Самые красивые кухни в стиле кантри

Кухня – это помещение, в котором мы проводим очень много времени, поэтому очень важно создать здесь наиболее комфортную обстановку в соответствии с последними дизайнерскими тенденциями. Очень популярным сегодня направлением в современных городских квартирах является создание кухни в стиле кантри. Он не теряет своей популярности на протяжении десятилетий, так как кухни в таком исполнении необычайно уютные, практичные, и могут быть оформлены в самых различных вариантах. Это направление, используемое в дизайне кухонь, делает их гораздо более теплыми и дружественными, поэтому кантри стиль в оформлении этих помещений все также актуален.
Мы надеемся, что предложенные нами варианты оформления кухни в стиле кантри будут служить источником вдохновения для наших читателей, которые планируют ремонт кухни.
Стиль кантри во внешнем оформлении кухонной мебели выражается в формах, цветовых сочетаниях, а также в наполнении различными аксессуарами, выдержанных в этом стиле. В представленном на этом фото примере стиль кантри очень оригинально воспроизведен также и в отделке стен: неплоские, рельефные поверхности, в виде каменных стен, создают здесь интересный эффект, который очень гармонично сочетается с мебелью и всей обстановкой кухни. Интересно оформлена вытяжка, она напоминает печку, которую многие из нас еще помнят из своего детства.
Кухонный фартук выложен оригинальной плиткой, она очень колоритно дополняет общую обстановку и делает ее более насыщенной и интересной.
Представленная в этом варианте очень красивая, стильная кухня также выполнена в стиле кантри. Здесь преобладают светлые, в основном белые тона, и использовано совсем немного оттенков серого.
Обязательным компонентом интерьера в стиле кантри является дерево. Здесь оно также присутствует в мебели. Оригинально выполнен стол для приготовления различных блюд – это классический стиль кантри. Здесь есть вместительная полка в нижней части стола, удобные тумбочки для хранения кухонных принадлежностей и просторная рабочая поверхность, на которой удобно готовить, даже если этим занимается несколько человек одновременно.
Привлекает внимание деревянный обеденный стол и элегантные белоснежные стулья, размещенный в зоне столовой. Благодаря тонким формам и использованию светлых тонов, стол кажется легким и воздушным. Стиль кантри подчеркивается также и оригинальным оформлением освещения кухонной зоны. Лампы без абажуров, как в древние времена, наполняют кухню максимально возможным количеством света, а легкие занавески с цветочными мотивами очень красиво дополняют, украшают и освежают общую обстановку в этой восхитительной, современной и элегантной кухне.
Оригинально смотрятся в интерьере кухонь, выполненных в стиле кантри, фрагменты стен, выложенных красным кирпичом, природным камнем в сочетании с керамической плиткой. Восхитительно на таком фоне смотрятся белоснежные кухонные шкафы, деревянные полы и столешницы.
Можно получить отличный результат, если использовать в оформлении кухни контрастные цвета, такие как показаны на этом фото: темно-красное кресло, красно-коричневый кирпич в отделке камина, изящная белая мебель и напольное покрытие, отделяющее кухонную зону от остального пространства.
Мебель на кухне в этом варианте оформления идеально соответствует стилю кантри. Светлое дерево, использованное для тумб и навесных шкафов, великолепно дополнено элементами декора кухни. Интересно задекорирована вытяжка над варочной поверхностью – в виде арки, над которой закреплена полочка для раритетных кухонных аксессуаров – различных сосудов и набора оригинальных чашек. Деревянный стол небольшого размера дополнен в нижней части полкой для плетенной из лозы корзины. Такие, казалось бы, незначительные нюансы в оформлении кухни играют на самом деле очень важную роль в создании полноценного, ярко выраженного и колоритного стиля кантри.
Современная кухня в стиле кантри, отвечающая сегодняшним потребностям, может быть без особого труда внедрена в любой квартире. При этом она очень легко укомплектовывается самым современным кухонным оборудованием с широчайшими функциональными возможностями и с наиболее актуальными техническими характеристиками. Богато и изысканно выглядит кухонная мебель белого цвета с выделяющейся на ней оригинальной фурнитурой, а также керамическая раковина, слегка выступающая за пределы столешницы. Современная индукционная плита оформлена интересной аркой с полочкой, на которой как в старину, можно размещать различные емкости со специями и травами. Нежные занавески с цветочными мотивами делают обстановку в этой кухне еще более уютной и по-домашнему теплой.
Наиболее распространенным материалом, используемым в стиле кантри при оформлении кухонь, как мы упоминали выше, является дерево. Наиболее эффектно выглядит в этом случае обожженный дуб. Этот материал обладает очень высокой устойчивостью к влаге, механическим воздействиям и термическим влияниям – все эти факторы в различной степени присутствуют кухне. Конечно, за такими поверхностями нужен специальный уход, дерево нужно периодически протирать специальным древесным маслом, чтобы дубовые поверхности продолжали радовать своим неповторимым блеском и фактурой.
В качестве альтернативы деревянным поверхностям на кухне можно использовать гранитные столешницы. Они также широко применяются во время оформления кухонь в стиле кантри. Кроме того, можно использовать соответствующий обстановке цвет мрамора. Он в любом цвете мрамор будет выглядеть шикарно, стильно и сделает обстановку на кухне богатой и насыщенной. Обычно этот материал применяется на кухнях большого размера, он отлично выглядит в сочетании с аксессуарами классического стиля, гармонично соединяется с лепниной и другими классическими элементами отделки. Но также эффектно он дополнит и обстановку, в которой присутствует современная кухонная мебель. Универсальность этого материала уникальна!
Несмотря на то, что многие предпочитают иметь белую кухонную мебель на кухне в стиле кантри, очень эффектно выглядят кухонные фасады, сделанные из дерева и окрашенные в темно-синий, темно-серый и даже в черный цвет. Восхитительно смотрится такая кухонная мебель в сочетании со светлой, изготовленной из натурального цвета столешницей, добротными полками для кухонной утвари и деревянными стульями. Красиво выделяется на общем фоне темной кухонной мебели белая квадратная керамическая раковина.
Стиль кантри имеет множество различных вариаций, что делает его востребованным именно на кухне. Он делает ее уютной, красивой и интересной. На этом фото представлен пример оригинально оформленной кухни, стены и мебель которой отделаны деревом с очень красивой структурой. Здесь применен материал с грубой текстурой древесины, и поверхности кажутся практически необработанными. Такой эффект создает здесь особую, интригующую атмосферу.
Дерево использовано также и в оформлении наклонной части потолка, деревянные балки хоть и служат декоративным оформлением, но они также поддерживают потолок. А грубая текстура древесины отлично сочетается с нержавеющей сталью кухонной техники. Эта идеально продуманная планировка кухни – совершенна.
Надеемся, что представленные в этой статье варианты оформления кухни в стиле кантри будут стимулом для наших читателей на создание собственного неповторимого кухонного пространства, которое непременно станет гордостью дома или квартиры.