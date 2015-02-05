Панорама Средиземноморья. Вилла на юге Испании.

Вы тоже устали от бесконечной русской зимы? Тогда давайте отправимся вместе на юг Испании. Там наши эксперты SH asociados построили luxus виллу, из окон которой открывается обескураживающий вид на Средиземное море. Особенность этого проекта заключается в том, что в распоряжении архитекторов оказался очень специфический по форме участок: 60 метров в длину, лишь 16 метров в ширину, и все это на очень сильном рельефе. Как же авторы проекта справились с поставленной перед ними задачей?
Вилла Casa Geniol расположена на тихом отрезке побережья вблизи местечка Almuñécar. Общая площадь объекта довольно скромная – 250 кв.м. Мы смотрим на дом со стороны террасы с бассейном, откуда открывается фантастический вид на море и гавань.
Дом насчитывает в общей сложности 7 уровней, расположенных таким образом, что вам не удастся избежать открывающейся прямо за окнами панорамы Средиземного моря. На этой фотографии мы видим один из самых впечатляющих видов. С террасы, являющейся продолжением находящейся на открытом воздухе, хоть и под кровлей, гостиной, открывается вид не только на море, но и на нижний уровень дома с бассейном и садом.
Вернувшись на пару шагов назад, мы оказываемя в той самой гостиной, внешней лаудж зоне, своего рода промежуточной ступени, разделенным с внутренней частью дома лишь с помощью раздвижных стеклянных дверей. Фактически, граница между внутренним и внешним пространством дома стирается, окружающая природа и ландшафты превращаются в часть интерьера, меняющуюся в зависимости от времени года и суток.
Теперь мы находимся в гостиной, имеющей второй свет прямо над диванной зоной, и видим лестницу, соединяющую в одну секвенцию все этажи и полуэтажи дома.
Если, поднимаясь по этой лестнице, обернуться назад, вашему взору откроется следующий вид. Ощущение пространственной
щедрости, свободы и легкости во многом достигается благодаря большим панорамным окнам, прозрачным ограждениям, минимальному количеству мебели и белому цвету стен. Все пространство дома пронизано светом и воздухом, визуальный диалог с морем не прерывается ни на минуту.
Кухня-столовая расположена непосредственно над гостиной, она никак не отделена от остальных жилых пространств и имеет прямой выход на террасу. В проеме второго света на стене висит изображение традиционного средиземноморского деревенского дома, изумрудно-голубой цвет которого восполняет собой отсутствие окна.
Еще одна терраса Casa Geniol, на этот раз с большим деревянным столом – расширенное на открытом воздухе пространство столовой, защищенной от зноя полуденного солнца.
Эта спальня расположена на первом уровне виллы и, опять же, в ее оформлении ничто не отвлекает от главной темы, пейзажа за окном. Несколько ниш в стене, пара картин, большая, застеленная белосненым бельем кровать, деревяная тумбочка – вот практически и все элементы мебели.
Наше посещение этого маленького испанского рая мы закончим в саду, зеленеющем пальмами, оливковыми и лимонными деревьями и спускающегося вместе с террасами дома навстречу к побережью.