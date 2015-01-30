До и После: превращение заброшенного дворца в современную виллу

Поиск интересных проектов полной реконструкции домов привел нас на второй по величине остров Средиземного моря солнечную Сардинию, где архитекторы из студии Officcina29_Architetti взялись за выполнение очень непростой задачи – превратить заброшенный и непригодный для жизни замок XIX века в современную виллу.
В самом начале работ чердак выглядел так, словно по нему пронесся разрушающий все на своем пути ураган. Со стен осыпалась штукатурка, в бетоне появились трещины, несколько досок на полу за давностью лет сгнили. Мансардное окно было слишком маленьким, чтобы пропускать в помещение достаточное количество дневного света.
Хотите верьте, хотите нет, но так выглядит мансардный этаж после проведения в нем капитального ремонта. Место кирпичной стены заняли раздвижные террасные двери, благодаря чему на мансардный этаж смогли проникнуть лучи яркого солнца Сардинии. Деревянный пол архитекторы заменили на темно-коричневую плитку, стены и потолок покрасили в белый цвет, обеденный стол расположили рядом с местом для готовки.
Для архитекторов было важно сохранить аутентичность замка, поэтому некоторые его части было решено сохранить в первозданном виде. Стена и перила, запечатленные на изображении, не претерпели существенных изменений, напоминая новым жильцам о почтенном возрасте замка.
Еще один чердак дома был превращен в современный тренажерный зал. В течении дня окно на потолке можно приоткрыть, чтобы проветрить комнату, а в ночное время посетители зала смогут любоваться на усыпанное звездами небо.
Обстановка на первом этаже оказалась не настолько плачевной как на верхних этажах. Тем не менее каррарский мрамор, желтые стены и лепнина не соответствовали представлениям о современном интерьере. Найти желающих жить в такой обстановке было бы непросто, поэтому эта комната также подверглась полной переделке.
В оформлении гостиной дизайнеры решили сохранить яркие цвета и легкий налет чувственного ретро, о чем свидетельствует нетронутый каррарский мрамор, деревянные рамы на окнах и журнальный столик с резными ножками, стоящий в углу комнаты.
В XIX веке цветная лепнина на потолке была на пике популярности. Она свидетельствовала о статусности и высоком достатке владельцев дома, поэтому неудивительно, что архитекторы решили лишь подкорректировать слегка износившуюся лепнину – заделать трещины и вернуть рисункам былую яркость.
Сохранившуюся практически в первозданном виде спальную комнату не пришлось полностью переделывать. Здесь специалисты ограничились лишь косметическим ремонтом. Интерьер спальни по желанию заказчиков оставили скромным и непритязятельным. Значимость роскошного декора и помпезной мебели меркнет по сравнению с возможностью каждый день засыпать и просыпаться в интерьере, пережившим множество поколений.
Как и положено настоящему замку, в этом доме есть небольшая библиотека. Ее интерьер сочетает в себе традиции прошлого и веяния современности. Провести несколько часов здесь - все равно, что побывать в путешествии во времени – высокие потолки с выцветшими рисунками, стилизованная под старину мебели и современная, выкрашенная в белый цвет бетонная пристройка.
В библиотеке много книг классических авторов, вошедших в историю мировой литературы. Дизайнеры неслучайно сохранили на стенах старые, выцветшие обои. Тем самым они подчеркнули интерес и уважение хозяев замка к истории этого потрясающего дома.
Перед тем, как покинуть стены замка на острове Сардиния, мы решили еще раз взглянуть на то, как выглядел дом до начала восстановительных работ. Благодаря стараниям итальянских архитекторов из Officcina29_Architetti, замок, словно птица Феникс, возродился из пепла и превратился в современную виллу со всем удобствами.
За раздвижными дверями находится просторная терраса, на которой можно беззаботно наслаждаться сладкой жизнью и ярким солнцем юга Италии. Нам очень жаль расставаться с этим необычным домом, однако пришло время окончательно покинуть его гостеприимные стены, чтобы отправиться на поиски новых и увлекательных проектов реконструкции.
Другие статьи из рубрики До и После можно прочесть здесь.