Топ 5: Лучшие проекты недели

Наверняка вам не раз доводилось гулять по ботаническому саду и заходить в прекрасную оранжерею с увитыми лианами стенами и вечно зелеными растениями. Ни для кого не секрет, что в наше время собственной оранжереей может обзавестись практически каждый. Специалисты homify подготовили для вас новую Книгу идей о том, как выглядят современные зимние сады в частных домах, которые позволяют в течение целого года наслаждаться светом и великолепием природы.