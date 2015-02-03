Подмосковный загородный дом

Будущая история этого дома, чтобы в нем не происходило, будет написана или рассказана в этой гостиной. Все геометрия дома ориентирована на центральное большое двухсветное пространство. Через него, как вы вскоре убедитесь сами, между собой связаны все основные зоны – кухни, столовой, бассейна и спален. Выложенный белой глазурованной плиткой и занимающий практически все пространство стены камин по своим масштабам вполне бы вписался в обеденный зал средневекового французского замка. Бардовая палитра обоев, темный цвет пола и обивка мебели продолжают историческую линию и невольно переносят нас из средневековья в салон 18 века.