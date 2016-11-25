16 идей современных дизайнов ванных комнат

Ванная комната – одно из самых посещаемых мест в доме. Поэтому дизайн должен быть приятный, красивый. Предлагаем вам посмотреть на 16 идей дизайнов ванных комнат, чтобы вы получили вдохновение.
При проектировании зоны для душа очень важно позаботиться, чтобы был применен не скользкий материал. Или же можно установить пластиковую защиту. Для душевого пространства можно использовать другой материал для четкого обозначения территории душа.
Расположение вашего душа также имеет большое значение в дизайне ванной комнаты. Традиционно он стоит в углу ванной комнаты, но он может быть помещен прямо в центре помещения!
Если ваша ванная комната имеет хороший размер, то вы можете поставить и немаленькую ванну, что подарит вам незабываемое время и расслабление.
Свет и отражения от кристаллов всегда создают фантастические эффекты, это можно легко установить и даже можно поставить разноцветные лампы, чтобы поднимать ваше настроение каждый день.
Внутреннюю область душа можно украсить винилом, мозаикой. Чтобы такую красоту было видно, нужно поставить прозрачную дверную конструкцию.
Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната была полна свежести и спокойствия, то конструкция с бетонными стенами, деревом и стеклом - это все, что вам нужно.
Для тех, кто любит петь во время купания, быть в центре внимания, можно сделать стеклянные двери, которые будут украшать вашу ванную комнату.
Если вы хотите, чтобы не было видно внутренность душевой кабины, или вы имеете общую ванную комнату, то можно выбрать дизайн, как этот, который сочетает в себе непрозрачную поверхность. Это чистая элегантность.
Если вы планируете сделать ванную комнату и для гостей, но сами любите стеклянные двери, то добавить приватности в зоне душа можно при помощи каменной стены. А прозрачность пусть будет направлена к стене.
Геометрические конструкции – это всегда хороший выбор, чтобы создать гармонию в наших комнатах. В этом фото мы можем увидеть, как цвета и формы прекрасно сочетаются и создают элегантную и дружественную атмосферу.
Душ, структура дверей и стеклянные поверхности также являются частью декора, и если вы хотите промышленный стиль, то нужна только видимая конструкция с медными трубами, чтобы сделать его удивительным.
Если структура вашей ванной комнаты создана в традиционном стиле, но вы хотите сделать это в стиле, то можно создать пространство с геометрическими границами и добавить определенный декор.
Недостатком стеклянных поверхностей является то, что их нужно постоянно содержать в чистоте, чтобы не портить общий вид ванной и получаемый от них эффект. Такие поверхности могут иметь один тон со стенами или иметь бирюзовый, зеленый оттенок.
Если ваша ванная комната очень мала, стеклянная кабина поможет вам получить элегантный дизайн и визуально увеличенное пространство.
Если использовать темные цвета правильно, по совету дизайнеров, то они могут выглядеть очень стильно и сделать помещение элегантным. Также стиль придают зажженные свечи и интересный цвет.
Если вам нравится более строгий и классический вид, то для этого можно использовать цвет дверей вашей ванной комнаты. Таким образом, можно создать интересное, но в то же время строгое обрамление.