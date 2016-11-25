16 идей современных дизайнов ванных комнат

Недостатком стеклянных поверхностей является то, что их нужно постоянно содержать в чистоте, чтобы не портить общий вид ванной и получаемый от них эффект. Такие поверхности могут иметь один тон со стенами или иметь бирюзовый, зеленый оттенок.