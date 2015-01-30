До и После: превращение заброшенного дворца в современную виллу

Как и положено настоящему замку, в этом доме есть небольшая библиотека. Ее интерьер сочетает в себе традиции прошлого и веяния современности. Провести несколько часов здесь - все равно, что побывать в путешествии во времени – высокие потолки с выцветшими рисунками, стилизованная под старину мебели и современная, выкрашенная в белый цвет бетонная пристройка.