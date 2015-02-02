Идеи стильных садовых мостиков

Есть что-то особенное в том, чтобы находиться рядом с водой. Любоваться плавным потоком или каскадами водопада не менее интересно, чем разглядывать лучи отражающегося на глади воды солнца. Чаще всего водоем на участках – дело рукотворное, поэтому если у вас уже есть декоративный пруд, самое время дополнить его стильным садовым мостиком.
Декоративный мостик может использоваться не только по прямому назначению, но и служить в качестве украшения сада, дополняя его стиль и подчеркивая уникальность. Технологически сложные, простые, ажурные, из камня или дерева – они смогут придать ландшафту завершенный вид.
Посещение храма в Японии чаще всего предполагает достаточно продолжительное нахождение в саду или во дворе, где обычно имеется доступ к водоему. Центральной частью такого сада является изумительной красоты мост, окруженный множеством экзотических растений. Такая обстановка настраивает на спокойствие и дарит ощущение физической гармонии. Японские виды растений прекрасно приживаются в Великобритании и Европе, они многолетние, а их цветение по-своему уникально и завораживающе.
Если вы являетесь счастливым обладателем чудесного сада с беседкой или террасой, то почему бы не окружить её искусственным водоемом? Как обычно, все начинается с идеи, поэтому ландшафтные дизайнеры решили пойти против традиционных форм, черпая вдохновение в геометрических фигурах стиля Баухаус. Соединяя островок для уединения и отдыха с садом, над прудом раскинулся небольшой мост из бруса, – пожалуй, сложно придумать что-то лаконичнее. Облагорожен водоем и мостик красивыми камнями и водолюбивыми растениями.
Если вы подыскиваете что-то менее традиционное и не доставляющее хлопот, то такой мост в современном стиле именно для вас. Хозяева этого дома в Нидерландах хотели видеть нечто необычное, – конструкцию, которая могла бы задержать на себе взгляд. Результат перед вами на фото. Фонтан и прилегающий к нему деревянный мостик создают необычную иллюзию, будто бы вода стекает вопреки закону притяжения наверх к террасе.
Красивый декоративный вид создают альпийские горки на вершине которых можно сделать фонтан или водопад. Однако не стоит забывать, что любой искусственно созданный водоем, нуждается в должном уходе. Несколько простых правил помогут предотвратить появление водорослей или неприятного запаха. Регулярно собирайте опавшие листья, так как они могут вызвать образование болотного газа. Добавляйте свежую воду, удаляйте ил с камней и следите за работой фильтров. Перепады температуры также негативно влияют на равновесие экосистемы воды, поэтому иногда её следует полностью менять, осушая водоем.
Странное место для понтона, не правда ли? На первый взгляд может показаться, что перед вами самый обычный декоративный пруд, однако если быть внимательным, можно заметить, что водная гладь прячет кое-что интересное. Все верно, перед вами бассейн, который тщательно замаскирован под пруд. В таком дизайне он идеально выполняет обе функции.