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Покажите нам свой DIY проект

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
DIY Drehbare Theke, D. Bertram D. Bertram КухняСтолы и стулья
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Вы не понаслышке знакомы с термином DIY – do it yourself и в свободное время охотно занимаетесь вышивкой, декупажем, росписью стен, изготовлением фигурок из фетра, подсвечников, цветочных горшков и даже мебели по собственным чертежам? Тогда мы приглашаем вас продемонстрировать ваши работы на форуме homify.ru

Поделитесь с участниками нашего сообщества своими идеями и опытом. О лучших DIY проектах и их авторах мы напишем подробную статью.

Станьте частью сообщества homify!

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt' ГостинаяАксессуары и декорации
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

Наша аудитория состоит из читателей, которые интересуются всем, что связано с дизайном интерьера и архитектурой, а также работающих в этих областях специалистов. Почему бы не продемонстрировать им свой талант?  

Все, что вам нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе, это зарегистрироваться на форуме homify и загрузить сделанный своими руками проект. Приложите к фото небольшой рассказ – как вам пришла идея проекта и с какими сложностями пришлось столкнуться на пути его реализации.

Покажите ваш проект!

DIY Drehbare Theke, D. Bertram D. Bertram КухняСтолы и стулья
D. Bertram

D. Bertram
D. Bertram
D. Bertram

Условия конкурса предельно просты. На форуме может быть представлен любой проект от японского сада до елочных украшений – главное, чтобы все было сделано вашими руками!

Начните свой путь к всемирной известности!

Betonbuchstabe "M", mx | living mx | living Произведения искусстваХудожественные изделия
mx | living

mx | living
mx | living
mx | living

Напоминаем, что лучшие проекты будут опубликованы на страницах журнала homify. Не стоит прятать свои таланты в стенах квартиры. Покажите их всему миру, получите признание и заведите новых друзей со схожими интересами!

Регистрируйтесь на форуме и загружайте DIY – проекты!

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