До и После: Переделка гаража в жилое помещение

Городская рециркуляция, называемая сейчас модным словом джентрификация , имеет своих сторонников и противников. Первые уверены, что реконструкция и обновление строений в некогда нефешенебельных кварталах, способствует развитию инфраструктуры района и помогает привлечь инвестиции. Вторые злятся на резкое повышение цен на жилье и ностальгируют по дворовой романтике заброшенных кварталов.

Большинство любителей современной архитектуры, без сомнения, являются поклонниками джентрификации и нередко оказываются первыми, кто решает заселиться в обновленные квартиры только начинающих входить в моду районов.

Студия OXL из Роттердама приняла активное участие в повышении престижа одного из кварталов родного города. Ее специалисты осуществили незаурядный проект по переделке заброшенного гаража в современную квартиру в стиле лофт.