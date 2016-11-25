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16 идей современных дизайнов ванных комнат

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
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Ванная комната – одно из самых посещаемых мест в доме. Поэтому дизайн должен быть приятный, красивый. Предлагаем вам посмотреть на 16 идей дизайнов ванных комнат, чтобы вы получили вдохновение.

1. Четко определенная область

homify Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
homify

homify
homify
homify

При проектировании зоны для душа очень важно позаботиться, чтобы был применен не скользкий материал. Или же можно установить пластиковую защиту. Для душевого пространства можно использовать другой материал для четкого обозначения территории душа.

2. В центре комнаты

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Расположение вашего душа также имеет большое значение в дизайне ванной комнаты. Традиционно он стоит в углу ванной комнаты, но он может быть помещен прямо в центре помещения!

3. Большая ванна

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Если ваша ванная комната имеет хороший размер, то вы можете поставить и немаленькую ванну, что подарит вам незабываемое время и расслабление.

4. Шоу света и цвета

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Ванная комната в стиле модерн
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Свет и отражения от кристаллов всегда создают фантастические эффекты, это можно легко установить и даже можно поставить разноцветные лампы, чтобы поднимать ваше настроение каждый день.

5. Почти невидимый

Malibu Decor by Erika Winters Inc. Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Ванная комната в стиле модерн
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

Внутреннюю область душа можно украсить винилом, мозаикой. Чтобы такую красоту было видно, нужно поставить прозрачную дверную конструкцию.

6. Точная комбинация

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Ванная комната в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната была полна свежести и спокойствия, то конструкция с бетонными стенами, деревом и стеклом - это все, что вам нужно.

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7. Быть в центре внимания

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

Для тех, кто любит петь во время купания, быть в центре внимания, можно сделать стеклянные двери, которые будут украшать вашу ванную комнату.

8. Приватность

homify Ванная комната в стиле модерн Керамика Бежевый
homify

homify
homify
homify

Если вы хотите, чтобы не было видно внутренность душевой кабины, или вы имеете общую ванную комнату, то можно выбрать дизайн, как этот, который сочетает в себе непрозрачную поверхность. Это чистая элегантность.

9. С каменной стеной

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Ванная комната в стиле модерн Дерево Белый
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Если вы планируете сделать ванную комнату и для гостей, но сами любите стеклянные двери, то добавить приватности в зоне душа можно при помощи каменной стены. А прозрачность пусть будет направлена к стене.

10. Установка баланса

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño Ванная комната в стиле модерн Керамика Белый
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

Геометрические конструкции – это всегда хороший выбор, чтобы создать гармонию в наших комнатах. В этом фото мы можем увидеть, как цвета и формы прекрасно сочетаются и создают элегантную и дружественную атмосферу.

11. Промышленный стиль

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Ванная в стиле лофт
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Душ, структура дверей и стеклянные поверхности также являются частью декора, и если вы хотите промышленный стиль, то нужна только видимая конструкция с медными трубами, чтобы сделать его удивительным.

12. Традиционно, но стильно

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Ванная комната в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Квартира на Ленинградском шоссе

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Если структура вашей ванной комнаты создана в традиционном стиле, но вы хотите сделать это в стиле, то можно создать пространство с геометрическими границами и добавить определенный декор.

13. В другом цвете

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная в стиле лофт
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Ванная комната в стиле минимализм

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Недостатком стеклянных поверхностей является то, что их нужно постоянно содержать в чистоте, чтобы не портить общий вид ванной и получаемый от них эффект. Такие поверхности могут иметь один тон со стенами или иметь бирюзовый, зеленый оттенок.

14. Для небольшого пространства

Сан узлы с плиткой иммитирующей бетон, Your royal design Your royal design Ванная в стиле лофт
Your royal design

Сан узлы с плиткой иммитирующей бетон

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Если ваша ванная комната очень мала, стеклянная кабина поможет вам получить элегантный дизайн и визуально увеличенное пространство.

15. Максимальная элегантность

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Ванная комната в стиле модерн
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Если использовать темные цвета правильно, по совету дизайнеров, то они могут выглядеть очень стильно и сделать помещение элегантным. Также стиль придают зажженные свечи и интересный цвет.

16. Обрамление

BlossomVale , Space Atelier Pte Ltd Space Atelier Pte Ltd Ванная комната в скандинавском стиле
Space Atelier Pte Ltd

BlossomVale

Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd

Если вам нравится более строгий и классический вид, то для этого можно использовать цвет дверей вашей ванной комнаты. Таким образом, можно создать интересное, но в то же время строгое обрамление.

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