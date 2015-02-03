Братья наши меньшие также нуждаются в собственной мебели. Если вы считаете своего питомца полноправным членом семьи, значит не допустите того, чтобы он спал где попало или был безвинно наказан за испорченные обои и разбитую вазу. Домашним животным, как и людям, необходимо чувствовать себя уютно и защищено в родных четырех стенах. Им очень часто приходится оставаться одним дома, терпеливо дожидаясь прихода хозяев с работы. Чтобы скрасить своим любимцам серые будни, присмотритесь к нескольким аксессуарам и предметам мебели, которые несомненно порадуют живущих в вашей квартире кошек и собак.
Если вы пока не уверены в том, стоит ли раскошеливаться на мебель, предназначенную исключительно для домашних любимцев, возьмите обычную подставку для журналов и положите на нее мягкую подстилку. Не пройдет и дня, как ваш гордый кот облюбует журнальный столик и начнет запрыгивать на него при каждом удобном случае. Вам больше не придется каждое утро очищать мягкую мебель и углы комнаты от комков шерсти – сообразительный кот быстро оценит преимущества собственной кровати и больше не будет устраивать
тихий час в неподходящих местах.
Хоть нам и свойственно наделять домашних животных человеческими качествами и порой преувеличивать их интеллектуальные способности, кошки и собаки вряд ли разбираются в моде и дизайне. Зато они всегда оценят проявленную заботу. Для тех, кто очень педантично относится к созданному в интерьере стилю, дизайнеры выпускают мебель для кошек и собак, которая подстроится под образ вашей квартиры. Чтобы убедиться, взгляните на этот потрясающий диван для небольшой собачки в стиле ретро.
Если с вами когда-нибудь жила кошка, то вы наверняка знаете с какой неподдельной страстью эти независимые создания любят исследовать все имеющиеся в доме щели. Они как будто хотят удостовериться в том, что способны безнаказанно проникнуть в дырку любого диаметра. Увы, иногда
легкомысленность не доводит котов до добра, и они попадают в неприятные ситуации. Чтобы избежать подобного, сделайте для своего любимца искусственную
норку, в которой он сможет играть в прятки или тихонько спать.
Ваша собака с щенячьего возраста была приучена к модным аксессуарам? Вы каждый сезон обновляете ее гардероб? Ну что же, возможно пришло время одарить пса стильной мебелью. Представленный на фото домик изготовлен из экологически чистого дерева, и для его сборки вам не понадобятся молоток и гвозди. Конура доступна в разных цветах и размерах.
Предположим, что ваш пес не любит замкнутых пространств. Ему нужно контролировать все, что происходит вокруг. Вдруг, вы съедите ненароком кусочек курицы, не поделившись с другом? Не отнимайте у любимой собаки возможность быть в центре внимания и прикупите ей чудную деревянную кроватку, поверхность которой была обработана льняным маслом. Домашние животные – на редкость благодарные создания, которые щедро платят хозяевам за проявленные любовь и заботу.