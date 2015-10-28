Дом с космической крышей

Минималистичный проект коттеджа с оригинальной крышей покажет вам еще одну возможность для реализации ваших креативных планов по поводу необычной кровли. Крыша на самом деле влияет на внешний облик здания гораздо более ощутимо, чем, например, цвет стен фасада или тип окон. Именно с помощью крыши вы можете сделать дом уютным, строгим, футуристичным или особенно запоминающимся гостям.
Японский проект от архитекторов из студии ARC-D доказывает, что для маленького коттеджа необычная крыша является одним из немногих дизайнерских решений, которые способны сломать стереотипы о небольшой площади дома. Так, этот проект выглядит интересно, хотя в дизайне интерьера придерживается традиционных японских стандартов.
Как вы видите, необычный наклон этой четырехскатной крыши — не самое важное в ней. Главное, что мансардный этаж будто утоплен внутрь крыши, что позволило сделать дополнительный балкон на втором этаже. А центр крыши приходится вовсе не на центр здания, а слева смещен в одну из сторон, что делает облик дома неповторимым.
Кроме того, два ряда нестандартно расположенных мансардных окон трех разных размеров тоже вносят свои коррективы во внешний вид здания, делая внутренний мир дома более многоплановым.
Дом находится в живописной долине между невысоких холмов, а местные жители активно занимаются земледелием и тепличным хозяйством. Для хозяев дома вид на ухоженные и ровные ряды томатов и арбузов очень хорош, ведь это гораздо лучше, чем вид на соседний коттедж.
На данной фотографии мы как раз видим рубеж района коттеджной застройки и частной сельскохозяйственной, что позволяет с большей приватностью жить здесь. С этой стороны — еще одно врезанное панорамное окно на втором этаже, позволяющее наслаждаться видом далеко вдаль.
Особенно оригинально крыша выглядит в районе внутреннего дворика и гостиной. Две колонны поддерживают ее каркас над двориком так, чтобы добавить тень и при этом не создавать камерного замкнутого пространства.
По японской традиции гостиная плавно переходит в мини-террасу, за которой начинаются грядки, клумбы и другие зеленые насаждения.
Миниатюрная терраса выглядит особенно красиво благодаря использованию натурального дерева и прекрасно подходит по размеру для медитаций, отдыха, игр маленьких детей или чайной церемонии.
Отсюда мы отлично видим, что границы участка не обозначены строгим забором, а соседние коттеджи выглядят очень аккуратно и привлекательно. Хорошие соседи и окружение — тоже важная часть данного проекта, хозяева которого — семейная пара с маленьким детьми — очень хотели вырастить малышей в спокойном зеленом районе.
По традиции в японском дизайне интерьера нет месте домашнему кинотеатру или TV-зоне в принципе, поэтому для этого создается дополнительная комната, как эта. Еще одна любопытная деталь на данном фото — внутренний зимний сад с деревом.
На втором этаже большую площадь отдали под еще одну семейную гостиную, которая является еще и детской игровой, имеет большой балкон и заменяет детям уголок рабочего кабинета в спальнях. В Японии не принято, чтобы в личных спальнях было что-то, кроме кровати, так как это нарушает баланс энергий и мешает хорошо отдохнуть.
Благодаря нестандартной форме крыши, которая из ванной на втором этаже похожа на парусник, и использованию в этом интерьере бело-синей цветовой гаммы ванная кажется оформленной в морском стиле.
Поздно вечером включается подсветка экстерьера и некоторых декоративных растений в саду, а гостиная закрывается с помощью экранов из рисовой бумаги. Настоящая японская сказка!
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