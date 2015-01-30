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До и После: превращение заброшенного дворца в современную виллу

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
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Поиск интересных проектов полной реконструкции домов привел нас на второй по величине остров Средиземного моря солнечную Сардинию, где архитекторы из студии Officcina29_Architetti взялись за выполнение очень непростой задачи – превратить заброшенный и непригодный для жизни замок XIX века в современную виллу.

До: Чердак

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

В самом начале работ чердак выглядел так, словно по нему пронесся разрушающий все на своем пути ураган. Со стен осыпалась штукатурка, в бетоне появились трещины, несколько досок на полу за давностью лет сгнили. Мансардное окно было слишком маленьким, чтобы пропускать в помещение достаточное количество дневного света.

После: Кухня совмещенная со столовой

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI Кухня в стиле модерн
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Хотите верьте, хотите нет, но так выглядит мансардный этаж после проведения в нем капитального ремонта. Место кирпичной стены заняли раздвижные террасные двери, благодаря чему на мансардный этаж смогли проникнуть лучи яркого солнца Сардинии. Деревянный пол архитекторы заменили на темно-коричневую плитку, стены и потолок покрасили в белый цвет, обеденный стол расположили рядом с местом для готовки.

Длинный коридор

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Для архитекторов было важно сохранить аутентичность замка, поэтому некоторые его части было решено сохранить в первозданном виде. Стена и перила, запечатленные на изображении, не претерпели существенных изменений, напоминая новым жильцам о почтенном возрасте замка.

Тренажерный зал

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI Тренажерный зал в стиле модерн
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Еще один чердак дома был превращен в современный тренажерный зал. В течении дня окно на потолке можно приоткрыть, чтобы проветрить комнату, а в ночное время посетители зала смогут любоваться на усыпанное звездами небо.

До: первый этаж

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Обстановка на первом этаже оказалась не настолько плачевной как на верхних этажах. Тем не менее каррарский мрамор, желтые стены и лепнина не соответствовали представлениям о современном интерьере. Найти желающих жить в такой обстановке было бы непросто, поэтому эта комната также подверглась полной переделке.

После: темпераментный интерьер гостиной

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI Гостиная в стиле модерн
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

В оформлении гостиной дизайнеры решили сохранить яркие цвета и легкий налет чувственного ретро, о чем свидетельствует нетронутый каррарский мрамор, деревянные рамы на окнах и журнальный столик с резными ножками, стоящий в углу комнаты.

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До: спальная комната

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

В XIX веке цветная лепнина на потолке была на пике популярности. Она свидетельствовала о статусности и высоком достатке владельцев дома, поэтому неудивительно, что архитекторы решили лишь подкорректировать слегка износившуюся лепнину – заделать трещины и вернуть рисункам былую яркость.

После: скромное ложе величественной особы

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI Спальня в стиле модерн
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Сохранившуюся практически в первозданном виде спальную комнату не пришлось полностью переделывать. Здесь специалисты ограничились лишь косметическим ремонтом. Интерьер спальни по желанию заказчиков оставили скромным и непритязятельным. Значимость роскошного декора и помпезной мебели меркнет по сравнению с возможностью каждый день засыпать и просыпаться в интерьере, пережившим множество поколений.

Между прошлым и настоящим

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI Гостиная в стиле модерн
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Как и положено настоящему замку, в этом доме есть небольшая библиотека. Ее интерьер сочетает в себе традиции прошлого и веяния современности. Провести несколько часов здесь  - все равно, что побывать в путешествии во времени – высокие потолки с выцветшими рисунками, стилизованная под старину мебели и современная, выкрашенная в белый цвет бетонная пристройка.

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI Гостиная в стиле модерн
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

В библиотеке много книг классических авторов, вошедших в историю мировой литературы. Дизайнеры неслучайно сохранили на стенах старые, выцветшие обои. Тем самым они подчеркнули интерес и уважение хозяев замка к истории этого потрясающего дома.

Как все начиналось

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Перед тем, как покинуть стены замка на острове Сардиния, мы решили еще раз взглянуть на то, как выглядел дом до начала восстановительных работ. Благодаря стараниям итальянских архитекторов из Officcina29_Architetti, замок, словно птица Феникс, возродился из пепла и превратился в современную виллу со всем удобствами.

Еще один взгляд на террасу

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI Балкон и терраса в стиле модерн
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

За раздвижными дверями находится просторная терраса, на которой можно беззаботно наслаждаться сладкой жизнью и ярким солнцем юга Италии. Нам очень жаль расставаться с этим необычным домом, однако пришло время окончательно покинуть его гостеприимные стены, чтобы отправиться на поиски новых и увлекательных проектов реконструкции.

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