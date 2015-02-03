Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Подмосковный загородный дом

art&amp;arch art&arch
Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Этот дом, яркий, эклектичный, самородный, создан для отдыха большой семьи, их гостей, собак и соседей. По своему содержанию он похож на бабушкину шкатулку с брошками, бусами, сережками и заколками – никогда не знаешь что еще из нее можно будет выудить.

Гостиная

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Гостиные в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Будущая история этого дома, чтобы в нем не происходило, будет написана или рассказана в этой гостиной. Все геометрия дома ориентирована на центральное большое двухсветное пространство. Через него, как вы вскоре убедитесь сами, между собой связаны все основные зоны – кухни, столовой, бассейна и спален. Выложенный белой глазурованной плиткой и занимающий практически все пространство стены камин по своим масштабам вполне бы вписался в обеденный зал средневекового французского замка. Бардовая палитра обоев, темный цвет пола и обивка мебели продолжают историческую линию и невольно переносят нас из средневековья в салон 18 века.

Зона столовой

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Столовая комната в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Пройдя через гостиную мы можем либо через стеклянную дверь слева пройти в бассейн, либо перейти в зону кухни-столовой. 

Бассейн

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Бассейны в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Бассейн отделен от жилой части дома лишь стеклянной стенкой, однако, если вам все же хочется уединиться и не отвлекать гостей от их ужина, вы можете задернуть занавески и продолжать проводить время в халате на лежаке наедине с вашим коктейлем.

Кухня

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Столовая комната в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Автор сознательно выбрала разные по форме и текстилю стулья,  избавившись тем самым от ненужной официозности. В одном помещении сочетаются как минимум 7 видов разных орнаментов обоев. Это, несомненно, очень смелое и нетривиальное решение, окажется по вкусу не каждому, однако оно выполняет положенную на него функцию: создает ощущение временности, наслоения эпох, истории, так что возникает непреодолимое желание поставит на стол довоенный самовар.

Кухня

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Кухни в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Остров в центре кухни – это всегда фунционально и красиво. Он, с одной стороны отделяет кухонную часть от парадной зоны столовой, с другой создает дополнительную площадь для работы или быстрого семейного завтрака. Продолговатые пропорции окон обрамлены тем же деревом и покрашены в тот же цвет, что и дверные проемы, радиаторы скрыты за деревянными решетками.

Лестница

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Из противоположенной части гостиной деревянная лестница ведет нас на второй и третий этажи дома. Ступени окрашены в тот же красный цвет, что и колонны, ограждения, кухонная стенка, что придает единообразность интерьеру.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Рабочая зона

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Рабочий кабинет в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

На галерее второго этажа расположен небольшой письменный стол. Это, конечно, не полноценный кабинет, а просто уютный тихий уголок, позволяющий уединиться на пару часов, не выпадая из общественной жизни обитателей дома.

Мансарда-студия

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Поднявшись еще на этаж, вы оказываетесь под самой крышей, в своеобразной мастерской – месте для репетиций и просмотра фильмов в неофициальной обстановке.

Музыкальный лаунж

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Гостиные в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Мансардные окна, мягкие пуфики, синтезатор, большой экран и мощные колонки – предел мечтаний любого тинейджера и не только его.

Комната для гостей

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Спальня в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Все тот же теплый оттенок красного в сочетании с бесцветной деревянной морилкой – беспроигрышный контраст. Геометрично и просто.

Детская

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Рабочий кабинет в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Здесь красный цвет в оформлении рам и конструктивных деталей заменен на более легкий и непринужденный голубой. В дальнем углу комнаты расположена удобная мягкая зона для общения с гостями или чтения книг.

Спальня

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Спальня в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Как вы видите на примере этой спальни, частные пространства дома, в отличии от общественных, выполнены в совершенной другой гамме. Здесь нет ярких контрастов, соперничества узоров и буйства красок. Пастельные тона, шелк, бархат, деревянный дощатый пол, большая поверхность зеркал и высокие потолки – классические атрибуты личной хозяйской зоны.

Хранение

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Стены и пол в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Выполненная на заказ мебель всегда отличается от купленной. Она органично вписывается в интерьер, не выпадая из контекста. 

Экстерьер

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Дома в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Рассматривая интерьеры этого дома вы наверняка спекулировали на счет того как же он выглядит снаружи. А вот так: неожиданно ярко. Автор проекта сама характеризует свою работу как эклектичную, поэтому удивляться ничему не стоит, бояться тоже. 

Зона для барбекю

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Балконы и веранды в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

Прямо перед домом расположена полностью оборудованная зона для барбекю и уличных трапез в большой компании. На этом кадре пока не хватает только растительности, которая скоро спрячет за собой практически всю конструкцию перголы. 

Мебель для кошек и собак
Ждем ваших комментариев о проекте! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо