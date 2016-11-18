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Современный дом в эко-стилистике

Перла Вереника Перла Вереника
homify Гараж в стиле модерн
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Как сбалансировать современную минималистичную архитектуру дома и функциональность интерьера в окружающий пейзаж природы? Природные мотивы эко-стиля, превалирующая роль натуральных материалов и максимальная взаимосвязь интерьера дома с элементами естественной среды реализуют несбыточную мечту современного человека о своем уголке тишины и покоя в суете большого города.  

Современный дом в окружении природы

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Аксессуары и декор
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Простая геометрия фасада создает эффектный контраст с буйством зелени вокруг, словно хозяин этого дома позволил растениям произвольно заполнить все свободное пространство вокруг: высокие кусты цветов, нарочито небрежная каменная дорожка к входу, поросшая травой. 

Под тенью высоких деревьев

Bosvilla Soest, Bureau MT Bureau MT Дома в стиле модерн
Bureau MT

Bureau MT
Bureau MT
Bureau MT

Белые стены дома и акцент на темной древесине оконных рам и дверей – решение простое и стильное. Деревья окружают этот небольшой, уютный домик, под широкими ветвями – столик и лавка у крыльца. 

Зеленый уголок сада на фоне белого фасада

心地良いスキップハウス, ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES Дома в стиле модерн
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES

ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES

Контраст белого минималистичного фасада и темного дерева панелей оживляет лаконичную архитектуру дома, а зелень небольшого сада украшает вход свежестью.

Баланс форм архитектуры и рельефа местности

ふたつのコートを持つ家, toki Architect design office toki Architect design office Дома в стиле модерн Дерево Белый
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

Плоские крыши дома, расположенные под небольшим углом, придают динамичность строениям и позволяют формируют гармоничный облик на фоне холмистого горизонта. 

Минимализм японского интерьера выглядит впечатляюще уютно

西船の家, 矩須雅建築研究所 矩須雅建築研究所 Гостиная в скандинавском стиле
矩須雅建築研究所

矩須雅建築研究所
矩須雅建築研究所
矩須雅建築研究所

Интерьер этого дома очень простой и теплый: деревянная отделка, минимум деталей, просторные светлые комнаты. Такой интерьер выглядит и современным, и душевным, по-домашнему мирным и расслабляющим.

Урбанистическая архитектура на фоне бесподобных пейзажей

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Акцент в архитектуре этого дома сделан на функциональности и максимальной открытости к окружающей природе, которая, несомненно – лучшее украшение и главный элемент отдыха в таком уединенном уголке. 

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