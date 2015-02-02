Роскошные гостиные

Многие полагают, что под словосочетанием роскошный интерьер подразумеваются помещения, оформленные в стилях барокко, ампир или французский. Отчасти это действительно так, но все же понятие роскошный интерьер значительно шире и подразумевает под собой не столько стиль, сколько используемые при его оформлении материалы, предметы мебели и аксессуары. К их качеству и внешнему виду дизайнеры предъявляют самые высокие требования.

Сегодня мы поговорим о гостиных комнатах и наглядно продемонстрируем, что роскошными можно назвать как гостиные в стиле барокко, так и в стиле минимализм. Главное, чтобы их интерьер выглядел элегантно, добротно и дорого.