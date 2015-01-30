Павильон для курящих в… ботаническом саду

Помните времена, когда человечество наивно полагало, что курение – это безобидная привычка, дань моде. Всего лишь каких-то 50-60 лет назад люди безостановочно курили в поездах, самолетах, ресторанах, на лестницах университетов, в офисах и даже во время телеэфиров. После массового всплеска сердечнососудистых заболеваний и рака легких, миф о безопасности курения рассеялся, организации здравоохранения забили тревогу и начали бескомпромиссную борьбу с пагубной привычкой.

Сегодня в большинстве стран курение в общественных местах запрещено. Количество курильщиков снижается ежегодно, но все же заставить все человечество отказаться от никатиновой зависимости антитабачным организациям пока не удалось. Оставшиеся немногочисленные курильщики собираются в коалиции и требуют устанавливать в общественных местах специальные зоны, в которых они могли бы затянуть сигаретку. Власти некоторых стран идут им навстречу и даже приглашают для создания мест для курения именитых архитекторов.