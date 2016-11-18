Современный дом в эко-стилистике

Как сбалансировать современную минималистичную архитектуру дома и функциональность интерьера в окружающий пейзаж природы? Природные мотивы эко-стиля, превалирующая роль натуральных материалов и максимальная взаимосвязь интерьера дома с элементами естественной среды реализуют несбыточную мечту современного человека о своем уголке тишины и покоя в суете большого города.
Простая геометрия фасада создает эффектный контраст с буйством зелени вокруг, словно хозяин этого дома позволил растениям произвольно заполнить все свободное пространство вокруг: высокие кусты цветов, нарочито небрежная каменная дорожка к входу, поросшая травой.
Белые стены дома и акцент на темной древесине оконных рам и дверей – решение простое и стильное. Деревья окружают этот небольшой, уютный домик, под широкими ветвями – столик и лавка у крыльца.
Контраст белого минималистичного фасада и темного дерева панелей оживляет лаконичную архитектуру дома, а зелень небольшого сада украшает вход свежестью.
Плоские крыши дома, расположенные под небольшим углом, придают динамичность строениям и позволяют формируют гармоничный облик на фоне холмистого горизонта.
Интерьер этого дома очень простой и теплый: деревянная отделка, минимум деталей, просторные светлые комнаты. Такой интерьер выглядит и современным, и душевным, по-домашнему мирным и расслабляющим.