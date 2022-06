Покажите нам свой DIY проект

Вы не понаслышке знакомы с термином DIY – do it yourself и в свободное время охотно занимаетесь вышивкой, декупажем, росписью стен, изготовлением фигурок из фетра, подсвечников, цветочных горшков и даже мебели по собственным чертежам? Тогда мы приглашаем вас продемонстрировать ваши работы на форуме homify.ru.

Поделитесь с участниками нашего сообщества своими идеями и опытом. О лучших DIY проектах и их авторах мы напишем подробную статью.