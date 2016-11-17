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11 способов расширить пространство дома

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
homify Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Белый
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Садовые домики придуманы как самостоятельные приусадебные помещения, которые могут использоваться как игровые комнаты, беседки или открытые кухни. Обзавестись таким строением может оказаться весьма хорошей идеей, так как его функциональность и полезность не требует доказательств. В нашей новой книге идей мы расскажем о том, как они могут использоваться.

​1. Вместо чердака

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey

homify
homify
homify

Часть домика используется как рабочий кабинет, а другая, закрытая, – в качестве хранилища старых вещей и садового инвентаря.

​2. Вечера в приятной компании

Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Garden Studio Man cave

Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Садовая комната может стать идеальным местом для отдыха и конфиденциальных бесед.

3. Рабочий кабинет

Garden Office Garden Affairs Ltd Рабочий кабинет в стиле модерн Дерево Синий office,teenage den,studio,guesthouse,log cabin,garden,blue,white,summerhouse,seaside,premium,quality
Garden Affairs Ltd

Garden Office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

В вашем  доме шумно? Тогда собственный офис поможет сосредоточиться. Такая садовая комната прекрасно подходит для удаленной работы. 

4. Местечко для медитаций

garden office in and out design Рабочий кабинет
in and out design

garden office

in and out design
in and out design
in and out design

Предположим, такая садовая комната станет удобным местом для занятий йогой. Уединение и покой здесь гарантированы.

5. Мини-домик в деревне

L. Shaped garden office Garden Affairs Ltd Сад в стиле кантри
Garden Affairs Ltd

L. Shaped garden office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Садовый домик представляет собой уменьшенную копию главной постройки на участке. Перед нами место, где могут останавливаться гости. 

​6. Терраса на все случаи жизни

'The Crusoe Classic' - 6m x 4m Garden Room / Home Office / Studio / Summer House / Log Cabin / Chalet, Crusoe Garden Rooms Limited Crusoe Garden Rooms Limited Рабочий кабинет в стиле модерн
Crusoe Garden Rooms Limited

'The Crusoe Classic' – 6m x 4m Garden Room / Home Office / Studio / Summer House / Log Cabin / Chalet

Crusoe Garden Rooms Limited
Crusoe Garden Rooms Limited
Crusoe Garden Rooms Limited

Небольшая терраса рядом с садовой комнатой позволит сделать перерыв в работе и насладиться свежим воздухом, принять солнечные ванны, или отдохнуть с чашечкой кофе. 

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​7. Холостяцкая хижина

Garden room home office The Swift Organisation Ltd Сад в стиле модерн
The Swift Organisation Ltd

Garden room home office

The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd

Дом-контейнер вмещает все необходимое для жизни одного человека. Он может использоваться в качестве временного строения, пока идет строительство большого дома, либо же вовсе его заменить. 

​8. Почти что беседка

Garden Writing Studio Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле Дерево Серый garden room,studio,garden office,summerhouse,writing studio,grey,wooden
Garden Affairs Ltd

Garden Writing Studio

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Садовый домик может выглядеть как беседка и использоваться по такому же назначению. 

​9.Творческий подход

Garden Studio with storage, Office In My Garden Office In My Garden Рабочий кабинет в стиле модерн
Office In My Garden

Garden Studio with storage

Office In My Garden
Office In My Garden
Office In My Garden

Согласитесь, с таким домашним офисом легко стать трудоголиком! Однако здесь можно обустроить все и для занятий любимым хобби. 

10. Вместо дома на дереве

Garden Room in High Barnet, London, Office In My Garden Office In My Garden Сад в стиле модерн
Office In My Garden

Garden Room in High Barnet, London

Office In My Garden
Office In My Garden
Office In My Garden

Как вам идея создания игровой комнаты или места, где подросток может найти уединение? 

11. Не страшны нам дождь и холод

Garden Room in Queens Park, London, Office In My Garden Office In My Garden Сад в стиле модерн
Office In My Garden

Garden Room in Queens Park, London

Office In My Garden
Office In My Garden
Office In My Garden

Отдых на свежем воздухе может быть омрачен плохой погодой. Однако почему бы не собираться с друзьями и не проводить вечеринки даже во время дождя? Навес сослужит хорошую службу во время приготовления барбекю. 

12. Дачный спа-курорт

Wohnhaus M, [lu:p] Architektur GmbH [lu:p] Architektur GmbH Балкон и терраса в классическом стиле
[lu:p] Architektur GmbH

[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH

Только представьте, какое спа-пространство с сауной, купелью и комнатой отдыха может быть здесь организовано!

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