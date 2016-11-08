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16 способов сохранить тепло в доме

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Wren Cottage, Hart Design and Construction Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
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Достаточно часто в больших счетах за электричество виноваты мы сами. Ведь во многих домах потери тепла довольно существенные. Наступают холода. Поэтому пора позаботиться о том, как сохранить тепло в доме. В нашей новой книге идей мы расскажем вам о нескольких трюках, которые помогут это сделать.

1. Тепло огня

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Гостиная в стиле лофт
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

В домах, где используются камины, принято создавать специальные каминные зоны. Диван и кресла лучше всего расположить напротив источника тепла, но на комфортной дистанции. В то время, когда вы не пользуетесь камином, специалисты рекомендуют его закрывать, чтобы тепло не выходило по дымоходу.

2. Светлый дом

Green Retrofit, Lambourn Road, Granit Architects Granit Architects Гостиная в стиле модерн
Granit Architects

Green Retrofit, Lambourn Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

Оконное стекло пропускает солнечный свет, а он, проникая в комнату, рассеивается по всему помещению. Это прибавляет один-два градуса в дневное время.

3. Зимний декор

Living Room, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Crow&#39;s Nest Interiors

Living Room, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

Летние диванные подушки из льна и хлопка неплохо заменить на более плотные и «зимние». Смена сезонного декора отзовется приятными теплыми свойствами.

4. День и ночь

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Гостиная в стиле кантри
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Ночью окна необходимо закрывать шторами. Для зимы можно специально приобрести второй более плотный слой слой.

5. Закрытые двери

Living Room TG Studio Гостиная в средиземноморском стиле
TG Studio

Living Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

По дому может «гулять» небольшой сквозняк, поэтому в особенно холодное время закрытые межкомнатные двери помогут вам быстрее согреться.

6. Тепло там, где есть люди

Chevron laid Ash Grey Flooring homify Гостиная в классическом стиле
homify

Chevron laid Ash Grey Flooring

homify
homify
homify

Термостат позволяет вручную настроить температуру в помещении в разное время суток. В неиспользуемых комнатах отопление и вовсе может быть выключено. Получится неплохая экономия.

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7. Правильная меблировка

Cosy living room Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
Hart Design and Construction

Cosy living room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Расположите мебель подальше от радиаторов, чтобы они беспрепятственно обогревали помещение.

8. Идеи из фольги

Heath Cottage Living Room homify Гостиная в стиле модерн refurbishment,renovation,cottage,scotland,white,scandinavian,timber,stove,painting
homify

Heath Cottage Living Room

homify
homify
homify

Часть тепла, которое дают батареи, сжигается холодом, проникающем через стены. Поставьте между радиатором и стеной преграду. Для этого лучше всего подойдет обычная фольга, она отражает тепло обратно в комнату.

9. Теплый уют

A Victorian House, Deborah Warne Interiors Ltd Deborah Warne Interiors Ltd Гостиные в эклектичном стиле
Deborah Warne Interiors Ltd

A Victorian House

Deborah Warne Interiors Ltd
Deborah Warne Interiors Ltd
Deborah Warne Interiors Ltd

Порадуйте себя теплым полом, положив на него ковер с высоким ворсом. Это хороший слой изоляции, который станет преградой для холодного воздуха, ваши ноги будут вам благодарны.

10. Покрывала, одеяла и подушки

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Спальня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Для зимнего сезона используйте  теплое постельное белье. Кстати, покрывало выполняет не только декоративную функцию в спальне.

11. Остаемся дома!

Alvhem Mäkleri & Interiör - cover photo Magdalena Kosidlo Гостиная в скандинавском стиле
Magdalena Kosidlo

Alvhem Mäkleri & Interiör – cover photo

Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo

Постарайтесь избегать выходов на улицу, запаситесь поленьями для топки заранее.

12. Закрытый камин

Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio Гостиная
SB design Studio

Global Eclectic Style

SB design Studio
SB design Studio
SB design Studio

В то время, когда вы не пользуетесь камином, специалисты рекомендуют его закрывать, чтобы тепло не выходило по дымоходу.

13. Трюк с дверью

Carlton Hill, London , Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Окна и двери в колониальном стиле
Gregory Phillips Architects

Carlton Hill, London

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Входная дверь, открывающаяся внутрь, оградит ваш дом от получения дополнительной порции холодного воздуха.

14. Водные процедуры

Gipsy Hill, Granit Architects Granit Architects Ванная комната в стиле модерн
Granit Architects

Gipsy Hill

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

После принятия ванны или горячего душа, оставьте дверь в помещение открытой.

15. Теплая одежда для мебели

Living room homify Гостиная в стиле лофт
homify

Living room

homify
homify
homify

Пользуйтесь покрывалами, отдыхая на диване или в кресле. Или же украсьте мебель новым зимним вариантом чехлов.

16. Регулируем термостат

Wickham House, C7 architects C7 architects Гостиная в стиле модерн
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

После всех вышеперечисленных советов, пробуйте уменьшить значение термостата. Ваше тело не заметит значительной температурной разницы, а счет за отопление в начале следующего месяца приятно удивит.

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