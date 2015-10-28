Дом с космической крышей

Минималистичный проект коттеджа с оригинальной крышей покажет вам еще одну возможность для реализации ваших креативных планов по поводу необычной кровли. Крыша на самом деле влияет на внешний облик здания гораздо более ощутимо, чем, например, цвет стен фасада или тип окон. Именно с помощью крыши вы можете сделать дом уютным, строгим, футуристичным или особенно запоминающимся гостям.

Японский проект от архитекторов из студии ARC-D доказывает, что для маленького коттеджа необычная крыша является одним из немногих дизайнерских решений, которые способны сломать стереотипы о небольшой площади дома. Так, этот проект выглядит интересно, хотя в дизайне интерьера придерживается традиционных японских стандартов.