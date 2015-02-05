Панорама Средиземноморья. Вилла на юге Испании.

Вы тоже устали от бесконечной русской зимы? Тогда давайте отправимся вместе на юг Испании. Там наши эксперты SH asociados построили luxus виллу, из окон которой открывается обескураживающий вид на Средиземное море. Особенность этого проекта заключается в том, что в распоряжении архитекторов оказался очень специфический по форме участок: 60 метров в длину, лишь 16 метров в ширину, и все это на очень сильном рельефе. Как же авторы проекта справились с поставленной перед ними задачей?