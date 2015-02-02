Современная бетонная эстетика

Со временем в строительной индустрии происходят существенные изменения. Бетон, который обычно используется при закладке фундамента или в перекрытиях, стал доминировать, постепенно вытеснив кирпич и другие виды конструкционных строительных материалов. Любители современной архитектуры, модернистского Баухаус и минимализма все чаще применяют бетон в качестве ключевого материала в строительстве и дизайне. Современная эстетика требует отказа от разновидностей исторического декора в пользу прямых линий, чистых геометрических форм, гладких поверхностей и отрытого пространства. Именно поэтому архитекторы и дизайнеры отказываются от покраски бетона или его покрытии другими материалами.
В этой книге идей мы познакомим вас с концептуальным минимализмом, созданным благодаря использованию излюбленного архитектурным сообществом материала.
Японский минимализм можно охарактеризовать как моделирование пространства с использованием только необходимых предметов. Модульные бетонные конструкции характеризуют строгий, геометрический подход, суть которого сводится к тому, чтобы полностью отказаться от использования декоративных средств, так как для архитектуры достаточно наличия стен и крыши. Голые стены могут смотреться очень красиво, поэтому часто дизайнеры для лаконичности даже не заделывают отверстия от металлических штырей.
Облицовочный бетон также может использоваться в качестве материала для отделки внутренних стен помещения и пола. Такое решение позволяет прочувствовать монументальность строения.
Термин «béton brut» имеет французские корни и означает обнаженность этого материала, а вовсе не «брутальность» от английского языка. В архитектуре одноименное движение возникло в послевоенное время, когда неотделанные материалы (сталь, бетон) стали использоваться в гигантских масштабах при восстановлении разрушенных городов.
Перед вами нетипичный пример использования бетона в качестве рабочей поверхности на кухне. В настоящее время поверхности из бетона – одно из наиболее популярных направлений в мире кухонных столешниц. Прочность, гладкость, возможность выбора цвета, текстуры и толщины – эти параметры устанавливаются заказчиком и позволяют создавать дизайн на любой вкус.
Мы видим уникальную уборную, где снова доминирует бетон. Как и в первом примере японские дизайнеры не стали прятать отверстия в стенах. Здесь нет лишних деталей, и исключительно прямые линии подчеркивают пространственную глубину. Благодаря нежной подсветке зеркало будто бы находится в невесомости. Обратите внимание на туалетную бумагу – один брошенный в интерьер яркий цвет способен максимально подчеркнуть строгую геометрию.