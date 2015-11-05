Паркет или ламинат – что лучше?

Сложно переоценить то, что внешний вид и качество напольного покрытия производят огромное впечатление на гостей и являются важной деталью любого интерьера. Вот почему важно уделить данному вопросу должное внимание.

Выбирая напольное покрытие для дома, можно растеряться. Ведь сегодня в магазинах представлено огромное количество разнообразных материалов. Все они, бесспорно, заслуживают внимания, поскольку предназначены для тех или иных помещений, разнятся по стоимости и характеристикам.

Предлагаем детальнее остановится на двух самых популярных вариантах. Речь идет о паркете и ламинате.

Кроме визуального сходства, два названных покрытия имеют довольно существенные отличия.

Паркет славится своей прочностью, презентабельностью, а также длительным сроком службы. Ламинат же предоставляет огромную палитру оттенков и рисунков, он прост в укладке и обладает влагостойкими свойствами.

Так какой же вариант лучше? В данной статье мы постараемся осветить все плюсы и минусы паркета и ламината, чтобы вы делали свой выбор напольного покрытия осознанно и взвешено.