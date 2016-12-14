289 м² совершенной архитектуры!

Теперь посмотрим, что же из себя представляет второй этаж данного дома. Помимо прачечной и ванной комнаты, здесь расположены три уютные комнаты. Стоит отметить, что две из них оснащены специальным гардеробом! Это настоящий рай для людей, которые любят ходить по магазинам и совершать покупки. Если у вас много одежды и каждый раз сложно найти определенную вещь, то рекомендуем обзавестись хотя бы одной гардеробной зоной на весь дом. Это удобно и очень функционально!