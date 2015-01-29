Перед автором этого уникального интерьера дизайнером Екатериной Ивановой была поставлена интересная и увлекательная задача – воссоздать в современной московской квартире интерьер, характерный для 50-60-х годов прошлого века. В детстве заказчица много времени проводила в квартире бабушки, и в какой-то момент ей захотелось воспроизвести атмосферу тепла и уюта в своем собственном доме.
Ведущим мотивом интерьера стал ретро-мотив, в него дизайнер привнесла элементы прованс, шебби шик, кантри и викторианской классики, а результат своей работы определила как
винтажный фьюжн со старо-московским настроением. Давайте поближе познакомимся с интерьером этой квартиры.
Кружевная скатерть, зеркало в золотой рамке, небольшая статуэтка и ажурная кованая вешалка из завитков составили основу композиции прихожей. В современную дверь была встроена искусственно состаренная вставка – воплощение шика в стиле
новое ретро. Лишь расположенный около входной двери видеодомофон напоминает о том, что мы находимся в современной квартире.
Длинный коридор украшают предметами из недавнего прошлого – граммофон, комод на
танцующих ножках, настенные светильники в форме уличных фонарей. Двери украшены характерной для 50-х годов геометрической резьбой. Существует расхожее мнение, что стиль ретро подразумевает под собой обилие предметов старины и антиквариата, однако на самом деле ретро-мотив в интерьере выражается в вещах, которые были в моде в эпоху молодости наших бабушек и дедушек.
В интерьере этой гостиной органично сочетаются элементы из самых различных стилей. Большой кожаный диван соседствует с бархатными декоративными подушками, на персидском ковре стоит характерный для дизайна советской эпохи журнальный столик из массива дерева с элементами резьбы. Вдоль стены расположились широкие и вместительные тумбы с типичными для того времени ручками-каплями. Черно-белые фото на стенах иллюстрируют увлекательную историю нескольких поколений семьи. Рискнем предположить, что многие из вещей в гостиной некогда принадлежали членам семьи хозяйки квартиры.
Стиль прованс, который преобладает в оформлении детской, характеризуется простотой и элегантностью. Цветовая палитра прованса состоит из приглушенных оттенков белого, розового, бежевого и серого. Важную роль играют натуральные ткани – лен, батист, муслин, хлопок. Рисунок из цветов должен быть максимально реалистичным. Балдахин над детской кроваткой также характерный элемент стиля прованс – он защитит сон малыша от ярких солнечных лучей и назойливых насекомых, ненароком залетевших в комнату в летнее время.
Спальная комната вместила в себя широкую двуспальную кровать с резным изголовьем и массивным дубовым шкафом. Обои и занавески украшены характерными для стиля ретро подчеркнуто простыми и романтичными цветочными мотивами.
Важным составляющим элементом винтажного стиля являются небольшие букеты из полевых цветов. Они создают атмосферу домашнего уюта и непринужденности, в которой легкая грусть по безвозвратно ушедшему прошлому сочетается с оптимистичным взглядом в будущее.
Интерьер кухни характеризуется слегка громоздкой, но вместительной мебелью с длинными ручками и множеством трогательных деталей, таких как старинная посуда, текстильные мешочки, статуэтки и настенные украшения ушедшей эпохи. Забавный плакат в духе советских времен, висящий в центре стены, вызывает легкую ностальгическую улыбку.
Ушедшая эпоха нашла свое отражение и в пространстве ванной комнаты, оформленной в популярное в то время сочетание темно-коричневого, песочного и бронзы. Белая с зелеными капельками люстра освежает винтажный интерьер ванной, привнося в него элементы современности.
На наш взгляд дизайнеру очень хорошо удалось выразить в интерьере настроение старой Москвы, в которой жизнь когда-то проходила размеренно и несуетливо, время текло медленно, и можно было позволить себе часами разговаривать о том о сем со случайно встреченной у подъезда соседкой.