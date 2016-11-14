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32 подсказки для экономного украшения дома

Перла Вереника Перла Вереника
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня в скандинавском стиле
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Украшение своего дома и создание атмосферы уюта – это постоянная работа, потому что любой интерьер требует обновления, трансформации и преображения. Так что, если вам пришла идея изменить что-нибудь в привычной обстановке, быстро и экономно – на этот случай есть множество разнообразных и весьма удачных примеров. 

В этом обзоре мы собрали 32 варианта доступного и недорого декора интерьера, придающего комнате свежесть и функциональность. 

1. Интересный узор плитки на полу

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня в скандинавском стиле
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Если вы хотите обновить интерьер кухни, можно ограничится заменой напольного покрытия. Подберите более яркий рисунок плитки, освежающий цветовую гамму комнаты. С практичной точки зрения такое напольное покрытие для полка тоже весьма удобно – узор будет долго сохранять свои краски.

2. Нестандартный комплект стульев и лавки

Paris 11, blackStones blackStones Столовая комната в скандинавском стиле Фанера Зеленый
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Разнообразить интерьер столовой можно освежив покраску стульев, а если к обычным предметам мебели вы добавите еще и деревянную лавку, это расширит количество мест за столом и сэкономит свободное место.

3. Надписи на стенах

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Гостиная в стиле модерн
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

Пустая стена в комнате –  чем не место для декларации своей мечты или жизненного кредо? Оригинальная фраза плюс креативный шрифт сделает ваш интерьер на порядок более индивидуальным. 

4. Яркий цвет стен

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura Спальня в стиле модерн
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

Нейтральная цветовая гамма интерьера – хорошая база для оформления комнаты. Но, помимо скромного сочетания оттенков, поэкспериментируйте и с яркими, сочными красками.

5. Настенные полки оригинальной формы

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani Спальня в скандинавском стиле
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Как известно, даже небольшие детали могут сделать ваш интерьер интереснее. Например, несколько необычных книжных полок  - то, что нужно для декора спальни.

6. Новогодняя гирлянда – элемент декора

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Спальня в стиле модерн
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Мы все с детства любим волшебную атмосферу дома, украшенного новогодними гирляндами. Но такой декор можно ведь использовать и круглый год – для украшения изголовья кровати, настенного стеллажа или оконного проема.

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Обратитесь к нам!

7. Семейные воспоминания

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Памятные сувениры, любимые пейзажи природы, фотографии любимых – столько идей для украшения и обновления пустой стены.

8. Контрастная полка для ванной комнаты

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванная комната в скандинавском стиле
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Деревянная полка добавит интерьеру ванной свежести и уюта, эффектно подчеркивая белизну стен.

9. Деревянный, легкий стеллаж

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo Гостиная в стиле лофт Дерево Эффект древесины
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

Узкие полки из реек древесины позволят вам оформить красивую стену для постеров, картин и сувениров.

10. Некомплект в столовой

projecte virreina, degoma degoma Столовая комната в стиле модерн
degoma

degoma
degoma
degoma

Разнообразить обстановку в комнате поможет и легкий элемент несовершенства. Вопреки правилам, поставьте вокруг стола стулья разные по стилю и цвету, обновите интерьер гостиной разноформатной обивкой кресел. 

11. Аппликация на стене

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Метод безупречно простой – добавьте к декору стены рисунок-аппликацию. 

12. Кирпичная стена

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Столовая комната в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Необычные материалы в интерьере комнаты всегда добавят что-то новое в атмосферу пространства. К примеру, фактура кирпича – и натуральная, и яркая, и стильная.

13. Сбалансируйте интерьер

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Спальня в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Обновление может быть достигнуто не только добавлением деталей. Попробуйте наоборот, убрать из комнаты лишние предметы, упорядочите цветовую гамму и стилевое решение.

14. Креативные наклейки

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Кухни в эклектичном стиле
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Постеры и настенные панно легко преображают интерьер, быстро монтируются и вы всегда сможете подобрать нужный стиль под свое настроение.

15. Черная стена

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Кухня в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Грифельная стена создает интерьер яркий сама по себе, плюс вы можете изобразить на этой поверхности что-то наиболее соответствующее вашему настроению.

16. Бумажные украшения

Playroom Vintage, Estación Ortiz Estación Ortiz Детские спальни
Estación Ortiz

Estación Ortiz
Estación Ortiz
Estación Ortiz

Даже если искусство оригами кажется вам излишне вычурным и сложным, вы всегда сможете самостоятельно изготовить несколько оригинальных бумажных гирлянд – из цветных открыток, яркой подарочной упаковки, рисунков ваших детей.

17. Металл в интерьере

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI Кухня в стиле лофт
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI

Легкий намек на индустриальную стилистику – алюминиевые и стальные детали в конструкции книжных полок, кухонных стеллажей.

18. Зелень в доме

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam Гостиная в тропическом стиле
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

Гарантированный результат даст украшение интерьера домашними растениями: большими и крупными или маленькими и милыми.

19. Карта – это тоже украшение

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Географическая карта на стене придаст интерьеру особый колорит и легкий оттенок колониальной стилистики.

20. Яркая стена у изголовья кровати

Lily Pond homify Стены и пол в скандинавском стиле
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

Светлая спальня станет изысканно-стильной, если стену за изголовьем вы украсите контрастной, сочной отделкой: обои или покраска, настенное панно или роспись.

21. Ретро-мебель

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine Стены и пол в средиземноморском стиле
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

Не спешите выбрасывать старую мебель, именно такой элемент можно превратить в стильную деталь интерьера.

22. Декор деревянной стены

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs Ванная комната в стиле модерн
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

Мы уже говорили об аппликациях на стене, но не часто такой вид декора используется для деревянных поверхностей. На самом деле, достаточно лишь покрыть аппликацию слоем лака,  и вы получите надежный результат.

23. Оригинальная вешалка в прихожей

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Оригинальный стиль с порога дома? Просто замените стандартную вешалку с крючками на что-то более оригинальное.

24. Декоративные зеркала в ванной комнате

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Ванная комната в стиле минимализм
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Зеркало в ванной комнате приобретет совершенно другой вид, если добавить к нему изысканную раму или просто окантовку на стене.

25. Уютный балкон

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion Терраса в средиземноморском стиле
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

Уделите немного внимания балкону, ведь здесь можно устроить отличную летнюю веранду.

26. Подвесное кресло

Toscane, dmesure dmesure Спальня в средиземноморском стиле
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Такое кресло не останется незамеченным в интерьере комнаты, к тому же в нем очень удобно отдыхать.

27. Необычный декор стен

Espace naturaliste, Zuritagordian Zuritagordian Спальня в эклектичном стиле
Zuritagordian

Zuritagordian
Zuritagordian
Zuritagordian

Белая стена – отличное место для художественных экспериментов. Продумайте композицию, сделайте наброски на листе бумаги и не бойтесь внести что-то индивидуальное в интерьер своего дома.

28. Заметные часы

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Спальня в стиле модерн Синий
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Циферблат часов можно использовать как оригинальное украшение, сделав настенное панно с большими стрелками и эффектными цифрами.

29. Вертикальный сад

Mur Végétaux, Green Mood Green Mood Столовая комната в эклектичном стиле
Green Mood

Green Mood
Green Mood
Green Mood

Очень эффектно смотрится зелень растений, оформленная в виде вертикального сада.

30. Детали вашего творчества

Chambre de bébé de 25m², Judith Wolff Architecte d'intérieur Judith Wolff Architecte d'intérieur Детская
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur

Judith Wolff Architecte d'intérieur
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur
Judith Wolff Architecte d'intérieur

Нет ничего более уютного и оригинального в интерьере, чем украшения сделанные своими руками. Не стесняйтесь несовершенства красок и форм, такой элемент важен своим внутренним настроением.

31. Декоративные коробки

un appartement des années 70 revu et corrigé, espaces & déco espaces & déco Детская комнатa в стиле минимализм
espaces &amp; déco

espaces & déco
espaces &amp; déco
espaces & déco

Навести порядок в комнате, убрать лишние вещи и сделать это красиво? Просто выберите для хранения несколько оригинальных, ярких коробок.

32. Светильники

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Кухня в стиле модерн
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Дополнительное освещение в комнате само по себе украшает интерьер, а если выбрать оригинальную конструкцию светильника, то обновление будет особенно ярким.

32. Ковер снова в дом

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani Гостиная в скандинавском стиле
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Когда то ковер был обязательным элементов достатка в комнате советского человека. Как известно, мода циклична. Ковры снова возвращаются в наш обиход, только теперь уже как уютное дополнение в ретро-стиле.

До и После: Пристройка к дому по-голландски
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