12 идей применения камня и дерева для эффектного декора входа в дом

Применение безупречной красоты природных материалов для отделки домов и интерьеров никогда не выйдет из моды. Эти материалы сочетают в себе лучшие практичные характеристики и несомненную индивидуальность каждой детали. В природе нет ни одного идентичного среза древесины, текстуры массива камня, каждый элемент живой красоты несет в себе свою неповторимую историю и энергию. Поэтому, выбирая для декора своего дома натуральные материалы, вы обязательно получите образ эффектный и внушительный. Выбирайте – что вам ближе , 12 примеров нашего небольшого обзора показывают как по-разному можно оформить вход в ваш дом.