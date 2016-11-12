12 идей применения камня и дерева для эффектного декора входа в дом

Применение безупречной красоты природных материалов для отделки домов и интерьеров никогда не выйдет из моды. Эти материалы сочетают в себе лучшие практичные характеристики и несомненную индивидуальность каждой детали. В природе нет ни одного идентичного среза древесины, текстуры массива камня, каждый элемент живой красоты несет в себе свою неповторимую историю и энергию. Поэтому, выбирая для декора своего дома натуральные материалы, вы обязательно получите образ эффектный и внушительный. Выбирайте – что вам ближе , 12 примеров нашего небольшого обзора показывают как по-разному можно оформить вход в ваш дом.
Стиль этого дома сочетает в себе респектабельность и оригинальное применение натуральных материалов. Массивная, широкая входная дверь из древесины, гладкие плиты мраморного пола и изящный рисунок в центре, а вдоль стен – насыпь из белых камней. Такое сочетание нельзя назвать классическим, дизайнерское решение выглядит современным и гармоничным.
Текстуры природных материалов в данном случае использованы нетривиальным образом: гладкая, глянцевая поверхность деревянных панелей и фактурный узор плиток камня. Необработанный камень придает фасаду дома особую оригинальность и эффектность, оттенки очень разнообразны: от светло-песочного до темно-серого, что создает динамику.
К двери этого дома ведет тропа из деревянных щитов, уложенных на подушку из мелких камушков. Это и красиво, и очень практично. Каменная насыпь предохраняет вход в дом от лишней сырости в дождливую погоду.
Зеленый газон может начинаться от самого порога дома, а каменные плиты в окружении травы формируют дорожку к двери. Отличное дополнение – каменные вазы с зелеными кустами у входной двери.
Какие современные материалы не предлагали бы производители дверей, массив древесины никогда не выйдет из моды. Такая дверь неизменно обеспечивает солидное оформление входа в ваш дом, прочность и долговечность.
Идеальным дополнением к деревянной двери и дорожке станут, конечно же, зеленые кусты, обрамляющие вход в ваш дом. Чтобы сад не доставлял вам забот, выбирайте те растения, которые наиболее подходят окружающему климату – будь то тропические пальмы для домика у моря или вечно-зеленые хвойники для средней полосы России.
Такой материал отделки, как бамбук – это решение практичное и современное. Бамбуковые панели легкие, прочные и устойчивые к перепадам температур.
Шпонированная древесина более привычна для отделки внутренних интерьеров, но применение ее для оформления входной двери также допустимо. С помощью шпонированных панелей древесины вы можете подобрать разнообразный рисунок и оттенки, сделав вход более оригинальным.
Природные оттенки и фактура деревянных деталей придаст вашему дому особый колорит кантри-стиля, радушного и естественного.
Массивные стены дома из необработанного камня создают вид, безусловно, монументальный. Тем ярче на фоне серых камней смотрится бирюзовая деревянная дверь.
Пересечение в одном здании материалов и форм традиционных и ультрасовременных всегда создает образ оригинальный и яркий. В данном случае стеклянные панели сочетаются с отделкой стен кирпичной кладкой, подчеркнуто фактурной и натуральной.
Разыскивая оригинальные идеи для декора входа в дом, не стоит отказываться и от гарантированно успешных, хоть и традиционных вариантов. Яркая клумба с цветами – это, конечно, не новое изобретение. Но в зависимости от оформления композиции, вы можете сделать ее вид максимально подходящим по цвету и стилю к вашему дому.