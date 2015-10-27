Один дом — два облика

Интересный проект, основанный на двух различных вариантах подачи дизайна экстерьера для общественности и для семьи, имеет интерьеры, оформленные в нежном скандинавском стиле.

Английские архитекторы из бюро THE BAZELEY PARTNERSHIP поделились с нами этой своей работой в надежде показать, что простота тоже красива и изысканна.