Современная бетонная эстетика

Со временем в строительной индустрии происходят существенные изменения. Бетон, который обычно используется при закладке фундамента или в перекрытиях, стал доминировать, постепенно вытеснив кирпич и другие виды конструкционных строительных материалов. Любители современной архитектуры, модернистского Баухаус и минимализма все чаще применяют бетон в качестве ключевого материала в строительстве и дизайне. Современная эстетика требует отказа от разновидностей исторического декора в пользу прямых линий, чистых геометрических форм, гладких поверхностей и отрытого пространства. Именно поэтому архитекторы и дизайнеры отказываются от покраски бетона или его покрытии другими материалами.

В этой книге идей мы познакомим вас с концептуальным минимализмом, созданным благодаря использованию излюбленного архитектурным сообществом материала.