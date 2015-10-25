Топ 5 – Лучшие проекты недели

Почему люди мечтают о собственном доме? Одни устали от шума городских улиц и им хочется жить в тишине и поближе к природе, другим нужна свобода передвижения, а не жалкие 33 м2, третьим (надеемся, что среди наших читателей таких большинство) – возможность продемонстрировать свое видение, как нужно оформлять интерьер.

Если когда-то вы думали, что иметь частный дом могут позволить себе только очень обеспеченные люди, пришло время расстаться с этим стереотипом. Новые строительные технологии позволяют на зависть соседям возводить качественные и недорогие постройки, которые при этом еще и выглядят потрясающе. Неудивительно, что именно статьи о таких домах возглавили список лучших проектов недели.