11 способов расширить пространство дома

Садовые домики придуманы как самостоятельные приусадебные помещения, которые могут использоваться как игровые комнаты, беседки или открытые кухни. Обзавестись таким строением может оказаться весьма хорошей идеей, так как его функциональность и полезность не требует доказательств. В нашей новой книге идей мы расскажем о том, как они могут использоваться.