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12 идей применения камня и дерева для эффектного декора входа в дом

Перла Вереника Перла Вереника
Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Окна и двери в стиле кантри
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Применение безупречной красоты природных материалов для отделки домов и интерьеров никогда не выйдет из моды. Эти материалы сочетают в себе лучшие практичные характеристики и несомненную индивидуальность каждой детали. В природе нет ни одного идентичного среза древесины, текстуры массива камня, каждый элемент живой красоты несет в себе свою неповторимую историю и энергию. Поэтому, выбирая для декора своего дома натуральные материалы, вы обязательно получите образ эффектный и внушительный. Выбирайте – что вам ближе , 12 примеров нашего небольшого обзора показывают как по-разному можно оформить вход в ваш дом. 

1. Элегантная деревянная дверь и каменный пол

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Окна и двери в стиле модерн
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Стиль этого дома сочетает в себе респектабельность и оригинальное применение натуральных материалов. Массивная, широкая входная дверь из древесины, гладкие плиты мраморного пола и изящный рисунок в центре, а вдоль стен – насыпь из белых камней. Такое сочетание нельзя назвать классическим, дизайнерское решение выглядит современным и гармоничным.

2. Отделка входного портала из каменных плиток и древесины

Casa Ax4, ROKA Arquitectos ROKA Arquitectos Дома в стиле минимализм Керамика Эффект древесины
ROKA Arquitectos

ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos

Текстуры природных материалов в данном случае использованы нетривиальным образом: гладкая, глянцевая поверхность деревянных панелей и фактурный узор плиток камня. Необработанный камень придает фасаду дома особую оригинальность и эффектность, оттенки очень разнообразны: от светло-песочного до темно-серого, что создает динамику.

3. Каменный фон для деревянной дорожки

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Окна и двери в стиле модерн Дерево Эффект древесины
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

К двери этого дома ведет тропа из деревянных щитов, уложенных на подушку из мелких камушков. Это и красиво, и очень практично. Каменная насыпь предохраняет вход в дом от лишней сырости в дождливую погоду.

4. Лужайка у входа в дом

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Окна и двери в стиле модерн
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

Зеленый газон может начинаться от самого порога дома, а каменные плиты в окружении травы формируют дорожку к двери. Отличное дополнение – каменные вазы с зелеными кустами у входной двери.

5. Деревянная дверь – непроходящая классика

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez Окна и двери в стиле модерн
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

Какие современные материалы не предлагали бы производители дверей, массив древесины никогда не выйдет из  моды. Такая дверь неизменно обеспечивает солидное оформление входа в ваш дом, прочность и долговечность.

6. Зеленое оформление входа в дом

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Окна и двери в рустикальном стиле
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Идеальным дополнением к деревянной двери и дорожке станут, конечно же, зеленые кусты, обрамляющие вход в ваш дом. Чтобы сад не доставлял вам забот, выбирайте те растения, которые наиболее подходят окружающему климату – будь то тропические пальмы для домика у моря или вечно-зеленые хвойники для средней полосы России.

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7. Отделка входа бамбуковыми панелями

Fachada de Réguas de bambu autoclavado- Projeto Arq. Isay Weinfeld, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO Стены и пол в стиле минимализм
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

Такой материал отделки, как бамбук – это решение практичное и современное. Бамбуковые панели легкие, прочные и устойчивые к перепадам температур.

8. Панели из шпона

homify Окна и двери в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шпонированная древесина более привычна для отделки внутренних интерьеров, но применение ее для оформления входной двери также допустимо. С помощью шпонированных панелей древесины вы можете подобрать разнообразный рисунок и оттенки, сделав вход более оригинальным.

9. Натуральная текстура дерева

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Окна и двери в стиле кантри
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Природные оттенки и фактура деревянных деталей придаст вашему дому особый колорит кантри-стиля, радушного и естественного. 

10. Серый камень и яркий акцент двери

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Окна и двери в стиле кантри
Roundhouse Architecture Ltd

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Массивные стены дома из необработанного камня создают вид, безусловно, монументальный. Тем ярче на фоне серых камней смотрится бирюзовая деревянная дверь. 

11. Стекло и кирпич

Pivot door and Side Return Glass Box Extrensin Maxlight Окна и двери в стиле модерн
Maxlight

Pivot door and Side Return Glass Box Extrensin

Maxlight
Maxlight
Maxlight

Пересечение в одном здании материалов и форм традиционных и ультрасовременных всегда создает образ оригинальный и яркий. В данном случае стеклянные панели сочетаются с отделкой стен кирпичной кладкой, подчеркнуто фактурной и натуральной.

12. Цветы у входа

homify Окна и двери в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Разыскивая оригинальные идеи для декора входа в дом, не стоит отказываться и от гарантированно успешных, хоть и традиционных вариантов. Яркая клумба с цветами – это, конечно, не новое изобретение. Но в зависимости от оформления композиции, вы можете сделать ее вид максимально подходящим по цвету и стилю к вашему дому.

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