289 м² совершенной архитектуры!

Вы мечтаете о собственном гнездышке, где можно расслабиться после тяжелого рабочего дня? Тогда, наконец, пришло время, чтобы превратить эти мечты в реальность! Наши архитекторы создали необычный дизайн дома, который учитывает все потребности большой семьи. Всегда актуальный и элегантный дизайн, функциональная планировка помещений - это лишь некоторые из особенностей данного проекта. Хотите подробнее изучить данное строение? Тогда читайте далее!
Архитекторам хорошо известно, как создать дом, который бы выделялся среди других объектов в районе. Внешний вид строения – его визитная карточка, которая влияет на восприятие окружающих. Именно поэтому специалисты решили выбрать оптимальную высоту здания и использовать такие материалы фасада, которые обеспечивают прочность на долгие годы и выглядят просто потрясающе!
Наши архитекторы создали необычный проект двухэтажного дома, общая площадь которого составляет 289,51 м². Такое большое пространство позволило профессионалам воплотить все задуманное и продемонстрировать свой большой опыт и отличное чувство стиля. В этом доме каждый найдет для себя уютный уголок.
Крыша дома находится под углом 45 градусов. Как вы можете видеть на фото, наши специалисты разместили там несколько окон, которые гарантируют максимальное освещение внутри здания естественными лучами солнца. В этом проекте имеется также гараж для двух автомобилей. Это является неотъемлемой частью любой семьи, в которой имеется несколько транспортных средств, если они активно используются.
План первого этажа позволяет тщательно рассмотреть все уголки оригинального здания. Здесь заметно, что между кухней, столовой и гостиной нет никаких стен, ведь открытая планировка сейчас в моде. Видим также на первом этаже спальню, гардеробную, ванную комнату, туалеты, кладовую, котельню и вышеупомянутый гараж на две машины.
Теперь посмотрим, что же из себя представляет второй этаж данного дома. Помимо прачечной и ванной комнаты, здесь расположены три уютные комнаты. Стоит отметить, что две из них оснащены специальным гардеробом! Это настоящий рай для людей, которые любят ходить по магазинам и совершать покупки. Если у вас много одежды и каждый раз сложно найти определенную вещь, то рекомендуем обзавестись хотя бы одной гардеробной зоной на весь дом. Это удобно и очень функционально!