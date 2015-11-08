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Какой тип дома подходит мне?

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Privathaus bei Berlin, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH Дома в стиле минимализм
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Когда принято решение о строительстве или переезде в собственный дом, встает главный вопрос – какой же тип дома выбрать? В идеале жилище должно отвечать всем вашим потребностям, быть практичным и радовать глаз. Месторасположение тоже играет важную роль. Если это загородный особняк, то он должен находиться в таком населённом пункте, до которого не составит проблемы добраться. При этом следует смириться с неизменной закономерностью: чем ближе к городу находится населённый пункт, тем дороже в нем дома.

Для того, чтобы нарисовать или выбрать дом, в котором жить будет удобно и уютно, нужно учесть множество различных факторов. Чтобы помочь вам с выбором, мы подготовили эту статью, в которой рассмотрели разные типы домов.

Одноэтажные дома

​Дом под Харьковом ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​Дом под Харьковом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Одноэтажные дома имеют следующие плюсы: их легче возводить и ремонтировать; они удобны и экономичны в эксплуатации; размещение всех комнат на первом этаже удобно для пожилых людей.

Минусы заключаются в том, что: если в доме должно быть большое количество жилых комнат и подсобных помещений, он потребует большой площади (и протяженного фундамента); в одноэтажных постройках большой площади усложняется внутренняя планировка, появляются дополнительные коридоры и соответственно утрачивается взаимосвязь помещений.

Мансардные дома

Проект дома в классическом стиле Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Дерево Белый Проект дома в классическом стиле
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в классическом стиле

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Мансардные дома хороши тем, что они подходят для больших семей, так как включают в себя не менее четырех комнат; такие коттеджи позволяют разделить помещения на дневную и ночную зоны; эти постройки очень экономичны с точки зрения отопления, они позволяют создать компактную схему расположения отопительных приборов (причем можно ограничиться одной-двумя печами, так как несколько помещений будут получать тепло от одного очага); при достаточно большом количестве помещений мансардные дома позволяют сократить площадь занимаемой земли на 30-40% (соответственно снижается протяженность фундаментов).

Минус мансардных домов – это лестницы, по которым может быть тяжело подниматься людям преклонного возраста. Впрочем, если разместить спальню для пожилых членов семьи на первом этаже, эта проблема будет решена.

Двухэтажные (и более) дома

загородный дом 250м2 ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле Дерево
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

загородный дом 250м2

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Двухэтажные дома имеют те же достоинства и недостатки, что и мансардные. Иногда резонно скомпоновать дом из одноэтажного и двухэтажного блоков. Такого рода постройки позволяют на крыше одноэтажного блока разместить зимний сад, площадку для отдыха или рабочую комнату на открытом воздухе. Кроме того, эти дома отличаются необычной архитектурой, что может порадовать владельца, желающего, чтобы его дом нес на себе отпечаток индивидуальности хозяина.

Дуплекс

Whitton Drive, GK Architects Ltd GK Architects Ltd Дома с террасами
GK Architects Ltd

Whitton Drive

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Дуплекс – это дом на две семьи. Он имеет отдельные входы и участки земли, но общую систему коммуникаций. Дуплекс очень удобен для одной большой семьи, её разных поколений. Планировки и площади внутренних помещений и участков дуплексов в коттеджных поселках варьируются.

Такой дом можно брать «на вырост» — если в семье есть совершеннолетние дети, и они не намерены разъезжаться по другим населенным пунктам. Правильная планировка дуплекса позволяет свести нежелательные встречи с соседями к минимуму. Из окон не будет открываться вид на участок соседей.

Таунхаус

Rear external - showing kitchen / living / dining room LLI Design Гостиная в стиле модерн
LLI Design

Rear external – showing kitchen / living / dining room

LLI Design
LLI Design
LLI Design

Таунхаус – это 2-3-этажный дом, не имеющий общего подъезда, но с отдельным входом с улицы в каждую квартиру и с прилегающим участком земли.

Этот тип жилья появился в Англии. Строился как несколько совмещенных между собой малоэтажных домов. В каждом «подъезде» которого — отдельная большая многоуровневая квартира. Количество квартир в доме — минимум три. Обычно таунхаусы строят в пригороде т.к. цена участка земли в пределах города слишком высока для малоэтажного строительства. 

Обычно это достойная альтернатива дорогому коттеджу или особняку. Формат «таунхаус» раньше относился к элитному жилью. Теперь качество материалов и отделки, качество застройки и общая площадь внутреннего жилого помещения каждого проекта, цена, отличаются настолько сильно, что приравнивать таунхаусы к какому-то определенному классу нет никакого смысла.

Рельеф местности

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Дома в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

Если же вы всетаки остановили свой выбор на отдельностоящем коттедже, то необходимо в первую очередь обратить внимание на то, на каком рельефе оно будет строиться. Значительно проще и спроектировать, и построить дом, который будет располагаться на ровной местности; соответственно он обойдется дешевле. С другой стороны, тщательная планировка коттеджа для сложного рельефа поможет создать оригинальный дом с необычной внутренней планировкой и выразительной архитектурой, что, несомненно, порадует его владельца.

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Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В свою очередь хочется отметить тот факт, что как бы красиво и броско ни смотрелись коттеджи со сложной конфигурацией, стоит очень серьезно подумать, прежде чем остановить выбор на каком-нибудь из них. У такого дома, скорее всего, будет очень большой периметр и площадь наружных стен, а это приведет к значительным потерям тепла. 

Вообще идеальной с точки зрения энергосбережения считается форма куба, если же она кажется вам слишком простой и скучной, лучше всего посоветоваться с архитектором, который подскажет вам, как сделать дом более интересным, не жертвуя уютом.

Из чего строить?

Privathaus bei Berlin IOX Architekten GmbH Дома в стиле минимализм
IOX Architekten GmbH

Privathaus bei Berlin

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

Ну и конечно рано или поздно встает вопрос о том, из какого материала строить дом. Чтобы помочь вам с выбором, мы подобрали несколько статей с нашего сайта:

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