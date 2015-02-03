Мебель для кошек и собак

Если вы пока не уверены в том, стоит ли раскошеливаться на мебель, предназначенную исключительно для домашних любимцев, возьмите обычную подставку для журналов и положите на нее мягкую подстилку. Не пройдет и дня, как ваш гордый кот облюбует журнальный столик и начнет запрыгивать на него при каждом удобном случае. Вам больше не придется каждое утро очищать мягкую мебель и углы комнаты от комков шерсти – сообразительный кот быстро оценит преимущества собственной кровати и больше не будет устраивать тихий час в неподходящих местах.