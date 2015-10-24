Покажите нам свой DIY проект

Вы не понаслышке знакомы с термином DIY – do it yourself и в свободное время охотно занимаетесь вышивкой, декупажем, росписью стен, изготовлением фигурок из фетра, подсвечников, цветочных горшков и даже мебели по собственным чертежам? Тогда мы приглашаем вас продемонстрировать ваши работы на форуме homify.ru.
Поделитесь с участниками нашего сообщества своими идеями и опытом. О лучших DIY проектах и их авторах мы напишем подробную статью.
Наша аудитория состоит из читателей, которые интересуются всем, что связано с дизайном интерьера и архитектурой, а также работающих в этих областях специалистов. Почему бы не продемонстрировать им свой талант?
Все, что вам нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе, это зарегистрироваться на форуме homify и загрузить сделанный своими руками проект. Приложите к фото небольшой рассказ – как вам пришла идея проекта и с какими сложностями пришлось столкнуться на пути его реализации.
Условия конкурса предельно просты. На форуме может быть представлен любой проект от японского сада до елочных украшений – главное, чтобы все было сделано вашими руками!
Напоминаем, что лучшие проекты будут опубликованы на страницах журнала homify. Не стоит прятать свои таланты в стенах квартиры. Покажите их всему миру, получите признание и заведите новых друзей со схожими интересами!
Регистрируйтесь на форуме и загружайте DIY – проекты!