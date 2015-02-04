Красивые ванные комнаты – фото и идеи

Когда мы решаем взяться за дизайн квартиры, то в первую очередь думаем о том, в каком стиле оформить гостиную, спальню, кухню или детскую. Потенциал ванной комнаты частенько остается недооцененным. Реализовать творческие идеи на нескольких квадратных метрах кажется невыполнимой задачей. Разве недостаточно установить современную ванну или душевую кабину, умывальник, унитаз и использовать комнату по ее основному назначению?

Попробуйте задать этот вопрос обладателям красивых ванных комнат, и в ответ вы услышите резкое нет . Уж они то знают, что принимать душ или ванну и совершать ежедневные гигиенические процедуры в стильных ванных комнатах намного приятнее. Выбор современных отделочных средств и сантехники настолько широк, что позволяет воплотить в реальность любое стилевое решение, независимо от метража ванной. Главное, чтобы быть желание творить!