12 практичных идей для кухни

В этот раз мы решили собрать для вас в единый обзор наиболее практичные и элегантные идеи для вашей кухни, которые помогут организовать пространство просто, эффектно и удобно. Что нужно для хорошей кухни? Конечно же, разумная система хранения – чтобы все предметы находились на своих местах. Кроме этого дизайнеры для современной кухни предлагают массу всевозможных усовершенствований – оригинальных и интересных.
Если ваша кухня не отличается просторными размерами, выдвижная столешница послужит удобной дополнительной рабочей поверхностью для приготовления обеда. Кроме того, такую выдвижную поверхность можно использовать как небольшой столик для завтрака, здесь можно присесть с кружкой чаю, почитать книгу и разобрать почту в ноутбуке, пока готовится ужин.
В большой кухне полезным элементом мебели станет кухонный остров. Он организует пространство, дает дополнительную поверхность, которую можно использовать для разных задач. Также внутри кухонного острова есть возможность расположить вместительные ящики и полки.
Это приспособление пришло в домашние кухни из профессиональных ресторанов. Такое крепление для сковородок, ковшей и кастрюлек под потолком решает сразу две задачи: все нужные предметы находятся рядом с плитой и рабочей зоной кухни и в то же время, не занимают лишнего места.
Легкая стальная труба с крючками быстро монтируется и выглядит очень стильно в кухне. Это приспособление также пришло в кухню из баров и ресторанов и прекрасно решает вопросы с размещением посуды.
Глубокие кухонные шкафы, безусловно, удобны для хранения крупногабаритных предметов, но вот вытаскивать кастрюли с таких полок бывает весьма непросто. Специально для этого дизайнеры кухонной мебели разработали выдвижные системы полок. Такие полки можно выдвинуть вперед, открыв дверцу шкафа и достать нужный предмет, даже если он находится в самом дальнем углу.
Намного больше вещей поместиться в одном шкафу, если внутреннее пространство будет разделено на более крупные и маленькие отделы. Стальные выдвижные корзины разного размера помогут укомплектовать шкаф и полкой для кастрюль, и контейнером для специй и маленьких баночек.
Посмотрите, какой большой резерв мест для хранения дает использование пустой стены на кухне или в коридоре рядом. Главный секрет – небольшая глубина полок, позволяющая разместить такой стеллаж даже в очень ограниченном пространстве.
Стеклянные витрины для посуды с подсветкой – великолепное украшение кухонного интерьера. Также встроенная подсветка будет полезна и в закрытых шкафах, помогая найти нужный вам предмет.
Как известно, вместительность шкафа определяется не столько его размерами, как продуманной организацией систем хранения внутри. Что поможет разместить больше предметов в шкафу? Сочетание полок и ящиков, разного размера отделений, полки и крючки для подвесов на внутренней поверхности дверей.
Если вам не нравится, когда пространство кухни загружено различными баночками, кухонной утварью и кастрюльками, скройте все это за широкой дверей шкафа. Таким образом у вас получится фактически кухня, встроенная в шкаф: с рабочей столешницей, полками над ней и ящичками внизу.
Все большую популярность для кухонной мойки получает конструкция крана с гибким креплением. Таким образом вы можете набрать большую кастрюлю воды, поставив ее сразу на плиту, хорошенько промыть фрукты и овощи, быстро помыть посуду любых размеров.
Удобное и стильное приспособление для кухни – грифельная доска, на которой вы можете делать записки-напоминалки, записать рецепт, по которому будете готовить ужин, ну и просто нарисовать что-то вдохновляющее.