5 потрясающих загородных домов в Швейцарии

Швейцария – это не только стабильные фондовые биржи, часы с вековой историей и лучшие в мире сыры. В этой небольшой и очень обеспеченной европейской стране целых четыре национальных языка, на протяжении нескольких веков здесь строго соблюдается военный нейтралитет, а 60% электроэнергии вырабатывают гидроэлектростанции. Кроме всего прочего, страна славится лучшими в мире горнолыжными курортами, коих здесь насчитывается порядка 200.

В Швейцарии много озер, рек и ледников. Эта страна – настоящее раздолье для любителей водных видов спорта: парусного яхтинга, рафтинга, каякинга. Поэтому многие жители Швейцарии предпочитают иметь дом за городом, чтобы в любой момент прогуляться по живописным пейзажам или заняться любимым видом спорта.