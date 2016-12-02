Модернизация старого дома

А так кухня выглядит после ремонта. Какая трансформация! Деревянный пол, белые стены, светодиодные лампы в потолке, в комнате теперь есть современный и стильный вид. Как дань истории дома, остался у двери кусок старой каменной стены, что придает уютный и деревенский характер.