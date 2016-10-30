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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
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Пришло время подводить итоги недели! С большим удовольствием представляем вашему вниманию самые читаемые и обсуждаемые в комментариях и соцсетях проекты. Для тех, у кого последние семь дней выдались занятыми, это прекрасная возможность наверстать упущенное, а наши регулярные читатели смогут еще раз полюбоваться на достойные работы отечественных и зарубежных дизайнеров и архитекторов. 

1. 16 садовых заборов, которые станут притягивать взоры всех соседей

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Основное внимание при обустройстве сада уделяется цветущим клумбах и эффектному ландшафтному дизайну, но и забор имеет не меньшее значение. Во-первых, конструкция заборов придает законченный вид композиции вашего сада. Ну и, конечно, оберегает ваш покой от посторонних, делая отдых в саду умиротворенным и расслабленным. Садовый забор должен сочетать в себе красивый вид и практичность, и мы подобрали для вас 16 вариантов таких ограждений.

2. 17 идей для сада без вложений

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Аксессуары и декор
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Специально для дач пенсионеров и молодых семей с ограниченным бюджетом! Сады, которые пользуются бюджетными приемами в дизайне – к вашим услугам!

В этой Книге Идей мы найдем для вас идеи и решения по декору сада, которые позволят вам без материальных вложений обеспечить себе красивое место для отдыха.

3. TOП – 15 современных маленьких домов + цены

PROJEKT DOMU LOTE G2 - przytulna harmonia w nowoczesnym wydaniu , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Эти маленькие дома подойдут семье, которая стремится к экономии и порядку в бюджете. И каждый из этих проектов провозглашает совершенно уникальный образ жизни в пригороде.

Давайте посмотрим, какой из них больше всего понравится вам. Мы абсолютно уверены, что вы найдете несколько идей и для вашего собственного дома.

4. ​Русская мечта в современном стиле

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот интересный проект коттеджа обязательно стоит посмотреть тем, кто любит практичные и удобные решения в своей жизни. Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL сделала все, чтобы угодить вам, и с блеском спроектировала дом традиционной европейской мечты.

Давайте же посмотрим, как устроен такой дом и что в нем отличается от стандартного бюджетного проекта! Оказывается, что не так уж и много!

5. ​10 идей для вашего заднего дворика + сметы

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa Сад в стиле модерн
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

В этой Книге Идей мы не просто дадим вам идеи, но и по минимуму попробуем составить смету на их воплощение. Каждая цена дана без учета работы строителей, которая может занимать от 10 до 50% бюджета.

Если же вы собираетесь все делать самостоятельно, то цена будет адекватной. Выбираем идею и думаем о том, как красиво можно ее реализовать именно на вашем участке!

До и После: Что можно сделать из балкона

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