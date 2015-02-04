Красивые ванные комнаты – фото и идеи

Когда мы решаем взяться за дизайн квартиры, то в первую очередь думаем о том, в каком стиле оформить гостиную, спальню, кухню или детскую. Потенциал ванной комнаты частенько остается недооцененным. Реализовать творческие идеи на нескольких квадратных метрах кажется невыполнимой задачей. Разве недостаточно установить современную ванну или душевую кабину, умывальник, унитаз и использовать комнату по ее основному назначению?
Попробуйте задать этот вопрос обладателям красивых ванных комнат, и в ответ вы услышите резкое
нет. Уж они то знают, что принимать душ или ванну и совершать ежедневные гигиенические процедуры в стильных ванных комнатах намного приятнее. Выбор современных отделочных средств и сантехники настолько широк, что позволяет воплотить в реальность любое стилевое решение, независимо от метража ванной. Главное, чтобы быть желание творить!
Ванная комната в классическом стиле порадует вас наличием сияющего белого кафеля, лепнины на потолке, туалетного столика из ценных пород дерева и мраморной столешницы. Сантехника здесь также должна быть на самом высоком уровне – желательно, чтобы умывальники, раковины и сама ванна были выполнены из фарфора самого высокого качества и обладали классически правильными формами без лишних изгибов и завитушек. Впрочем, небольшие эксперименты с декором все же допускаются – необычные светильники и произведения современного искусства только украсят интерьер ванной в классическом стиле.
Функциональное предназначение ванной неразрывно связано с принятием водных процедур, поэтому неудивительно, что некоторые дизайнеры решают сделать интерьер ванной похожим на каюту корабля. Специалисты из студии Interior Design Ideas использовали при оформлении стен в ванной характерное для морской тематики сочетание белого и синего цветов, а несколько круглых зеркал заключили в золотые рамки, сделав их похожими на иллюминаторы.
Просторная ванная – это уже не маленький
райский уголок для уединения, а полноценная комната, к оформлению которой нужно подходить со всей ответственностью. На представленном фото дизайнер украсила пол
ковром, составленным из редкой метлахской плитки, часть стены была покрыта художественной росписью, повторяющей узоры на декоративных оливковых шторах.
Эта ванная комната привлечет внимание истинных любителей стиля лофт. В ее интерьере органично сочетаются персидский ковер, сантехника из высококачественных материалов и аксессуары из нарочито состаренного металла. Ширина комнаты позволила дизайнерам повесить длинное зеркало горизонтально на уровне глаз, уравновесив композицию интерьера.
Если вам досталась маленькая и узкая ванная комната, не расстраивайтесь. Даже самую крошечную ванную можно превратить в яркую и необычную часть квартиры. Воздержитесь от использования темных цветов, зрительно уменьшающих пространство. Замените их на разноцветную мозаику и краски лета. Такой интерьер будет каждое утро заряжать вас и ваших гостей бодростью и отличным настроением!
Сочетание черного и золотого издавна считались излюбленной цветовой гаммой европейской аристократии. Крупные зеркала, обрамленные золотыми резными багетами, черный прозрачный мрамор, знаменитая венецианская штукатурка, роскошные подставки для светильников и темная мебель из ценных пород превратят ванную в настоящие королевские покои. В таком интерьере традиционные гигиенические процедуры займут чуть больше положенного времени, ведь истинные аристократы никуда не спешат.
Оптимальным вариантом для тех, кто хочет улучшить внешний вид ванной, но не готов тратить на это слишком много денег, являются фотообои. Они помогут воссоздать в интерьере любой тип штукатурки и
в два счета покрасят стены в желаемые цвета.
Стиль эко с каждым годом становится все более популярным. Жизнь в душных мегаполисах подталкивает нас к тому, чтобы привносить в интерьер как можно больше природных мотивов. Рынок экологически чистых материалов не стоит на месте и своевременно отвечает на запросы потребителей. Для ванных комнат в стиле эко подойдут плитка с сатиновым блеском, настенные рисунки, имитирующие природные узоры дикого камня или дерева, но самым желаемым аксессуаром станет
живой декор – стильная имитация живой зелени, выполненная в виде мозаичных панно на стенах или
травяного коврика на полу.