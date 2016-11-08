12 практичных идей для кухни

В этот раз мы решили собрать для вас в единый обзор наиболее практичные и элегантные идеи для вашей кухни, которые помогут организовать пространство просто, эффектно и удобно. Что нужно для хорошей кухни? Конечно же, разумная система хранения – чтобы все предметы находились на своих местах. Кроме этого дизайнеры для современной кухни предлагают массу всевозможных усовершенствований – оригинальных и интересных.