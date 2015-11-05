Паркет или ламинат – что лучше?

Сложно переоценить то, что внешний вид и качество напольного покрытия производят огромное впечатление на гостей и являются важной деталью любого интерьера. Вот почему важно уделить данному вопросу должное внимание.
Выбирая напольное покрытие для дома, можно растеряться. Ведь сегодня в магазинах представлено огромное количество разнообразных материалов. Все они, бесспорно, заслуживают внимания, поскольку предназначены для тех или иных помещений, разнятся по стоимости и характеристикам.
Предлагаем детальнее остановится на двух самых популярных вариантах. Речь идет о паркете и ламинате.
Кроме визуального сходства, два названных покрытия имеют довольно существенные отличия.
Паркет славится своей прочностью, презентабельностью, а также длительным сроком службы. Ламинат же предоставляет огромную палитру оттенков и рисунков, он прост в укладке и обладает влагостойкими свойствами.
Так какой же вариант лучше? В данной статье мы постараемся осветить все плюсы и минусы паркета и ламината, чтобы вы делали свой выбор напольного покрытия осознанно и взвешено.
Анализируя плюсы и минусы паркета и ламината, оценивайте не только их внешний вид и свойства материалов, но и возможность интересной укладки.
Очень эффектно смотрится в интерьере всем нам знакомый вариант, который вы видите на фото. Такой тип укладки в народе именуют
елочкой. Его особенностью является то, что паркетная доска укладывается под углом, создавая привлекательный рисунок, что
повторяется.
И хоть это довольно скрупулезная и долгая работа, но результат того стоит, ведь паркетный пол выглядит просто потрясающе. Подобный подход зрительно расширяет пространство и наполняет дизайн своеобразным характером.
Для светлой гостиной в современной стилистике отлично подойдет однотонное напольное покрытие. Многие останавливаются на ламинате, поскольку у него более широкий спектр возможных оттенков пастельной гаммы.
Ламинат состоит из нескольких слоев материалов, крепко соединенных между собой. Как правило, цельная древесина присутствует только сверху, а остальные составляющие части покрытия – это древесная плита, спрессованная бумага и защитная пленка.
Это покрытие не боится механических повреждений, тяжелой мебели и его без труда можно уложить даже самостоятельно, без особой подготовки. Дело в том, что большинство современных моделей ламината оснащено специальных механизмом соединения элементов, который легко защелкивается, подобно замку. Это обеспечивает прочное соединение составляющих частей, а также отсутствие видимых стыков. За счет преимущества в монтаже и наличия довольно бюджетных моделей ламината, удается существенно сэкономить, выбирая названное покрытие для пола.
Паркет по праву считается одним из самых презентабельных и стильных напольных покрытий. Он в моде уже много лет и не собирается из нее выходить. Весь секрет в натуральном материале и стойкости конструкции.
Паркетная доска состоит сразу из нескольких пород натуральной древесины. Как правило, для верхнего слоя используют твердые сорта ценного дерева, а для остальных – хвойные или более доступные. Детальное описание свойств данного напольного покрытия вы найдете в Книге идей
Особенности паркетной доски.
Несмотря на высокую цену, такое напольное покрытие прослужит вам не одно десятилетие. Его можно периодически обновлять, шлифуя поверхность. Блестящий паркет, особенно темного оттенка, моментально делает дизайн комнаты богатым и дорогим. Его не стоит слишком заставлять мебелью и скрывать от посторонних глаз за коврами – пусть все увидят этот шикарный пол и по достоинству оценят ваш безупречный вкус.
Что касается кухни, то для пола здесь предъявляются не так эстетические требования, как отменные практические характеристики. Так что же больше подойдет – паркет или ламинат?
Из-за большой вероятности попадания на пол влаги, жира и прочих загрязнений, мы рекомендуем выбирать ламинатное покрытие. Дело в том, что оно имеет сверхпрочное пленочное покрытие сверху, которое надежно защищает древесину от всевозможных негативных воздействий. Но учтите, при сильных повреждениях или неправильной укладке ламинат все же может приобретать сколы и его кромки могут крошиться. В таких случаях покрытие невозможно отреставрировать и придется заменять отдельный элемент.
Ламинат светлого оттенка способен придать комнате дополнительный объем и визуально ее расширить. Весь секрет кроется в направлении укладки покрытия.
Ламинат можно монтировать вдоль или поперек комнаты, а также под углом. Рекомендуется производить укладку перпендикулярно окнам, чтобы солнечные лучи не делали стыки покрытия более видимыми.
Дизайнеры часто используют светлый ламинат, пример которого вы видите на фото, для отделки комнат в классическом и минималистическом стилях. Он делает интерьер воздушным и стильным.
Для создания особенного акцента в интерьере можно использовать напольное покрытие с ярко выраженным рисунком. Это, как правило, соединение нескольких оттенков дерева в одной доске. Такими свойствами обладает ламинат, поскольку в природе редко бывает столь разнообразная картина оттенков цельной древесины.
Данный вариант покрытия хорошо подойдет для комнат или коридоров с небольшим количеством мебели. Таким образом, гости будут обращать внимание на пол, а не на скромную обстановку помещения.
Паркет и ламинат совершенствуются и модифицируются точно так же, как и все отделочные материалы в наше время. На смену привычным расцветкам и формам приходят новые, оригинальные. Посмотрите на фото – как вам такой вариант напольного покрытия? Неровные линии напоминают о естественном происхождении материала, повторяя изгибы натурального дерева.
Монтаж такого покрытия будет немного сложнее обычного, но и результат приятно удивит всех гостей.
Вы еще в раздумьях – что же выбрать для деткой комнаты – паркет или ламинат?
Многие отдают предпочтение второму варианту. И вот почему.
Ламинат более износостойкий и способен выдержать различные нагрузки. Он, как и паркет, имеет натуральное происхождение, но при этом легкий, дешевый и предлагается во множестве оттенков.
Также важно отметить то, что под ламинат укладывается специальная подложка, которая поглотит всевозможные шумы и влагу извне. Ламинат отлично моется и не накапливает загрязнения.
Ламинат и паркет традиционного древесного оттенка идеально подойдут для каждого интерьера. На фото показано использование такой паркетной доски в классическом интерьере. Она делает пространство светлым и уютным.
Кроме того, учитывая отличные теплоизоляционные свойства паркета, вы вполне сможете обойтись без дополнительного декора в виде ковров и не беспокоится о том, что пол будет холодным.
Но помните золотое правило – паркет не прощает неквалифицированного подхода. Перед его укладкой хорошенько выровняйте основание, дайте ему просохнуть, и только после этого приступайте к монтажу. А еще лучше – доверьте это ответственное дело профессионалам со стажем.
Чтобы подобрать надежное и практичное напольное покрытие для ванной комнаты, нужно вспомнить главные плюсы и минусы паркета и ламината. А особенно – их влагостойкие характеристики.
Из соображений долговечности в ванной рекомендуется укладывать лишь те покрытия, которые предназначены для комнат с повышенной влажностью. Среди двух названных позиций подобный тип можно найти только среди видов ламината. Но и это не гарантирует, что при ежедневном влиянии брызг воды и горячего пара покрытие прослужит долго.
Рекомендуем присмотреться к альтернативным вариантам. Например, выбрать керамическую плитку, которая имитирует паркет или ламинат. Это будет и красиво, и практично.