила образуют восхитительный контраст с белыми стенами.

Погреб

Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Вот, в каком состоянии предстал погреб перед экспертами. Старая лестница отжила свое, общий вид мрачный и холодный.

Фасад после ремонта

Umbau und Sanierung EFH Kirchstrasse 5 in Gächlingen SH, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Теперь сад не только огорожен, но и дом также имеет прямой доступ к новой, просторной террасе, которая приглашает отдохнуть под открытым небом. Темный деревянный забор гармонично вписывается в общую картину.

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