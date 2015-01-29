Перед автором этого уникального интерьера дизайнером Екатериной Ивановой была поставлена интересная и увлекательная задача – воссоздать в современной московской квартире интерьер, характерный для 50-60-х годов прошлого века. В детстве заказчица много времени проводила в квартире бабушки, и в какой-то момент ей захотелось воспроизвести атмосферу тепла и уюта в своем собственном доме.

Ведущим мотивом интерьера стал ретро-мотив, в него дизайнер привнесла элементы прованс, шебби шик, кантри и викторианской классики, а результат своей работы определила как винтажный фьюжн со старо-московским настроением . Давайте поближе познакомимся с интерьером этой квартиры.