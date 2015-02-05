Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Панорама Средиземноморья. Вилла на юге Испании.

art&amp;arch art&arch
Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Вы тоже устали от бесконечной русской зимы? Тогда давайте отправимся вместе на юг Испании. Там наши эксперты SH asociados построили luxus виллу, из окон которой открывается обескураживающий вид на Средиземное море. Особенность этого проекта заключается в том, что в распоряжении архитекторов оказался очень специфический по форме участок: 60 метров в длину, лишь 16 метров в ширину, и все это на очень сильном рельефе. Как же авторы проекта справились с поставленной перед ними задачей?

Общий вид виллы с нижнего уровня

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Дома в стиле модерн
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Вилла Casa Geniol расположена на тихом отрезке побережья вблизи местечка Almuñécar. Общая площадь объекта довольно скромная – 250 кв.м. Мы смотрим на дом со стороны террасы с бассейном, откуда открывается фантастический вид на море и гавань.

Каскад террас

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Балкон и терраса в стиле модерн
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Дом насчитывает в общей сложности 7 уровней, расположенных таким образом, что вам не удастся избежать открывающейся прямо за окнами панорамы Средиземного моря. На этой фотографии мы видим один из самых впечатляющих видов. С террасы, являющейся продолжением находящейся на открытом воздухе, хоть и под кровлей, гостиной, открывается вид не только на море, но и на нижний уровень дома с бассейном и садом.

Гостиная, открытая всем ветрам

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Балкон и терраса в стиле модерн
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Вернувшись на пару шагов назад, мы оказываемя в той самой гостиной, внешней лаудж зоне, своего рода промежуточной ступени, разделенным с внутренней частью дома лишь с помощью раздвижных стеклянных дверей. Фактически, граница между внутренним и внешним пространством дома стирается, окружающая природа и ландшафты превращаются в часть интерьера, меняющуюся в зависимости от времени года и суток.

Вертикальная организация пространства

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Теперь мы находимся в гостиной, имеющей второй свет прямо над диванной зоной, и видим лестницу, соединяющую в одну секвенцию все этажи и полуэтажи дома.

Второй свет и абсолютное растворение

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Если, поднимаясь по этой лестнице, обернуться назад, вашему взору откроется следующий вид. Ощущение пространственной щедрости, свободы и легкости во многом достигается благодаря большим панорамным окнам, прозрачным ограждениям, минимальному количеству мебели и белому цвету стен. Все пространство дома пронизано светом и воздухом, визуальный диалог с морем не прерывается ни на минуту.

Кухня

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Кухня в стиле модерн
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Кухня-столовая расположена непосредственно над гостиной, она никак не отделена от остальных жилых пространств и имеет прямой выход на террасу. В проеме второго света на стене висит изображение традиционного средиземноморского деревенского дома, изумрудно-голубой цвет которого восполняет собой отсутствие окна.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Обеденная зона

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Балкон и терраса в стиле модерн
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Еще одна терраса Casa Geniol, на этот раз с большим деревянным столом – расширенное на открытом воздухе пространство столовой, защищенной от зноя полуденного солнца.

Спальня

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Спальня в стиле модерн
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Эта спальня расположена на первом уровне виллы и, опять же, в ее оформлении ничто не отвлекает от главной темы, пейзажа за окном. Несколько ниш в стене, пара картин, большая, застеленная белосненым бельем кровать, деревяная тумбочка  – вот практически и все элементы мебели.

Цитрусовый сад

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Сад в стиле модерн
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Наше посещение этого маленького испанского рая мы закончим в саду, зеленеющем пальмами, оливковыми и лимонными деревьями и спускающегося вместе с террасами дома навстречу к побережью.

Приусадебный гостевой дом в стиле рококо

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо