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17 больших идей для маленькой квартиры

Перла Вереника Перла Вереника
Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Современные жилища в городских кварталах – не отличаются большими размерами, поэтому нужно учиться использовать по максимуму каждый уголок квартиры. Вдохновение и опыт дизайнеров – в вашем полном распоряжении. В этом обзоре мы собрали для вас 17 примеров оптимизации пространства компактных квартир, доступных и простых в реализации. 

1. Мебель на заказ

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Гостиные в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Мебель на заказ, конечно, дороже типовых конструкций, но в случае с малогабаритной квартирой, такая покупка станет хорошей инвестицией, которая поможет сделать ваш дом функциональным и стильным. Таким образом вы сможете разместить на ограниченной площади комнат все нужные вам предметы, без компромиссов выбора – что нужно в первую очередь, а от чего придется отказаться. 

2. Небольшая перегородка для зонирования пространства

Apartament Verbi , Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Apartament Verbi

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Если размеры комнаты не позволяют воздвигнуть капитальные стены, можно довольствоваться небольшой перегородкой для смежных частей: например столовой и гостиной. Так каждая часть комнаты получается законченной и целостной, а декор перегородки украсит уютный уголок. 

3. Стена зелени

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Балконы и веранды в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Иногда для уюта в комнате не хватает такого простого приема, как украшение пространства живой зеленью листвы. Это не займет много места, если разместить растения на вертикали стены. 

4. Подчеркнем линии архитектуры

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Для декорирования небольшого помещения можно использовать имеющиеся возможности архитектуры здания, подчеркнув четкие линии потолочных балок, оконных проемов. Это не загружает пространство дополнительными элементами, но придает комнате оригинальный вид и динамичность.

5. Внимание к деталям

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

В небольшой комнате любая незначительная деталь играет свою роль: сочетание текстуры ковра и пола, минималистичные аксессуары, оттенок стен и потолка.

6. Стеллажи в роли перегородок

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Гостиная в стиле модерн
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

С помощью легкого стеллажа можно отделить в комнате небольшой уютный уголок, не загружая пространство массивными деталями.

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7. Правильное освещение

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Кухня в стиле модерн
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Если вы хотите придать объем небольшому помещению, разместите освещение в ключевых точках пространства: по периметру, в рабочей зоне, в углах комнаты.

8. Нейтральные цвета

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Нейтральная цветовая гамма придаст небольшой комнате элегантность и уют.

9. Контрастные акценты цвета

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Выбрав нейтральную гамму в качестве базовой, не забудьте оживить интерьер парой точечный акцентов. Конечно, в этом важно знать меру и добавляя новые детали, не забывайте убирать лишнее.

10. Используйте с умом каждый уголок

Barra Funda | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Балкон и терраса в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Не ограничивайтесь в маленькой квартире оформление лишь основного пространства комнаты. Балкон или терраса могут стать достойным продолжением вашего интерьера.

11. Встроенные помещения

Barra Funda | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Кухня в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

В маленькой квартире не всегда найдется отдельное место для каждой функциональной зоны, поэтому используйте встроенные варианты: на входе в мини-квартиру расположена кухня вдоль стены, рядом сразу зона гостиной. 

12. Естественное освещение – лучшие декор

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Кирпичи
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Чтобы не ощущать скованности в маленькой комнате, используйте по максимуму возможности естественного освещения. Освободите окно от лишних деталей и позвольте солнцу наполнить комнату свежестью и легкостью.

13. Стеклянная перегородка вместо капитальной стены

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Железо / Сталь
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Связав две комнаты в единое пространство вы значительно расширите визуально границы каждой из них. Стеклянная витражная перегородка, легкая и прозрачная позволит сделать две смежные комнаты достаточно уединенными и просторными. 

14. Правильные пропорции мебели: узкие и длинные линии

Apartamento 75m², Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores Гостиная в стиле модерн
Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores

Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores
Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores
Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores

Узкая мебель, расположенная вдоль стен маленькой комнаты позволит освободить пространство в центре, что очень важно для малогабаритных квартир. А для увеличения полезной площади, лучше увеличить длину мебели.

15. Используем подоконники

Apartamento 75m², Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores Гостиная в стиле модерн
Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores

Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores
Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores
Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores

Зона вдоль окон часто бывает незаслуженно забыта, хотя в маленькой комнате именно здесь можно расположить рабочий стол или мини-столовую на подоконнике у окна. 

16. Низкая мебель вдоль стен

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos Кухня в стиле модерн
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Невысокая мебель находится ниже нашего угла обзора. Таким образом, можно визуально расширить пространство комнаты, разместив стеллаж с книгами у стены только в нижней части. 

17. Модульные полки

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Трансформируемый модульные системы удобны для использования в малогабаритных квартирах, так как вы всегда можете изменить конструкцию стеллажей в зависимости от задач. 

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