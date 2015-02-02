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Современная бетонная эстетика

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Raw Concrete Loft Kitchen, Concrete LCDA Concrete LCDA Кухня в стиле модерн Бетон Серый
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Со временем в строительной индустрии происходят существенные изменения. Бетон, который обычно используется при закладке фундамента или в перекрытиях, стал доминировать,  постепенно вытеснив кирпич и другие виды конструкционных строительных материалов. Любители современной архитектуры, модернистского Баухаус и минимализма все чаще применяют бетон в качестве ключевого материала в строительстве и дизайне.  Современная эстетика требует отказа от разновидностей исторического декора в пользу прямых линий, чистых геометрических форм, гладких поверхностей и отрытого пространства. Именно поэтому архитекторы и дизайнеры отказываются от покраски бетона или его покрытии другими материалами.

В этой книге идей мы познакомим вас с концептуальным минимализмом, созданным благодаря использованию излюбленного архитектурным сообществом материала.

Основной элемент в японской архитектуре

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ Дома в стиле модерн Железобетон Серый
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

Японский минимализм можно охарактеризовать как моделирование пространства с использованием только необходимых предметов. Модульные бетонные конструкции характеризуют строгий, геометрический подход, суть которого сводится к тому, чтобы полностью отказаться от использования декоративных средств, так как для архитектуры достаточно наличия стен и крыши. Голые стены могут смотреться очень красиво, поэтому часто дизайнеры для лаконичности даже не заделывают отверстия от металлических штырей.

Бетон в домашнем интерьере

caverna, 筒井紀博空間工房/KIHAKU tsutsui TOPOS studio 筒井紀博空間工房/KIHAKU tsutsui TOPOS studio Гаражи в эклектичном стиле
筒井紀博空間工房/KIHAKU tsutsui TOPOS studio

筒井紀博空間工房/KIHAKU tsutsui TOPOS studio
筒井紀博空間工房/KIHAKU tsutsui TOPOS studio
筒井紀博空間工房/KIHAKU tsutsui TOPOS studio

Облицовочный бетон также может использоваться в качестве материала для отделки внутренних стен помещения и пола. Такое решение позволяет прочувствовать монументальность строения.

Béton Brut

吉川の家 / House in Yoshikawa, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES Модерн
庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&amp;ASSOCIATES

庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES
庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&amp;ASSOCIATES
庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES

Термин «béton brut» имеет французские корни и означает обнаженность этого материала, а вовсе не «брутальность» от английского языка. В архитектуре одноименное движение возникло в послевоенное время, когда неотделанные материалы (сталь, бетон) стали использоваться в гигантских масштабах при восстановлении разрушенных городов.

Универсальный стороительный материал

Raw Concrete Loft Kitchen Concrete LCDA Кухня в стиле модерн Бетон Серый
Concrete LCDA

Raw Concrete Loft Kitchen

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

Перед вами нетипичный пример использования бетона в качестве рабочей поверхности на кухне. В настоящее время поверхности из бетона – одно из наиболее популярных направлений в мире кухонных столешниц. Прочность, гладкость, возможность выбора цвета, текстуры и толщины – эти параметры устанавливаются заказчиком и позволяют создавать дизайн на любой вкус.

Цементное покрытие без отделки

Under the Large Roof, Atelier HARETOKE Co., Ltd. Atelier HARETOKE Co., Ltd. Ванная комната в стиле модерн
Atelier HARETOKE Co., Ltd.

Atelier HARETOKE Co., Ltd.
Atelier HARETOKE Co., Ltd.
Atelier HARETOKE Co., Ltd.

Мы видим уникальную уборную, где снова доминирует бетон. Как и в первом примере японские дизайнеры не стали прятать отверстия в стенах. Здесь нет лишних деталей, и исключительно прямые линии подчеркивают пространственную глубину. Благодаря нежной подсветке зеркало будто бы находится в невесомости. Обратите внимание на туалетную бумагу – один брошенный в интерьер яркий цвет способен максимально подчеркнуть строгую геометрию.

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