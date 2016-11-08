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12 практичных идей для кухни

Перла Вереника Перла Вереника
Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Кухня в стиле модерн
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В этот раз мы решили собрать для вас в единый обзор наиболее практичные и элегантные идеи для вашей кухни, которые помогут организовать пространство просто, эффектно и удобно. Что нужно для хорошей кухни? Конечно же, разумная система хранения – чтобы все предметы находились на своих местах. Кроме этого дизайнеры для современной кухни предлагают массу всевозможных усовершенствований – оригинальных и интересных.

1. Дополнительная столешница

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Кухня в стиле модерн
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Если ваша кухня не отличается просторными размерами, выдвижная столешница послужит удобной дополнительной рабочей поверхностью для приготовления обеда. Кроме того, такую выдвижную поверхность можно использовать как небольшой столик для завтрака, здесь можно присесть с кружкой чаю, почитать книгу и разобрать почту в ноутбуке, пока готовится ужин. 

2. Кухонный остров

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в классическом стиле
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

В большой кухне полезным элементом мебели станет кухонный остров. Он организует пространство, дает дополнительную поверхность, которую можно использовать для разных задач. Также внутри кухонного острова есть возможность расположить вместительные ящики и полки. 

3. Решетка для кастрюлек под потолком

Mediterranean Style Rencraft Кухня в средиземноморском стиле Дерево Синий
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Это приспособление пришло в домашние кухни из профессиональных ресторанов. Такое крепление для сковородок, ковшей и кастрюлек под потолком решает сразу две задачи: все нужные предметы находятся рядом с плитой и рабочей зоной кухни и в то же время, не занимают лишнего места. 

4. Стальная труба с крепежами

Casa Evans, A4estudio A4estudio Кухня в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Легкая стальная труба с крючками быстро монтируется и выглядит очень стильно в кухне. Это приспособление также пришло в кухню из баров и ресторанов и прекрасно решает вопросы с размещением посуды. 

5. Выдвижные полки с контейнерами

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Кухня в стиле модерн
Ada Ahşap

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Глубокие кухонные шкафы, безусловно, удобны для хранения крупногабаритных предметов, но вот вытаскивать кастрюли с таких полок бывает весьма непросто. Специально для этого дизайнеры кухонной мебели разработали выдвижные системы полок. Такие полки можно выдвинуть вперед, открыв дверцу шкафа и достать нужный предмет, даже если он находится в самом дальнем углу. 

6. Разноформатные стальные корзины в шкафу

50.2cm pull-out organiser simplehuman КухняХранение
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

Намного больше вещей поместиться в одном шкафу, если внутреннее пространство будет разделено на более крупные и маленькие отделы. Стальные выдвижные корзины разного размера помогут укомплектовать шкаф и полкой для кастрюль, и контейнером для специй и маленьких баночек.

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7. Узкая полка вдоль стены

CASA FOTOMÁTICA, ESTUDIO MYGA ESTUDIO MYGA Кухня в стиле лофт
ESTUDIO MYGA

ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA

Посмотрите, какой большой резерв мест для хранения дает использование пустой стены на кухне или в коридоре рядом. Главный секрет – небольшая глубина полок, позволяющая разместить такой стеллаж даже в очень ограниченном пространстве.  

8. Шкаф с подсветкой

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet Lisa Melvin Design КухняХранение
Lisa Melvin Design

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

Стеклянные витрины для посуды с подсветкой – великолепное украшение кухонного интерьера. Также встроенная подсветка будет полезна и в закрытых шкафах, помогая найти нужный вам предмет.

9. Функциональный шкаф

Surrey kitchen Lewis Alderson КухняШкафы и полки
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

Как известно, вместительность шкафа определяется не столько его размерами, как продуманной организацией систем хранения внутри. Что поможет разместить больше предметов в шкафу? Сочетание полок и ящиков, разного размера отделений, полки и крючки для подвесов на внутренней  поверхности дверей. 

10. Встроенная кухня в шкафу

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa КухняХранение
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

Если вам не нравится, когда пространство кухни загружено различными баночками, кухонной утварью и кастрюльками, скройте все это за широкой дверей шкафа. Таким образом у вас получится фактически кухня, встроенная в шкаф: с рабочей столешницей, полками над ней и ящичками внизу.

11. Мобильный кран

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Кухня в стиле модерн
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Все большую популярность для кухонной мойки получает конструкция крана с гибким креплением. Таким образом вы можете набрать большую кастрюлю воды, поставив ее сразу на плиту, хорошенько промыть фрукты и овощи, быстро помыть посуду любых размеров.

12. Грифельная доска

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Кухня в стиле модерн
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Удобное и стильное приспособление для кухни – грифельная доска, на которой вы можете делать записки-напоминалки, записать рецепт, по которому будете готовить ужин, ну и просто нарисовать что-то вдохновляющее. 

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