Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Мебель для кошек и собак

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Regalkörbe aus Filz, Stich-haltig Stich-haltig ГостинаяХранение
Loading admin actions …

Братья наши меньшие также нуждаются в собственной мебели. Если вы считаете своего питомца полноправным членом семьи, значит не допустите того, чтобы он спал где попало или был безвинно наказан за испорченные обои и разбитую вазу. Домашним животным, как и людям, необходимо чувствовать себя уютно и защищено в родных четырех стенах. Им очень часто приходится оставаться одним дома, терпеливо дожидаясь прихода хозяев с работы. Чтобы скрасить своим любимцам серые будни, присмотритесь к нескольким аксессуарам и предметам мебели, которые несомненно порадуют живущих в вашей квартире кошек и собак.

Подставка для журнала и кровать для кошки

Oscar, Félinea Félinea ГостинаяДиваны и журнальные столики
Félinea

Félinea
Félinea
Félinea

Если вы пока не уверены в том, стоит ли раскошеливаться на мебель, предназначенную исключительно для домашних любимцев, возьмите обычную подставку для журналов и положите на нее мягкую подстилку. Не пройдет и дня, как ваш гордый кот облюбует журнальный столик и начнет запрыгивать на него при каждом удобном случае. Вам больше не придется каждое утро очищать мягкую мебель и углы комнаты от комков шерсти – сообразительный кот быстро оценит преимущества собственной кровати и больше не будет устраивать тихий час в неподходящих местах.

Диван в стиле ретро

Rosi & Rufus, NormanHerwig - Möbel & Architektur NormanHerwig - Möbel & Architektur ГостинаяДиваны и кресла
NormanHerwig – Möbel &amp; Architektur

NormanHerwig - Möbel & Architektur
NormanHerwig – Möbel &amp; Architektur
NormanHerwig - Möbel & Architektur

Хоть нам и свойственно наделять домашних животных человеческими качествами и порой преувеличивать их интеллектуальные способности, кошки и собаки вряд ли разбираются в моде и дизайне. Зато они всегда оценят проявленную заботу. Для тех, кто очень педантично относится к созданному в интерьере стилю, дизайнеры выпускают мебель для кошек и собак, которая подстроится под образ вашей квартиры. Чтобы убедиться, взгляните на этот потрясающий диван для небольшой собачки в стиле ретро.

Зона отдыха для кошки своими руками

Regalkörbe aus Filz, Stich-haltig Stich-haltig ГостинаяХранение
Stich-haltig

Stich-haltig
Stich-haltig
Stich-haltig

Если с вами когда-нибудь жила кошка, то вы наверняка знаете с какой неподдельной страстью эти независимые создания любят исследовать все имеющиеся в доме щели. Они как будто хотят удостовериться в том, что способны безнаказанно проникнуть в дырку  любого диаметра. Увы, иногда легкомысленность не доводит котов до добра, и они попадают в неприятные ситуации. Чтобы избежать подобного, сделайте для своего любимца искусственную норку, в которой он сможет играть в прятки или тихонько спать.

Модная конура

Doghouse, Design Mood Design Mood Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Design Mood

Design Mood
Design Mood
Design Mood

Ваша собака с щенячьего возраста была приучена к модным аксессуарам? Вы каждый сезон обновляете ее гардероб? Ну что же, возможно пришло время одарить пса стильной мебелью. Представленный на фото домик изготовлен из экологически чистого дерева, и  для его сборки вам не понадобятся молоток и гвозди. Конура доступна в разных цветах и размерах.

Кроватка для собаки

homify Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
homify

homify
homify
homify

Предположим, что ваш пес не любит замкнутых пространств. Ему нужно контролировать все, что происходит вокруг. Вдруг, вы съедите ненароком кусочек курицы, не поделившись с другом? Не отнимайте у любимой собаки возможность быть в центре внимания и прикупите ей чудную деревянную кроватку, поверхность которой была обработана льняным маслом. Домашние животные – на редкость благодарные создания, которые щедро платят хозяевам за проявленные любовь и заботу.

Роскошные гостиные

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо