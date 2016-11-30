Мобильные, современные, модульные – сборные дома нового поколения

Все, кто покупает дом, со временем обнаруживают, как меняются их вкусы и потребности в вопросах недвижимости. Особенно, если состав семьи увеличивается. Это может повлечь за собой необходимость дополнительных пространств или переоборудования имеющихся. Но обычные здания редко бывают настолько гибкими, чтобы приспособиться к этим новым потребностям. Поэтому сегодня мы поговорим о сборных домах, которые имеют модульную конструкцию и могут быть разработаны с учетом персональных пожеланий и идей. Возможности подобных сооружений почти безграничны, а их стоимость по оценкам специалистов начинается с 15000 евро.