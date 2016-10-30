Топ 5 – Лучшие проекты недели

Пришло время подводить итоги недели! С большим удовольствием представляем вашему вниманию самые читаемые и обсуждаемые в комментариях и соцсетях проекты. Для тех, у кого последние семь дней выдались занятыми, это прекрасная возможность наверстать упущенное, а наши регулярные читатели смогут еще раз полюбоваться на достойные работы отечественных и зарубежных дизайнеров и архитекторов.
Основное внимание при обустройстве сада уделяется цветущим клумбах и эффектному ландшафтному дизайну, но и забор имеет не меньшее значение. Во-первых, конструкция заборов придает законченный вид композиции вашего сада. Ну и, конечно, оберегает ваш покой от посторонних, делая отдых в саду умиротворенным и расслабленным. Садовый забор должен сочетать в себе красивый вид и практичность, и мы подобрали для вас 16 вариантов таких ограждений.
Специально для дач пенсионеров и молодых семей с ограниченным бюджетом! Сады, которые пользуются бюджетными приемами в дизайне – к вашим услугам!
В этой Книге Идей мы найдем для вас идеи и решения по декору сада, которые позволят вам без материальных вложений обеспечить себе красивое место для отдыха.
Эти маленькие дома подойдут семье, которая стремится к экономии и порядку в бюджете. И каждый из этих проектов провозглашает совершенно уникальный образ жизни в пригороде.
Давайте посмотрим, какой из них больше всего понравится вам. Мы абсолютно уверены, что вы найдете несколько идей и для вашего собственного дома.
Этот интересный проект коттеджа обязательно стоит посмотреть тем, кто любит практичные и удобные решения в своей жизни. Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL сделала все, чтобы угодить вам, и с блеском спроектировала дом традиционной европейской мечты.
Давайте же посмотрим, как устроен такой дом и что в нем отличается от стандартного бюджетного проекта! Оказывается, что не так уж и много!
В этой Книге Идей мы не просто дадим вам идеи, но и по минимуму попробуем составить смету на их воплощение. Каждая цена дана без учета работы строителей, которая может занимать от 10 до 50% бюджета.
Если же вы собираетесь все делать самостоятельно, то цена будет адекватной. Выбираем идею и думаем о том, как красиво можно ее реализовать именно на вашем участке!