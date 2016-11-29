Дом размером более 250 м2!

Планируете вы построить свой дом, но не в полной мере понимаете, как это должно выглядеть? Тогда эта статья для вас! Сегодня мы имеем возможность посмотреть дом, который создали наши опытные архитекторы. Они продумали все до мельчайших деталей, так что здесь есть и комфорт, и стильный дизайн.
Дом снаружи впечатляет. Его площадь составляет 271,09 м2 . Здесь жители смогут наслаждаться полной свободой. Как вы можете видеть, наши специалисты приложили здесь вневременное сочетание белого с естественным цветом древесины. Это отличная идея, которая делает все здание гармоничным.
Наши специалисты в проекте сделали двускатную крышу, которая наклонена под углом 18 градусов. Это решение делает дом более дружественным, чем многие современные здания, которые имеют плоскую крышу. Обратите внимание на то, что конструкция включает много стекла, что обеспечит хорошее освещение.
Не всегда есть время, чтобы планировать поездки за пределами города или чтобы просто прогуляться по парку. В этом случае хорошо иметь возможность отдохнуть в своих четырех стенах. Наши специалисты создали место вне дома, где вы можно отдохнуть на лежаке. Кроме того, обратите внимание, что наверху есть огромная терраса.
В наше время невозможно представить жизнь без автомобиля. Специалисты предполагали, что семьи часто имеют больше одного автомобиля. Поэтому для этого был разработан двухместный гараж, который вы можете внимательно посмотреть на картинке выше.
На первом этаже находится очень уютное место. По плану можно точно увидеть расположение каждой комнаты. Есть место для большой гостиной, кухня соединена со столовой, есть дополнительная комната, ванная комната или гараж.
Теперь мы можем исследовать целый этаж. Здесь имеется главная спальня, которая была объединена с гардеробной. Это очень функциональное решение, которое помогает поддерживать порядок в каждом доме. К тому же на первом этаже есть ванная комната, две спальни. Стоит отметить выход на террасу, расположенный над гаражом. Этот дом является настоящим сокровищем, который предлагает комфорт самого высокого качества!