11 способов расширить пространство дома

Садовые домики придуманы как самостоятельные приусадебные помещения, которые могут использоваться как игровые комнаты, беседки или открытые кухни. Обзавестись таким строением может оказаться весьма хорошей идеей, так как его функциональность и полезность не требует доказательств. В нашей новой книге идей мы расскажем о том, как они могут использоваться.
Часть домика используется как рабочий кабинет, а другая, закрытая, – в качестве хранилища старых вещей и садового инвентаря.
Садовая комната может стать идеальным местом для отдыха и конфиденциальных бесед.
В вашем доме шумно? Тогда собственный офис поможет сосредоточиться. Такая садовая комната прекрасно подходит для удаленной работы.
Предположим, такая садовая комната станет удобным местом для занятий йогой. Уединение и покой здесь гарантированы.
Садовый домик представляет собой уменьшенную копию главной постройки на участке. Перед нами место, где могут останавливаться гости.
Небольшая терраса рядом с садовой комнатой позволит сделать перерыв в работе и насладиться свежим воздухом, принять солнечные ванны, или отдохнуть с чашечкой кофе.
Дом-контейнер вмещает все необходимое для жизни одного человека. Он может использоваться в качестве временного строения, пока идет строительство большого дома, либо же вовсе его заменить.
Садовый домик может выглядеть как беседка и использоваться по такому же назначению.
Согласитесь, с таким домашним офисом легко стать трудоголиком! Однако здесь можно обустроить все и для занятий любимым хобби.
Как вам идея создания игровой комнаты или места, где подросток может найти уединение?
Отдых на свежем воздухе может быть омрачен плохой погодой. Однако почему бы не собираться с друзьями и не проводить вечеринки даже во время дождя? Навес сослужит хорошую службу во время приготовления барбекю.
Только представьте, какое спа-пространство с сауной, купелью и комнатой отдыха может быть здесь организовано!
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