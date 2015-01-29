Необычные столики для гостиной

Присутствие плитки в интерьере гостиной всегда казалось вам неуместным? Нам тоже, пока мы не увидели этот потрясающий журнальный столик. Его уникальный дизайн особенно хорошо будет смотреться в гостиных в стилях минимализм или эклектика. Мозаичная поверхность внутренних сторон столика очень выразительно и необычно. Вопреки распространенным стереотипам о хрупкости плитки, этот материал имеет высокую прочность к механическим воздействиям, обладает высокой стойкостью к загрязнениям и не боится влаги.