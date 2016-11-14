32 подсказки для экономного украшения дома

Украшение своего дома и создание атмосферы уюта – это постоянная работа, потому что любой интерьер требует обновления, трансформации и преображения. Так что, если вам пришла идея изменить что-нибудь в привычной обстановке, быстро и экономно – на этот случай есть множество разнообразных и весьма удачных примеров.
В этом обзоре мы собрали 32 варианта доступного и недорого декора интерьера, придающего комнате свежесть и функциональность.
Если вы хотите обновить интерьер кухни, можно ограничится заменой напольного покрытия. Подберите более яркий рисунок плитки, освежающий цветовую гамму комнаты. С практичной точки зрения такое напольное покрытие для полка тоже весьма удобно – узор будет долго сохранять свои краски.
Разнообразить интерьер столовой можно освежив покраску стульев, а если к обычным предметам мебели вы добавите еще и деревянную лавку, это расширит количество мест за столом и сэкономит свободное место.
Пустая стена в комнате – чем не место для декларации своей мечты или жизненного кредо? Оригинальная фраза плюс креативный шрифт сделает ваш интерьер на порядок более индивидуальным.
Нейтральная цветовая гамма интерьера – хорошая база для оформления комнаты. Но, помимо скромного сочетания оттенков, поэкспериментируйте и с яркими, сочными красками.
Как известно, даже небольшие детали могут сделать ваш интерьер интереснее. Например, несколько необычных книжных полок - то, что нужно для декора спальни.
Мы все с детства любим волшебную атмосферу дома, украшенного новогодними гирляндами. Но такой декор можно ведь использовать и круглый год – для украшения изголовья кровати, настенного стеллажа или оконного проема.
Памятные сувениры, любимые пейзажи природы, фотографии любимых – столько идей для украшения и обновления пустой стены.
Деревянная полка добавит интерьеру ванной свежести и уюта, эффектно подчеркивая белизну стен.
Узкие полки из реек древесины позволят вам оформить красивую стену для постеров, картин и сувениров.
Некомплектв столовой
Разнообразить обстановку в комнате поможет и легкий элемент несовершенства. Вопреки правилам, поставьте вокруг стола стулья разные по стилю и цвету, обновите интерьер гостиной разноформатной обивкой кресел.
Метод безупречно простой – добавьте к декору стены рисунок-аппликацию.
Необычные материалы в интерьере комнаты всегда добавят что-то новое в атмосферу пространства. К примеру, фактура кирпича – и натуральная, и яркая, и стильная.
Обновление может быть достигнуто не только добавлением деталей. Попробуйте наоборот, убрать из комнаты лишние предметы, упорядочите цветовую гамму и стилевое решение.
Постеры и настенные панно легко преображают интерьер, быстро монтируются и вы всегда сможете подобрать нужный стиль под свое настроение.
Грифельная стена создает интерьер яркий сама по себе, плюс вы можете изобразить на этой поверхности что-то наиболее соответствующее вашему настроению.
Даже если искусство оригами кажется вам излишне вычурным и сложным, вы всегда сможете самостоятельно изготовить несколько оригинальных бумажных гирлянд – из цветных открыток, яркой подарочной упаковки, рисунков ваших детей.
Легкий намек на индустриальную стилистику – алюминиевые и стальные детали в конструкции книжных полок, кухонных стеллажей.
Гарантированный результат даст украшение интерьера домашними растениями: большими и крупными или маленькими и милыми.
Географическая карта на стене придаст интерьеру особый колорит и легкий оттенок колониальной стилистики.
Светлая спальня станет изысканно-стильной, если стену за изголовьем вы украсите контрастной, сочной отделкой: обои или покраска, настенное панно или роспись.
Не спешите выбрасывать старую мебель, именно такой элемент можно превратить в стильную деталь интерьера.
Мы уже говорили об аппликациях на стене, но не часто такой вид декора используется для деревянных поверхностей. На самом деле, достаточно лишь покрыть аппликацию слоем лака, и вы получите надежный результат.
Оригинальный стиль с порога дома? Просто замените стандартную вешалку с крючками на что-то более оригинальное.
Зеркало в ванной комнате приобретет совершенно другой вид, если добавить к нему изысканную раму или просто окантовку на стене.
Уделите немного внимания балкону, ведь здесь можно устроить отличную летнюю веранду.
Такое кресло не останется незамеченным в интерьере комнаты, к тому же в нем очень удобно отдыхать.
Белая стена – отличное место для художественных экспериментов. Продумайте композицию, сделайте наброски на листе бумаги и не бойтесь внести что-то индивидуальное в интерьер своего дома.
Циферблат часов можно использовать как оригинальное украшение, сделав настенное панно с большими стрелками и эффектными цифрами.
Очень эффектно смотрится зелень растений, оформленная в виде вертикального сада.
Нет ничего более уютного и оригинального в интерьере, чем украшения сделанные своими руками. Не стесняйтесь несовершенства красок и форм, такой элемент важен своим внутренним настроением.
Навести порядок в комнате, убрать лишние вещи и сделать это красиво? Просто выберите для хранения несколько оригинальных, ярких коробок.
Дополнительное освещение в комнате само по себе украшает интерьер, а если выбрать оригинальную конструкцию светильника, то обновление будет особенно ярким.
Когда то ковер был обязательным элементов достатка в комнате советского человека. Как известно, мода циклична. Ковры снова возвращаются в наш обиход, только теперь уже как уютное дополнение в ретро-стиле.