Подмосковный загородный дом

Этот дом, яркий, эклектичный, самородный, создан для отдыха большой семьи, их гостей, собак и соседей. По своему содержанию он похож на бабушкину шкатулку с брошками, бусами, сережками и заколками – никогда не знаешь что еще из нее можно будет выудить.
Будущая история этого дома, чтобы в нем не происходило, будет написана или рассказана в этой гостиной. Все геометрия дома ориентирована на центральное большое двухсветное пространство. Через него, как вы вскоре убедитесь сами, между собой связаны все основные зоны – кухни, столовой, бассейна и спален. Выложенный белой глазурованной плиткой и занимающий практически все пространство стены камин по своим масштабам вполне бы вписался в обеденный зал средневекового французского замка. Бардовая палитра обоев, темный цвет пола и обивка мебели продолжают историческую линию и невольно переносят нас из средневековья в салон 18 века.
Пройдя через гостиную мы можем либо через стеклянную дверь слева пройти в бассейн, либо перейти в зону кухни-столовой.
Бассейн отделен от жилой части дома лишь стеклянной стенкой, однако, если вам все же хочется уединиться и не отвлекать гостей от их ужина, вы можете задернуть занавески и продолжать проводить время в халате на лежаке наедине с вашим коктейлем.
Автор сознательно выбрала разные по форме и текстилю стулья, избавившись тем самым от ненужной официозности. В одном помещении сочетаются как минимум 7 видов разных орнаментов обоев. Это, несомненно, очень смелое и нетривиальное решение, окажется по вкусу не каждому, однако оно выполняет положенную на него функцию: создает ощущение
временности, наслоения эпох, истории, так что возникает непреодолимое желание поставит на стол довоенный самовар.
Остров в центре кухни – это всегда фунционально и красиво. Он, с одной стороны отделяет кухонную часть от парадной зоны столовой, с другой создает дополнительную площадь для работы или быстрого семейного завтрака. Продолговатые пропорции окон обрамлены тем же деревом и покрашены в тот же цвет, что и дверные проемы, радиаторы скрыты за деревянными решетками.
Из противоположенной части гостиной деревянная лестница ведет нас на второй и третий этажи дома. Ступени окрашены в тот же красный цвет, что и колонны, ограждения, кухонная стенка, что придает единообразность интерьеру.
На галерее второго этажа расположен небольшой письменный стол. Это, конечно, не полноценный кабинет, а просто уютный тихий уголок, позволяющий уединиться на пару часов, не выпадая из общественной жизни обитателей дома.
Поднявшись еще на этаж, вы оказываетесь под самой крышей, в своеобразной
мастерской – месте для репетиций и просмотра фильмов в неофициальной обстановке.
Мансардные окна, мягкие пуфики, синтезатор, большой экран и мощные колонки – предел мечтаний любого тинейджера и не только его.
Все тот же теплый оттенок красного в сочетании с бесцветной деревянной морилкой – беспроигрышный контраст. Геометрично и просто.
Здесь красный цвет в оформлении рам и конструктивных деталей заменен на более легкий и непринужденный голубой. В дальнем углу комнаты расположена удобная мягкая зона для общения с гостями или чтения книг.
Как вы видите на примере этой спальни, частные пространства дома, в отличии от общественных, выполнены в совершенной другой гамме. Здесь нет ярких контрастов, соперничества узоров и буйства красок. Пастельные тона, шелк, бархат, деревянный дощатый пол, большая поверхность зеркал и высокие потолки – классические атрибуты личной хозяйской зоны.
Выполненная на заказ мебель всегда отличается от купленной. Она органично вписывается в интерьер, не выпадая из контекста.
Рассматривая интерьеры этого дома вы наверняка спекулировали на счет того как же он выглядит снаружи. А вот так: неожиданно ярко. Автор проекта сама характеризует свою работу как
эклектичную, поэтому удивляться ничему не стоит, бояться тоже.
Прямо перед домом расположена полностью оборудованная зона для барбекю и уличных трапез в большой компании. На этом кадре пока не хватает только растительности, которая скоро спрячет за собой практически всю конструкцию перголы.