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Топ 5: Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Балкон и терраса в стиле модерн
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Позади еще одна неделя, а значит пришла пора подводить итоги. В тройку лидеров на этой неделе вошли проекты оформления интерьера квартиры в стиле ар-деко, роскошное шале в Сибири и рассказ про гостиные комнаты в теплых тонах. Молодой сайт homify.ru стремительно набирает популярность, как присоединяются новые специалисты, приходят новые читатели. Тем, кто совсем недавно начал следить за публикациями homify, будет небезынтересно взглянуть на подборку пятерки лучших проектов недели.

1. Пространство Армине – квартира в стиле ар-деко с современными элементами

Гостиная в стиле Ар деко с современными элементами Павел Белый и дизайнеры Гостиная в классическом стиле
Павел Белый и дизайнеры

Гостиная в стиле Ар деко с современными элементами

Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры

Проект дизайна квартиры, о котором мы собираемся рассказать, был выполнен высококвалифицированными специалистами из студии Павел Белый и дизайнеры. Большая и дружная армянская семья, выступившая в роли заказчиков, пожелала, чтобы в интерьере квартиры доминировал стиль ар-деко, при этом был также отражен национальный армянский характер с его теплотой, жизнелюбием и гостеприимством. Проект неслучайно назвали Пространство Армине, именно так зовут ту, которая будет хранить семейный очаг этого дома. Подробный разбор интерьера квартиры можно прочесть здесь.

2. Шале в Сибири – сочетание современного стиля и традиционных форм

Nature and modern life Omela Гостиная в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

Пожить хотя бы несколько недель в этом потрясающем шале – мечта, ставшая для кого-то реальностью. В этом интерьере все безупречно – просторная деревянная гостиная с дровяным двусторонним камином, стильно оформленная спальная комната, ванная комната, оснащенная джакузи и настоящий бассейн. Не исключено, что после прочтения этой Книги идей вам захочется отправиться в путешествие по Сибири.

3. Гостиные комнаты в теплых тонах

квартира в теплых тонах, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Гостиная в стиле модерн
Makhrova Svetlana

квартира в теплых тонах

Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana

Интерьер в нейтральных тонах подойдет тем, кто хочет создать в своей квартире спокойную, располагающую к отдыху обстановку. К наиболее распространенным нейтральным цветам относятся всевозможные оттенки бежевого, кремового и серого. Несмотря на отсутствие ярких акцентов, монохромность вовсе не является синонимом скуки. Оформление интерьера в нейтральных тонах предполагает использование сложных цветовых сочетаний.

4. Деревянные террасы

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Балкон и терраса в стиле модерн
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Ухаживать за собственным садом не так легко, как может казаться. Он требует времени, усилий и собственных ноу-хау. Практичность должна одерживать верх, поэтому специалисты homify рекомендуют использовать деревянные террасы в качестве площадки для создания собственного сада. Если вы живете в городе, то зеленый уголок можно обустроить на балконе или крыше дома. Как это сделать, читайте в статье ’Деревянные террасы’.

5.Современный зимний сад

Georgian Conservatory Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле
Vale Garden Houses

Georgian Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Наверняка вам не раз доводилось гулять по ботаническому саду и заходить в прекрасную оранжерею с увитыми лианами стенами и вечно зелеными растениями. Ни для кого не секрет, что в наше время собственной оранжереей может обзавестись практически каждый. Специалисты homify подготовили для вас новую Книгу идей о том, как выглядят современные зимние сады в частных домах, которые позволяют в течение целого года наслаждаться светом и великолепием природы.

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