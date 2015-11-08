Какой тип дома подходит мне?

Когда принято решение о строительстве или переезде в собственный дом, встает главный вопрос – какой же тип дома выбрать? В идеале жилище должно отвечать всем вашим потребностям, быть практичным и радовать глаз. Месторасположение тоже играет важную роль. Если это загородный особняк, то он должен находиться в таком населённом пункте, до которого не составит проблемы добраться. При этом следует смириться с неизменной закономерностью: чем ближе к городу находится населённый пункт, тем дороже в нем дома.
Для того, чтобы нарисовать или выбрать дом, в котором жить будет удобно и уютно, нужно учесть множество различных факторов. Чтобы помочь вам с выбором, мы подготовили эту статью, в которой рассмотрели разные типы домов.
Одноэтажные дома имеют следующие плюсы: их легче возводить и ремонтировать; они удобны и экономичны в эксплуатации; размещение всех комнат на первом этаже удобно для пожилых людей.
Минусы заключаются в том, что: если в доме должно быть большое количество жилых комнат и подсобных помещений, он потребует большой площади (и протяженного фундамента); в одноэтажных постройках большой площади усложняется внутренняя планировка, появляются дополнительные коридоры и соответственно утрачивается взаимосвязь помещений.
Мансардные дома хороши тем, что они подходят для больших семей, так как включают в себя не менее четырех комнат; такие коттеджи позволяют разделить помещения на дневную и ночную зоны; эти постройки очень экономичны с точки зрения отопления, они позволяют создать компактную схему расположения отопительных приборов (причем можно ограничиться одной-двумя печами, так как несколько помещений будут получать тепло от одного очага); при достаточно большом количестве помещений мансардные дома позволяют сократить площадь занимаемой земли на 30-40% (соответственно снижается протяженность фундаментов).
Минус мансардных домов – это лестницы, по которым может быть тяжело подниматься людям преклонного возраста. Впрочем, если разместить спальню для пожилых членов семьи на первом этаже, эта проблема будет решена.
Двухэтажные дома имеют те же достоинства и недостатки, что и мансардные. Иногда резонно скомпоновать дом из одноэтажного и двухэтажного блоков. Такого рода постройки позволяют на крыше одноэтажного блока разместить зимний сад, площадку для отдыха или рабочую комнату на открытом воздухе. Кроме того, эти дома отличаются необычной архитектурой, что может порадовать владельца, желающего, чтобы его дом нес на себе отпечаток индивидуальности хозяина.
Дуплекс – это дом на две семьи. Он имеет отдельные входы и участки земли, но общую систему коммуникаций. Дуплекс очень удобен для одной большой семьи, её разных поколений. Планировки и площади внутренних помещений и участков дуплексов в коттеджных поселках варьируются.
Такой дом можно брать «на вырост» — если в семье есть совершеннолетние дети, и они не намерены разъезжаться по другим населенным пунктам. Правильная планировка дуплекса позволяет свести нежелательные встречи с соседями к минимуму. Из окон не будет открываться вид на участок соседей.
Таунхаус – это 2-3-этажный дом, не имеющий общего подъезда, но с отдельным входом с улицы в каждую квартиру и с прилегающим участком земли.
Этот тип жилья появился в Англии. Строился как несколько совмещенных между собой малоэтажных домов. В каждом «подъезде» которого — отдельная большая многоуровневая квартира. Количество квартир в доме — минимум три. Обычно таунхаусы строят в пригороде т.к. цена участка земли в пределах города слишком высока для малоэтажного строительства.
Обычно это достойная альтернатива дорогому коттеджу или особняку. Формат «таунхаус» раньше относился к элитному жилью. Теперь качество материалов и отделки, качество застройки и общая площадь внутреннего жилого помещения каждого проекта, цена, отличаются настолько сильно, что приравнивать таунхаусы к какому-то определенному классу нет никакого смысла.
Если же вы всетаки остановили свой выбор на отдельностоящем коттедже, то необходимо в первую очередь обратить внимание на то, на каком рельефе оно будет строиться. Значительно проще и спроектировать, и построить дом, который будет располагаться на ровной местности; соответственно он обойдется дешевле. С другой стороны, тщательная планировка коттеджа для сложного рельефа поможет создать оригинальный дом с необычной внутренней планировкой и выразительной архитектурой, что, несомненно, порадует его владельца.
В свою очередь хочется отметить тот факт, что как бы красиво и броско ни смотрелись коттеджи со сложной конфигурацией, стоит очень серьезно подумать, прежде чем остановить выбор на каком-нибудь из них. У такого дома, скорее всего, будет очень большой периметр и площадь наружных стен, а это приведет к значительным потерям тепла.
Вообще идеальной с точки зрения энергосбережения считается форма куба, если же она кажется вам слишком простой и скучной, лучше всего посоветоваться с архитектором, который подскажет вам, как сделать дом более интересным, не жертвуя уютом.
Ну и конечно рано или поздно встает вопрос о том, из какого материала строить дом. Чтобы помочь вам с выбором, мы подобрали несколько статей с нашего сайта:
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