16 способов сохранить тепло в доме

Достаточно часто в больших счетах за электричество виноваты мы сами. Ведь во многих домах потери тепла довольно существенные. Наступают холода. Поэтому пора позаботиться о том, как сохранить тепло в доме. В нашей новой книге идей мы расскажем вам о нескольких трюках, которые помогут это сделать.
В домах, где используются камины, принято создавать специальные каминные зоны. Диван и кресла лучше всего расположить напротив источника тепла, но на комфортной дистанции. В то время, когда вы не пользуетесь камином, специалисты рекомендуют его закрывать, чтобы тепло не выходило по дымоходу.
Оконное стекло пропускает солнечный свет, а он, проникая в комнату, рассеивается по всему помещению. Это прибавляет один-два градуса в дневное время.
Летние диванные подушки из льна и хлопка неплохо заменить на более плотные и «зимние». Смена сезонного декора отзовется приятными теплыми свойствами.
Ночью окна необходимо закрывать шторами. Для зимы можно специально приобрести второй более плотный слой слой.
По дому может «гулять» небольшой сквозняк, поэтому в особенно холодное время закрытые межкомнатные двери помогут вам быстрее согреться.
Термостат позволяет вручную настроить температуру в помещении в разное время суток. В неиспользуемых комнатах отопление и вовсе может быть выключено. Получится неплохая экономия.
Расположите мебель подальше от радиаторов, чтобы они беспрепятственно обогревали помещение.
Часть тепла, которое дают батареи, сжигается холодом, проникающем через стены. Поставьте между радиатором и стеной преграду. Для этого лучше всего подойдет обычная фольга, она отражает тепло обратно в комнату.
Порадуйте себя теплым полом, положив на него ковер с высоким ворсом. Это хороший слой изоляции, который станет преградой для холодного воздуха, ваши ноги будут вам благодарны.
Для зимнего сезона используйте теплое постельное белье. Кстати, покрывало выполняет не только декоративную функцию в спальне.
Постарайтесь избегать выходов на улицу, запаситесь поленьями для топки заранее.
В то время, когда вы не пользуетесь камином, специалисты рекомендуют его закрывать, чтобы тепло не выходило по дымоходу.
Входная дверь, открывающаяся внутрь, оградит ваш дом от получения дополнительной порции холодного воздуха.
После принятия ванны или горячего душа, оставьте дверь в помещение открытой.
одеждадля мебели
Пользуйтесь покрывалами, отдыхая на диване или в кресле. Или же украсьте мебель новым
зимним вариантом чехлов.
После всех вышеперечисленных советов, пробуйте уменьшить значение термостата. Ваше тело не заметит значительной температурной разницы, а счет за отопление в начале следующего месяца приятно удивит.
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