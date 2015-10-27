Один дом — два облика

Интересный проект, основанный на двух различных вариантах подачи дизайна экстерьера для общественности и для семьи, имеет интерьеры, оформленные в нежном скандинавском стиле.
Английские архитекторы из бюро THE BAZELEY PARTNERSHIP поделились с нами этой своей работой в надежде показать, что простота тоже красива и изысканна.
Строгий и основательный парадный фасад открывает одну из сторон личности этого дома — для прохожих он выглядит почти как неприступная крепость, хотя и в мини-формате. Отделка декоративным камнем козырька, колонн и цоколя позволяет создать историческую атмосферу традиционного коттеджа.
Лаконичный ландшафтный дизайн, практически полностью состоящий из плавных, извилистых дорожек, газона и небольшой парадной клумбы, отлично сочетается с общим настроением этого маленького коттеджа. Он выглядит, с одной стороны, очень домашним, а с другой — свежим, обновленным и стильным.
Внутренний фасад, который видно со стороны заднего дворика, ощущается более дружественным и мечтательным. Здесь отделка белой штукатуркой красиво комбинируется с серым оттенком кровли и высоким забором из натуральной древесины.
Этот интерьер, оформленный в легком скандинавском стиле, идеально отражает желание создать комнату для отдыха в любое время года. Светлая отделка позволяет скомпенсировать небольшую площадь комнаты, но это не единственный мотив, чтобы использовать серые и белые оттенки в интерьере.
Важно, что они привносят особенно блаженное ощущение и прекрасно выглядят при солнечном или искусственном свете, но с желтым оттенком. Только в такой вариации скандинавский дизайн становится по-настоящему уютным, каким ему и положено быть.
Небольшая столовая оформлена с ретро-настроением и расположена в небольшой нише между гостиной и кухней. Такая планировка дает возможность сделать эту зону дома более приватной, отлично подходящей для проведения дружеских встреч и семейных обедов.
Очень современная кухня с барной стойкой и молочными фасадами выглядит невероятно стильно в этом маленьком традиционном коттедже. Прекрасный выбор для отделки пола по цветовой гамме позволяет добавить оливковый оттенок в очень светлый интерьер.
Эффектная черная столешница была выбрана хозяйкой, так как она давно мечтала о подобном контрасте в дизайне кухни.
Комната родителей тоже небольшая. Она находится на втором этаже и вмещает в себя лишь самое необходимое для жизни супругов. Из-за маленького размера единственного окна шкаф-купе выбран особенный — с зеркальными фасадами для увеличения света в комнате. Кроме того, зеркала и сами по себе позволяют визуально и психологически увеличить размер комнаты одним своим появлением.
Внимания заслуживает и изящная кровать из металла, каркас который выглядит очень по-французски в этом светлом, почти скандинавском доме. И текстиль является немаловажной частью дизайна интерьера, особенно — в спальне, поэтому должен всегда приниматься во внимание.
Маленькая детская на втором этаже оформлена для сына-школьника. Здесь основой интерьера стал декоративный хенд-мейд текстиль в стиле пэчворк, что вносит в комнату приятное ощущение домашнего уюта.
На втором этаже мы найдем и ванную комнату с традиционной отделкой керамической плиткой. Выбор декора особенный — с акцентом на прибрежный стиль коастал. Ракушки, полочка в форме лодки и парусник на окне отлично позволяют настроиться на новый лад и расслабиться, как на море.
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— Классический стиль в дизайне интерьера;