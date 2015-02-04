5 потрясающих загородных домов в Швейцарии

Швейцария – это не только стабильные фондовые биржи, часы с вековой историей и лучшие в мире сыры. В этой небольшой и очень обеспеченной европейской стране целых четыре национальных языка, на протяжении нескольких веков здесь строго соблюдается военный нейтралитет, а 60% электроэнергии вырабатывают гидроэлектростанции. Кроме всего прочего, страна славится лучшими в мире горнолыжными курортами, коих здесь насчитывается порядка 200.
В Швейцарии много озер, рек и ледников. Эта страна – настоящее раздолье для любителей водных видов спорта: парусного яхтинга, рафтинга, каякинга. Поэтому многие жители Швейцарии предпочитают иметь дом за городом, чтобы в любой момент прогуляться по живописным пейзажам или заняться любимым видом спорта.
Дом, который вы видите на фото, построила одна швейцарская семья совместно с пионерами строительства пассивных домов немецкой компанией Baufritz. За использование передовых технологий по сокращению энергопотребления проект получил престижную награду за вклад в глобальную защиту климата. В фасад дома вмонтированы тепловые солнечные коллекторы, производящие горячую воду и поддерживающие отопление. Солнечная фотоэлектрическая станция в саду и небольшой ветрогенератор на крыше обеспечивают электроэнергией строение, площадью 150 м² . При сдаче в эксплуатацию дом получил особенный сертификат, подтверждающий, что все включенные в его строительство материалы, абсолютно безопасны для здоровья.
Неподалеку от Локарно – небольшого швейцарского городка с итальянским характером – берлинские архитекторы из студии Designyougo построили еще один пассивный дом площадью 200 м². Окна высотой на всю стену позволяют любоваться прекрасным видом на озеро Маджоре. Дом получил множество престижных призов как за лучший дизайн, так и за эффективное внедрение технологий по выработки электроэнергии из альтернативных источников.
Этот сказочный домик был построен в маленькой деревушке Бальсталь в кантоне Золотурн. Он сочетает в себе элементы традиционной и современной швейцарской архитектуры. В первой половине прошлого века подобные дома были популярны среди вышедших на пенсию фермеров, которые передав свое фермерское хозяйство в руки выросших сыновей, селились в уединенных хижинах рядом с лесом.
Еще один необычный дом, претендующий на звание маленького дворца 21-го столетия. Дом со столь нестандартным фасадом наверняка здорово выделяется среди типовых загородных домов – практически квадратная форма здания, крупные и холодные бетонные плиты и встроенные в них большие окна, напоминающие мониторы плоских телевизоров. Кстати, на крыше этого дома находится замечательная, широкая терраса, на которой жители дома и его гости смогут наслаждаться утренним кофе или бокалом шампанского, не опасаясь любопытных глаз соседей.
А сейчас мы плавно переместимся в совершенно другую климатическую зону и посмотрим на дом, который расположен в вечной зимней сказке посреди швейцарских Альп. Он слегка возвышается над другими домами, позволяя его жителям любоваться волшебной атмосферой одного из лучших горнолыжных курортов. Дом был построен из бетона, камня и дерева и идеально вписывается в живописный ландшафт. Традиционная для стиля шале двускатная крыша является своего рода шапкой, она удержит снег на крыше и защитит фундамент и стены дома от намокания.