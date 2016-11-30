Мобильные, современные, модульные – сборные дома нового поколения

Все, кто покупает дом, со временем обнаруживают, как меняются их вкусы и потребности в вопросах недвижимости. Особенно, если состав семьи увеличивается. Это может повлечь за собой необходимость дополнительных пространств или переоборудования имеющихся. Но обычные здания редко бывают настолько гибкими, чтобы приспособиться к этим новым потребностям. Поэтому сегодня мы поговорим о сборных домах, которые имеют модульную конструкцию и могут быть разработаны с учетом персональных пожеланий и идей. Возможности подобных сооружений почти безграничны, а их стоимость по оценкам специалистов начинается с 15000 евро.
На этом фото отчетливо видно, как отдельные модули оснащены большими окнами. Это нужно для проникновения естественного света в помещение, что автоматически снижает расходы на электроэнергию. Таким образом, этот сборный дом позволяет экономить и наслаждаться при этом прекрасными видами!
Любой, кто увидит такой вход, вряд ли угадает, какой потенциал скрывается за дверью. Простая бетонная лестница ведет на крытое крыльцо, где видим непосредственно дверь. Деревянный фасад имеет высоко расположенные окна, которые гарантируют максимальную конфиденциальность жителей. Это естественный материал не только экологический и очень эстетический, но и обладает отличными изоляционными свойствами.
Тот, кто думает, что сборные дома не могут иметь оттенок роскоши, ошибается. Обратите внимание на данный проект с красивым бассейном и просторной террасой. На втором этаже также имеется прекрасная терраса на крыше, которая послужит дополнительным пространством для комфортабельного отдыха.
На этом фото можно увидеть преимущества строительства панельного дома различными модулями с эстетической и практической точек зрения. Блоки могут быть адаптированы к конкретным условиям дизайна или, как здесь, расположены под углом друг к другу. Так или иначе, такой модульный дом никого не оставит равнодушным и позволит наслаждаться жизнью в полной мере.
А этот идеальный дом возник просто на берегу моря, где вы всегда сможете глубоко дышать морским воздухом и наслаждаться восхитительными пейзажами. Рядом установлен открытый камин, у которого так приятно собираться большой компанией и коротать вечера с друзьями и семьей.