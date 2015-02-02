Идеи стильных садовых мостиков

Есть что-то особенное в том, чтобы находиться рядом с водой. Любоваться плавным потоком или каскадами водопада не менее интересно, чем разглядывать лучи отражающегося на глади воды солнца. Чаще всего водоем на участках – дело рукотворное, поэтому если у вас уже есть декоративный пруд, самое время дополнить его стильным садовым мостиком.

Декоративный мостик может использоваться не только по прямому назначению, но и служить в качестве украшения сада, дополняя его стиль и подчеркивая уникальность. Технологически сложные, простые, ажурные, из камня или дерева – они смогут придать ландшафту завершенный вид.