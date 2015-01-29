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Необычные столики для гостиной

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
coffee-table ct420L, raum|bild|welt - Georg Ziegler raum|bild|welt - Georg Ziegler ГостинаяДиваны и журнальные столики
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Невозможно представить себе интерьер гостиной без журнального столика, который выполняет множество полезных и необходимых функций. На него можно поставить вазу с цветами, чашку кофе, положить недочитанные книги и журналы. Как правило, журнальный столик занимает центральное место в комнате, а его внешний вид играет важную роль в общей композиции интерьера. Журнальные столики создают неповторимую атмосферу в гостиной и задают общий стиль помещения. Сегодня мы расскажем про самые необычные из них.

Гостиная под старину

«Ягодная» дача, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Столовая комната в эклектичном стиле
Braginskaya &amp; Architects

«Ягодная» дача

Braginskaya & Architects
Braginskaya &amp; Architects
Braginskaya & Architects

Сложно найти лучший журнальный столик для интерьера под старину, чем бабушкин сундук. Без него представленный на фото интерьер не был бы таким выразительным и запоминающимся. Помимо эстетической функции, этот обитый синей кожей сундук может выдержать на себе тяжелый горячий самовар, а также стать удобным местом для сидения.

Столик из массива дерева

Над Москвой, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Гостиные в эклектичном стиле
Braginskaya &amp; Architects

Над Москвой

Braginskaya & Architects
Braginskaya &amp; Architects
Braginskaya & Architects

Большие журнальные столики лучше всего смотрятся в гостиных, в которых много свободного пространства. Винтажный столик из массива натурального дерева создаст в гостиной особую идиллическую атмосферу дворянской роскоши и изыска.

Гостиная в стиле кантри

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что все предметы интерьера в этой гостиной отличаются высокими эстетическими свойствами, именно необычный журнальный столик, сделанный из куска старого дерева, приковывает к себе основное внимание. С ним в гостиную пришла частичка природы, в нем отражается естественная красота леса, он выразительно подчеркивает неповторимый уют и простоту деревенского уклада жизни, который воссоздали дизайнеры в интерьере в стиле кантри.

Столик для любителей стиля лофт

INDUSTRIAL, ROBERS-LEUCHTEN GmbH & Co. KG ROBERS-LEUCHTEN GmbH & Co. KG ГостинаяДиваны и журнальные столики
ROBERS-LEUCHTEN GmbH &amp; Co. KG

ROBERS-LEUCHTEN GmbH & Co. KG
ROBERS-LEUCHTEN GmbH &amp; Co. KG
ROBERS-LEUCHTEN GmbH & Co. KG

Столики в индустриальном стиле обладают необычным дизайном. Частенько они отличаются некоторой брутальностью и резкостью, свойственной этому стилю. Сталь и металл – любимые материалы приверженцев индастриала. Представленный на изображении столик был создан из промасленного дуба, а его ноги напоминают колеса из заводского цеха.

Журнальный столик из плитки

Couchtisch, Tile Style Tile Style ГостинаяДиваны и журнальные столики
Tile Style

Tile Style
Tile Style
Tile Style

Присутствие плитки в интерьере гостиной всегда казалось вам неуместным? Нам тоже, пока мы не увидели этот потрясающий журнальный столик. Его уникальный дизайн особенно хорошо будет смотреться в гостиных в стилях минимализм или эклектика. Мозаичная поверхность внутренних сторон столика очень выразительно и необычно. Вопреки распространенным стереотипам о хрупкости плитки, этот материал имеет  высокую прочность к механическим воздействиям, обладает высокой стойкостью к загрязнениям и не боится влаги.

Столик из бетона

T9 concretable, planCbetoninterior planCbetoninterior ГостинаяДиваны и журнальные столики Бетон Серый
planCbetoninterior

planCbetoninterior
planCbetoninterior
planCbetoninterior

Еще один нестандартный столик для любителей индустриального шика, выполненный из цельного куска бетона. Больше всего бетон впечатляет там, где меньше всего ожидаешь его увидеть. Чтобы иметь возможность при необходимости перемещать этот журнальный столик весом 130 кг с места на место, он был также оснащен специальными металлическим колесиками, вошедшими в комплект поставки.

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Журнальный стол длиной 1,20 м

Sofatisch eb11, eb möbeldesign eb möbeldesign ГостинаяДиваны и журнальные столики
eb möbeldesign

eb möbeldesign
eb möbeldesign
eb möbeldesign

Этот необычный журнальный столик весит совсем немного, зато вполне может претендовать на звание самого длинного в мире. Дизайн его поверхности слегка напоминает галстук-бабочку. Помимо яркого внешнего вида, столик на удивление практичен. Он может служить не только в качестве подставки для мелких предметов, но и удобной скамейкой, на которой может поместиться вся семья.

Круглый столик-клетка

rustikal trifft modern, Nic Duysens GmbH Nic Duysens GmbH ГостинаяДиваны и журнальные столики
Nic Duysens GmbH

Nic Duysens GmbH
Nic Duysens GmbH
Nic Duysens GmbH

Уникальность дизайна этого журнального столика в том, что он одинаково органично будет смотреться в интерьере любого стиля – барокко, романтизм, минимализм, лофт или модерн. Сочетание дерева и металла обладает неповторимым шармом и привносит в интерьер гостиной особый шик.

Элегантная форма и широкая функциональность

coffee-table ct420L, raum|bild|welt - Georg Ziegler raum|bild|welt - Georg Ziegler ГостинаяДиваны и журнальные столики
raum|bild|welt – Georg Ziegler

raum|bild|welt - Georg Ziegler
raum|bild|welt – Georg Ziegler
raum|bild|welt - Georg Ziegler

Идеальный столик для романтического свидания – первое, что приходит в голову, когда смотришь на этот элегантный столик из стали. Впечатляет он не только ультрасовременным дизайном, но и своей широкой функциональностью. При свете дня он будет служить скромной подставкой для книг, а в вечернее время станет вашим надежным помощником во время романтического свидания. Немногим доводилось пить крепкие напитки прямо из журнального столика.

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