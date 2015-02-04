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5 потрясающих загородных домов в Швейцарии

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Casa Locarno, designyougo - architects and designers designyougo - architects and designers Дома в средиземноморском стиле
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Швейцария – это не только стабильные фондовые биржи, часы с вековой историей и лучшие в мире сыры. В этой небольшой и очень обеспеченной европейской стране целых четыре национальных языка, на протяжении нескольких веков здесь строго соблюдается военный нейтралитет, а 60% электроэнергии вырабатывают гидроэлектростанции.  Кроме всего прочего, страна славится лучшими в мире горнолыжными курортами, коих здесь насчитывается порядка 200. 

В Швейцарии много озер, рек и ледников. Эта страна – настоящее раздолье для любителей водных видов спорта: парусного яхтинга, рафтинга, каякинга. Поэтому многие жители Швейцарии предпочитают иметь дом за городом, чтобы в любой момент прогуляться по живописным пейзажам или заняться любимым видом спорта.  

Пассивный дом в кантоне Вале

Passivhaus in der Schweiz: Energieversorgung in Eigenregie, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Дом, который вы видите на фото, построила одна швейцарская семья совместно с пионерами строительства пассивных домов немецкой компанией Baufritz. За использование передовых технологий по сокращению энергопотребления проект получил престижную награду за вклад в глобальную защиту климата. В фасад дома вмонтированы тепловые солнечные коллекторы, производящие горячую воду и поддерживающие отопление. Солнечная фотоэлектрическая станция в саду и небольшой ветрогенератор на крыше обеспечивают электроэнергией строение, площадью 150 м² . При сдаче в эксплуатацию дом получил особенный сертификат, подтверждающий, что все включенные в его строительство материалы, абсолютно  безопасны для здоровья.

Необычный дом в Локарно

Casa Locarno, designyougo - architects and designers designyougo - architects and designers Дома в средиземноморском стиле
designyougo – architects and designers

designyougo - architects and designers
designyougo – architects and designers
designyougo - architects and designers

Неподалеку от Локарно – небольшого швейцарского городка с итальянским характером – берлинские архитекторы из студии Designyougo построили еще один пассивный дом площадью 200 м². Окна высотой на всю стену позволяют любоваться прекрасным видом на озеро Маджоре. Дом получил множество престижных призов как за лучший дизайн, так и за эффективное внедрение технологий по выработки электроэнергии из альтернативных источников.

Сказочный домик

Stöckli in Balsthal, PASCAL FLAMMER ARCHITECT PASCAL FLAMMER ARCHITECT
PASCAL FLAMMER ARCHITECT

PASCAL FLAMMER ARCHITECT
PASCAL FLAMMER ARCHITECT
PASCAL FLAMMER ARCHITECT

Этот сказочный домик был построен в маленькой деревушке Бальсталь в кантоне Золотурн. Он сочетает в себе элементы традиционной и современной швейцарской архитектуры. В первой половине прошлого века подобные дома были популярны среди вышедших на пенсию фермеров, которые передав свое фермерское хозяйство в руки выросших сыновей, селились в уединенных хижинах рядом с лесом.

Современный дом из бетона

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

Еще один необычный дом, претендующий на звание маленького дворца 21-го столетия. Дом со столь нестандартным фасадом наверняка здорово выделяется среди типовых загородных домов – практически квадратная форма здания, крупные и холодные бетонные плиты и встроенные в них большие окна, напоминающие мониторы плоских телевизоров.  Кстати, на крыше этого дома находится замечательная, широкая терраса, на которой жители дома и его гости смогут наслаждаться утренним кофе или бокалом шампанского, не опасаясь любопытных глаз соседей.

Горная хижина в зимней сказке

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

А сейчас мы плавно переместимся в совершенно другую климатическую зону и посмотрим на дом, который расположен в вечной зимней сказке посреди швейцарских Альп. Он слегка возвышается над другими домами, позволяя его жителям любоваться волшебной атмосферой одного из лучших горнолыжных курортов.  Дом был построен из бетона, камня и дерева и идеально вписывается в живописный ландшафт. Традиционная для стиля шале двускатная крыша является своего рода шапкой, она удержит снег на крыше и защитит фундамент и стены дома от намокания.

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