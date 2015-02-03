До и После: Переделка гаража в жилое помещение

Городская рециркуляция, называемая сейчас модным словом
джентрификация, имеет своих сторонников и противников. Первые уверены, что реконструкция и обновление строений в некогда нефешенебельных кварталах, способствует развитию инфраструктуры района и помогает привлечь инвестиции. Вторые злятся на резкое повышение цен на жилье и ностальгируют по дворовой романтике заброшенных кварталов.
Большинство любителей современной архитектуры, без сомнения, являются поклонниками джентрификации и нередко оказываются первыми, кто решает заселиться в обновленные квартиры только начинающих входить в моду районов.
Студия OXL из Роттердама приняла активное участие в повышении престижа одного из кварталов родного города. Ее специалисты осуществили незаурядный проект по переделке заброшенного гаража в современную квартиру в стиле лофт.
Судя по фото, дни старого гаража были сочтены. Состояние помещения не позволяло хранить в нем средства передвижения. Трещины в кирпичных стенах, подтеки на потолке и готовые в любой момент выпасть наружу окна, вряд ли бы впечатлили автовладельцев. Любого, кто бы осмелился предположить, что через каких-то несколько месяцев этот полуразваленный гараж превратится в стильное жилое помещение, можно было легко принять за городского сумасшедшего.
Новый интерьер квартиры буквально ослепляет своим глянцевым блеском. Заброшенный и никому ненужный гараж превратился в просторное помещение с минимальным количеством мебели и слегка декадентским декором. Войти в дом можно как через обычную дверь, так и через дверь гаража. Да, да, вы не ошиблись, ловким и смекалистым дизайнерам удалось создать стоянку для личного авто прямо внутри самого дома.
Чтобы обеспечить жильцам бывшего гаража условия жизни, максимально приближенные к обычной квартире, дизайнерам пришлось решить ряд непростых задач. Непрерывный поток дневного света поступает в лофт из внутреннего дворика, который разделяет пространство квартиры на две части, одна из которых состоит из гостиной и кухни, а другая – из спальной комнаты, спальни, ванной и рабочего кабинета. Несмотря на разительные перемены в интерьере, надежный каркас из железобетонных колонн и балок архитекторы оставили нетронутым.
А вот и тот самый дворик, о котором мы писали чуть выше. Дом в стиле лофт был перестроен таким образом, чтобы в него проникало максмимальное количество естественного света. Кроме того, он был оснащен теплообменником, благодаря которому тепло эффективно циркулирует по всему пространству дома. Удерживать его помогают стеклянные двери, разделяющие гостиную и внутренний дворик бывшего гаража.
Возможность припарковать автомобиль прямо в центре гостиной – это самое незаурядное архитектурное решение из всех, реализованных в интерьере этого дома-гаража. Рискнем предположить, что его владельцы не на шутку увлечены экологическим стилем жизни. Кроме того, что помещение отвечает всем требованиям пассивного дома, его хозяева являются завидными обладателями электромобиля Tesla, заряжающегося от обычной розетки.
Для всех, кто заинтересовался проектом, предлагаем взглянуть на план описанного дома. Вход и зона парковки отмечены номером 1, под номером 2 расположилась кухня, под номером 3 – гостиная, под номером 4 -коридор, ведущий в так называемую приватную зону. Комната номер 6 – это рабочий кабинет, 7 – спальная и ванная комнаты, связанные между собой длинным коридором, отмеченным номером 8.
Хотели бы вы жить в таком доме? Расскажите, почему.