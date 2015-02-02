Роскошные гостиные

Многие полагают, что под словосочетанием
роскошный интерьер подразумеваются помещения, оформленные в стилях барокко, ампир или французский. Отчасти это действительно так, но все же понятие
роскошный интерьер значительно шире и подразумевает под собой не столько стиль, сколько используемые при его оформлении материалы, предметы мебели и аксессуары. К их качеству и внешнему виду дизайнеры предъявляют самые высокие требования.
Сегодня мы поговорим о гостиных комнатах и наглядно продемонстрируем, что роскошными можно назвать как гостиные в стиле барокко, так и в стиле минимализм. Главное, чтобы их интерьер выглядел элегантно, добротно и дорого.
Уникальность классического стиля заключается в том, что он сочетает в себе богатство и лаконичность, шик и простоту. Взяв все лучшее от ампира, рококо и барокко, он не остался в тени знаменитых предшественников, а утвердился как независимый стиль со своими собственными, легко узнаваемыми особенностями. Классический интерьер не терпит хаоса, в нем все должно быть симметрично. Цветовая палитра не допускает резких контрастов – оттенки бежевого, серого, персикового, терракотового и оливкового цветов плавно переходят друг в друга.
Мебель в классическом стиле не приемлет барочных завитушек, драгоценных камней и прочих царских
штучек, она должна быть выполена из ценных пород дерева и иметь строгий, консервативный вид. Еще одна характерная особенность классического стиля – многоуровневые потолки с лепниной. Создать классический стиль в интерьере обычной городской квартиры – задача не из легких. Невысокие потолки, стандартные окна и ограниченная площадь накладывают определенные ограничения на работу специалиста. Гостиную, представленную на фото, оформила дизайнер Анна Васильева, ей удалось искусно перенести классический интерьер конца XVI – начала XVII веков в стены современной квартиры.
История барокко берет свое начало в эпоху правления Людовика XIV, который славился эксцентричным нравом, тяготел к торжественности, парадности и любил пожить на
широкую ногу. Слово роскошь недаром считается чуть ли не синонимом барокко – интерьер в этом стиле не мыслим без большой царской люстры, расписных сводов с лепниной, инкрустированной мебели и сложного динамичного декора. Подробнее о стиле барокко вы можете прочесть в статье ’Дворцовый стиль в интерьере’.
Однако вернемся к началу статьи, где мы писали о том, что роскошная гостиная совсем необязательно должна выглядеть пышно и помпезно. Строгий минимализм интерьера холостяцкой гостиной также может претендовать на звание
роскошного. Здесь дизайнер Екатерина Ефимова использовала сдержанную цветовую гамму и материалы из натурального дерева и кожи. В результате оформление комнаты выглядит дорого и современно.
Перед нами гостиная известного стилиста Анастасии Мальцевой, оформленная специалистами студии Atelier Interior. Взглянув на интерьер комнаты, становится очевидно, что в ней живет человек, страстно увлеченный всем, что связано с модой и дизайном. Здесь удивительным образом сочетаются элементы
нового ретро, модерна и ар-деко. Многочисленные аксессуары пестрых цветов вовсе не перегружают интерьер, скорее наоборот, они придают его характеру легкость и воздушность.
Еще один образец роскошного современного интерьера в стиле минимализм. Главные составляющие комнаты – кирпичная кладка стены, мягкий уголок из белой кожи, круглый ярко-сиреневый ковер и два журнальных столика в форме капель с необычной, прозрачной поверхностью. Практически все предметы интерьера имеют несвойственную минимализму закругленную форму. От них также не веет свойственным этому стилю глянцевым холодом. Кажется, что жизнь здесь течет спокойно и размеренно, что уже само по себе является признаком настоящей роскоши.
В силу высокой стоимости глянцевый натяжной потолок можно смело отнести к предметам роскоши. В последнее время этот вид натяжных потолков стал необычайно популярен среди жителей малометражных квартир, решивших оформить их интерьер
под старину. Глянцевые потолки отлично отражают свет, благодаря чему создается эффект зеркального полотна и помещение становится глубже, объемнее и больше. На натяжной глянец можно нанести целые художественные полотна, что прекрасно подойдет для пышных интерьеров в стилях барокко и рококо.
Интерьер в стиле шале пришел к нам из маленьких альпийских деревушек. За несколько десятилетий он прошел путь от непримечательного деревенского стиля до востребованного и ультрамодного направления, элементы которого уже давно перекочевали из горных деревушек в современные городские квартиры. Гостиная на фото была оформлена дизайнерами из студии Richart. Темная цветовая гамма, состоящая из характерных для стиля шале коричневого и бежевого, компенсируется обильным искусственным освещением, которое достигается с помощью стильных шинных светильников и необычной люстры в форме капель.
Интерьер в стиле шале пришел к нам из маленьких альпийских деревушек. За несколько десятилетий он прошел путь от непримечательного деревенского стиля до востребованного и ультрамодного направления, элементы которого уже давно перекочевали из горных деревушек в современные городские квартиры. Гостиная на фото была оформлена дизайнерами из студии Richart. Темная цветовая гамма, состоящая из характерных для стиля шале коричневого и бежевого, компенсируется обильным искусственным освещением, которое достигается с помощью стильных шинных светильников и необычной люстры в форме капель.
Помимо использования дорогих и добротных материалов, элегантный внешний вид интерьера определяет и выбранная цветовая гамма. Если вы хотите создать в комнате обстановку роскоши, дизайнеры советуют избегать резких контрастов. Используйте те цвета, которые привычно ассоциируются с роскошью – красный, пурпурный, бордо, насыщенный белый, а также мягкие кремовые тона.