Современный дом в эко-стилистике

Как сбалансировать современную минималистичную архитектуру дома и функциональность интерьера в окружающий пейзаж природы? Природные мотивы эко-стиля, превалирующая роль натуральных материалов и максимальная взаимосвязь интерьера дома с элементами естественной среды реализуют несбыточную мечту современного человека о своем уголке тишины и покоя в суете большого города.