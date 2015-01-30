Павильон для курящих в… ботаническом саду

Помните времена, когда человечество наивно полагало, что курение – это безобидная привычка, дань моде. Всего лишь каких-то 50-60 лет назад люди безостановочно курили в поездах, самолетах, ресторанах, на лестницах университетов, в офисах и даже во время телеэфиров. После массового всплеска сердечнососудистых заболеваний и рака легких, миф о безопасности курения рассеялся, организации здравоохранения забили тревогу и начали бескомпромиссную борьбу с пагубной привычкой.
Сегодня в большинстве стран курение в общественных местах запрещено. Количество курильщиков снижается ежегодно, но все же заставить все человечество отказаться от никатиновой зависимости антитабачным организациям пока не удалось. Оставшиеся немногочисленные курильщики собираются в коалиции и требуют устанавливать в общественных местах специальные зоны, в которых они могли бы затянуть сигаретку. Власти некоторых стран идут им навстречу и даже приглашают для создания мест для курения именитых архитекторов.
Курильщики тоже любят живую природу и с удовольствием ходят в ботанический сад. Итальянский архитектор Джанни Ботсфорд (Gianni Botsford) построил минималистичный куб из бетона, в котором курильщики могут сколько угодно вредить своему здоровью, не опасаясь быть оштрафованными. Несмотря на тяжеловесный вид, кабина для курящих выглядит как естественное продолжение дорожки из бетонных плит, расстояние между которыми заполняет ярко-зеленая газонная трава.
Структура павильона предельно проста и состоит из пяти железобетонных панелей. Поначалу кажется, что перед нами обычная, ничем не примечательная бетонная конструкция, в которой администрация сада решила изолировать курильщиков, но стоит присмотреться повнимательнее, как мы обнаружим, что в этом павильоне есть нечто особенное.
Изюминка кабины для курильщиков в том, что построена она из необычного материала – полупрозрачного бетона, который не так давно был изобретен уроженцем Венгрии Ароном Лошонцом. При добавлении в бетон оптических волокон он начинает светиться изнутри и отражать очертания видимых предметов. По техническим характеристикам полупрозрачный бетон практически ничем не отличается от обычного, зато его можно использовать в декоративных целях. Интересно, что толщина полупрозрачного бетона может достигать 20 метров, именно на такую глубину оптические волокна могут пропускать свет.
Благодаря полупрозрачному бетону, даже внутри павильона для курильщиков можно любоваться силуэтом ярко-зеленых растений, которые слегка покачиваются под дуновением ветра. По ночам ботанический сад загорается разноцветными огнями стоящих повсюду фонарей, и этот свет также отражается внутри кабины.
Интегрировать бетонное сооружение в пространство ботанического сада не так просто, как может показаться на первый взгляд. Иногда природа просто не желает принимать объекты, типичные для городской среды и, несмотря на все старания архитекторов, затея проваливается. Но в данном случае, процедура интеграции павильона в форме куба прошла успешно. Важную роль в этом сыграло использование полупрозрачного бетона, со всех сторон отражающего красоту расположенных вокруг кабины деревьев и кустарников.
Давайте смотреть правде в глаза – курение уже давно вышло из моды, но те, кто по тем или иным причинам не смогли навсегда расстаться с пагубной привычкой, не должны подвергаться дискриминации. При грамотном подходе к проблеме обе стороны могут оказаться в выигрыше, что и произошло в ботаническом саду Цюриха. Курильщики получили в свое распоряжение зону отдыха, в которой можно затянуть сигаретку, а сад – интересную по своей архитектуре конструкцию из ультрасовременного и необычного прозрачного бетона.