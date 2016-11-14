32 подсказки для экономного украшения дома

Украшение своего дома и создание атмосферы уюта – это постоянная работа, потому что любой интерьер требует обновления, трансформации и преображения. Так что, если вам пришла идея изменить что-нибудь в привычной обстановке, быстро и экономно – на этот случай есть множество разнообразных и весьма удачных примеров.

В этом обзоре мы собрали 32 варианта доступного и недорого декора интерьера, придающего комнате свежесть и функциональность.