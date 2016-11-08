16 способов сохранить тепло в доме

Достаточно часто в больших счетах за электричество виноваты мы сами. Ведь во многих домах потери тепла довольно существенные. Наступают холода. Поэтому пора позаботиться о том, как сохранить тепло в доме. В нашей новой книге идей мы расскажем вам о нескольких трюках, которые помогут это сделать.