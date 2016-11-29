Дом размером более 250 м2!

Не всегда есть время, чтобы планировать поездки за пределами города или чтобы просто прогуляться по парку. В этом случае хорошо иметь возможность отдохнуть в своих четырех стенах. Наши специалисты создали место вне дома, где вы можно отдохнуть на лежаке. Кроме того, обратите внимание, что наверху есть огромная терраса.