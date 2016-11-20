Самые красивые кухни в стиле кантри

Кухня – это помещение, в котором мы проводим очень много времени, поэтому очень важно создать здесь наиболее комфортную обстановку в соответствии с последними дизайнерскими тенденциями. Очень популярным сегодня направлением в современных городских квартирах является создание кухни в стиле кантри. Он не теряет своей популярности на протяжении десятилетий, так как кухни в таком исполнении необычайно уютные, практичные, и могут быть оформлены в самых различных вариантах. Это направление, используемое в дизайне кухонь, делает их гораздо более теплыми и дружественными, поэтому кантри стиль в оформлении этих помещений все также актуален.

Мы надеемся, что предложенные нами варианты оформления кухни в стиле кантри будут служить источником вдохновения для наших читателей, которые планируют ремонт кухни.