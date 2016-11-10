17 больших идей для маленькой квартиры

Современные жилища в городских кварталах – не отличаются большими размерами, поэтому нужно учиться использовать по максимуму каждый уголок квартиры. Вдохновение и опыт дизайнеров – в вашем полном распоряжении. В этом обзоре мы собрали для вас 17 примеров оптимизации пространства компактных квартир, доступных и простых в реализации.
Мебель на заказ, конечно, дороже типовых конструкций, но в случае с малогабаритной квартирой, такая покупка станет хорошей инвестицией, которая поможет сделать ваш дом функциональным и стильным. Таким образом вы сможете разместить на ограниченной площади комнат все нужные вам предметы, без компромиссов выбора – что нужно в первую очередь, а от чего придется отказаться.
Если размеры комнаты не позволяют воздвигнуть капитальные стены, можно довольствоваться небольшой перегородкой для смежных частей: например столовой и гостиной. Так каждая часть комнаты получается законченной и целостной, а декор перегородки украсит уютный уголок.
Иногда для уюта в комнате не хватает такого простого приема, как украшение пространства живой зеленью листвы. Это не займет много места, если разместить растения на вертикали стены.
Для декорирования небольшого помещения можно использовать имеющиеся возможности архитектуры здания, подчеркнув четкие линии потолочных балок, оконных проемов. Это не загружает пространство дополнительными элементами, но придает комнате оригинальный вид и динамичность.
В небольшой комнате любая незначительная деталь играет свою роль: сочетание текстуры ковра и пола, минималистичные аксессуары, оттенок стен и потолка.
С помощью легкого стеллажа можно отделить в комнате небольшой уютный уголок, не загружая пространство массивными деталями.
Если вы хотите придать объем небольшому помещению, разместите освещение в ключевых точках пространства: по периметру, в рабочей зоне, в углах комнаты.
Нейтральная цветовая гамма придаст небольшой комнате элегантность и уют.
Выбрав нейтральную гамму в качестве базовой, не забудьте оживить интерьер парой точечный акцентов. Конечно, в этом важно знать меру и добавляя новые детали, не забывайте убирать лишнее.
Не ограничивайтесь в маленькой квартире оформление лишь основного пространства комнаты. Балкон или терраса могут стать достойным продолжением вашего интерьера.
В маленькой квартире не всегда найдется отдельное место для каждой функциональной зоны, поэтому используйте встроенные варианты: на входе в мини-квартиру расположена кухня вдоль стены, рядом сразу зона гостиной.
Чтобы не ощущать скованности в маленькой комнате, используйте по максимуму возможности естественного освещения. Освободите окно от лишних деталей и позвольте солнцу наполнить комнату свежестью и легкостью.
Связав две комнаты в единое пространство вы значительно расширите визуально границы каждой из них. Стеклянная витражная перегородка, легкая и прозрачная позволит сделать две смежные комнаты достаточно уединенными и просторными.
Узкая мебель, расположенная вдоль стен маленькой комнаты позволит освободить пространство в центре, что очень важно для малогабаритных квартир. А для увеличения полезной площади, лучше увеличить длину мебели.
Зона вдоль окон часто бывает незаслуженно забыта, хотя в маленькой комнате именно здесь можно расположить рабочий стол или мини-столовую на подоконнике у окна.
Невысокая мебель находится ниже нашего угла обзора. Таким образом, можно визуально расширить пространство комнаты, разместив стеллаж с книгами у стены только в нижней части.
Трансформируемый модульные системы удобны для использования в малогабаритных квартирах, так как вы всегда можете изменить конструкцию стеллажей в зависимости от задач.