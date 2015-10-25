Топ 5 – Лучшие проекты недели

Почему люди мечтают о собственном доме? Одни устали от шума городских улиц и им хочется жить в тишине и поближе к природе, другим нужна свобода передвижения, а не жалкие 33 м2, третьим (надеемся, что среди наших читателей таких большинство) – возможность продемонстрировать свое видение, как нужно оформлять интерьер.
Если когда-то вы думали, что иметь частный дом могут позволить себе только очень обеспеченные люди, пришло время расстаться с этим стереотипом. Новые строительные технологии позволяют на зависть соседям возводить качественные и недорогие постройки, которые при этом еще и выглядят потрясающе. Неудивительно, что именно статьи о таких домах возглавили список лучших проектов недели.
Все гениальное просто? Давайте проверим! Этот проект — воплощение современного европейского минимализма. Испанская лаконичность и удивительные оригинальные решения ждут вас в этом доме.
Цель проекта — создать функциональное и уютное пространство для одного человека всего лишь на 50 квадратных метрах. При этом велся строгий учет средств, чтобы сделать жилье еще и максимально дешевым и доступным. Небольшой и красивый дом, в котором есть все необходимое — кухня и столовая, гостиная и спальня, ванная и даже гардеробная — разве это не мечта каждого из нас?
В наши дни цена за двухкомнатную квартиру в новостройке и цена за просторный коттедж в поселке примерно равны. Но покупая больше пространства за ту же сумму, нужно помнить одну простую истину: отделка дома стоит значительно дороже, чем отделка квартиры в многоэтажке. Мы решили составить примерную смету и выяснить что и сколько примерно стоит.
Готовые решения, интересные цветовые схемы, классические и современные вариации, а также идеально подходящие к ним стили ждут вас в статье о том, как создать идеальную гостиную на основе всего нескольких оттенков. Представляем целых 20 примеров цветовых комбинаций - выберите среди них свою любимую.
Что отличает бунгало от других типов домов? Как правило, это одноэтажный дом, рассчитанный на проживание одной семьи. Структура бунгало такова, что все его коммуникации располагаются на первом этаже, что существенно снижает уровень сложности дома, а значит и время, затраченное на его возведение.
Еще одним неоспоримым преимуществом бунгало является их стильный внешний вид. Эти постройки компактны и прекрасно поместятся на участке небольшого размера. Сегодня мы с большим удовольствием представляем бунгало вашей мечты, который красив не только снаружи, но и внутри.
Пожалуй, каждый согласиться, что небольшая дача за городом является хорошей инвестицией на будущее. Как бы то ни было, но пустовать земля не должна. Но что делать, если квадратных метров совсем мало, расшириться нет возможности, а жить хочется в доме с высоким уровнем комфорта? Наши коллеги из Польши знают ответ на этот вопрос.