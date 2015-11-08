Какой тип дома подходит мне?

Когда принято решение о строительстве или переезде в собственный дом, встает главный вопрос – какой же тип дома выбрать? В идеале жилище должно отвечать всем вашим потребностям, быть практичным и радовать глаз. Месторасположение тоже играет важную роль. Если это загородный особняк, то он должен находиться в таком населённом пункте, до которого не составит проблемы добраться. При этом следует смириться с неизменной закономерностью: чем ближе к городу находится населённый пункт, тем дороже в нем дома.

Для того, чтобы нарисовать или выбрать дом, в котором жить будет удобно и уютно, нужно учесть множество различных факторов. Чтобы помочь вам с выбором, мы подготовили эту статью, в которой рассмотрели разные типы домов.