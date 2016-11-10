17 больших идей для маленькой квартиры

Мебель на заказ, конечно, дороже типовых конструкций, но в случае с малогабаритной квартирой, такая покупка станет хорошей инвестицией, которая поможет сделать ваш дом функциональным и стильным. Таким образом вы сможете разместить на ограниченной площади комнат все нужные вам предметы, без компромиссов выбора – что нужно в первую очередь, а от чего придется отказаться.