Удивительные идеи для коридора

Коридор является одним из самых важных мест в любом доме, он первым встречает наших гостей, поэтому элегантная входная часть дома или квартиры является как бы витриной, представляющей его владельцев. В связи с этим дизайн коридора должен быть хорошо продуман и прекрасно гармонизирован с остальной частью жилища.
Коридор является прекрасным местом для установки шкафов, полок, стульев, скамеек и тумб различных типов, а также диванов. Можно декорировать его большими вазами, цветами в горшках, картинами. Но если места недостаточно, великолепно будет смотреться и единственная вешалка на фоне интересно оформленных стен.
В этой статье мы представляем вам несколько стильных примеров оформления коридоров, задекорированных с душой – интересно и творчески. Ознакомьтесь с этими вариантами дизайна и попробуйте с фантазией подойти к отделке своего коридора, применив предложенные здесь дизайнерские приемы.
Деревянные полы пользуются довольно высокой популярностью в оформлении коридоров. Можно подобрать отлично сочетающееся с цветом дверей и стен напольное покрытие, сделанное из дерева. Иногда даже ничем не примечательные полы могут быть невероятно оригинально и красиво подчеркнуты таким, казалось бы, непримечательным элементом, как ковер. Современные узоры коврового покрытия, дополненные мягким освещением, добавят не только шарма, но и придадут такому коридору больше таинственности.
Множество дверей, стеклянных по одну сторону коридора и глухих по другую, что за ними скрывается?
Если весь дом оформлен в стиле барокко, каждый уголок коридора должен быть выполнен в таком же стиле, другой дизайн здесь будет неуместен. В представленном примере все элементы оформления гармонично сочетаются в едином стиле. Притягивает внимание необыкновенно красивый рисунок напольного покрытия, минимум предметов и шикарные стены, которые светятся необыкновенным светом и теплом. Изысканные люстры на их фоне выглядят элегантно и стильно, они подчеркивают восхитительно оформленный потолок с лепниной, и делают весь интерьер невероятно изысканным и красивым.
Этот коридор является одним из лучших примеров дизайна интерьера. В нем очень гармонично переплетается простора и современность. Приятные светлые тона в оформлении пространства тщательно подобраны и правильно скомбинированы. Оригинальные дизайнерские светильники, а также несколько необычных дополнений в виде интересных аксессуаров мягко насыщают обстановку. Именно завораживающее цветовое сочетание здесь играет основную роль, оно делает коридор необыкновенным. В нем хочется проводить многие часы, невзирая на то, что другие комнаты в этом доме оформлены с не меньшим вкусом.
Конечно, в любом помещении светлые тона делают пространство более свободным и просторным. Для коридора это идеально подходящая комбинация цветовых сочетаний, которая выглядит дружественно и не подавляет, невзирая на то, что коридор – это узкое и обычно вытянутое по форме помещение. Можно включить в оформление этого помещения также и элементы темного, контрастного цвета. В этом примере это небольшие черные модульные светильники. В темном коридоре они источают фантастический, теплый свет и делают все пространство приятным и комфортным. Ограниченное пространство представленного в этом примере узкого коридора, выглядит свободным и просторным, так как в бетонную стену встроены небольшие модули, в которых скрываются самые необходимые предметы. А благодаря своей форме, они идеально вписываются в простой и стильный дизайн коридора.
Следующий пример оформления коридора является лучшим доказательством того, что стоит дать некоторым предметам шанс прожить еще одну жизнь в новом качестве. Хотя на первый взгляд, мы имеем дело с обычным коридором, он стал неповторимым и оригинальным благодаря красивому деревянному полу и двум старым, раритетным креслам, которые пару десятилетий назад были частью зрительного зала в кинотеатре. Теперь же они являются в этом доме сентиментальными, стильными элементами из прошлой жизни. Очевидно, что этот дом имеет свою неповторимую душу, а его владельцы наделены замечательным вкусом.
Этот коридор радикально отличается от всех предыдущих своим оригинальным оформлением, главными элементами которого являются открытые и закрытые полки и вместительные шкафы. Они охватывают всю стену, делают коридор очень живым и энергичным. Интересно выполнены оконные проемы, в виде треугольников – можно ли представить себе более современный и стильный коридор? Владельцы этого помещения никогда не будут жаловаться на отсутствие места для хранения всевозможных побрякушек и безделушек.
Мимо коридора с картинами, оформленными в стиле барокко и обставленного позолоченной гламурной мебелью, никто не сможет пройти равнодушно. Притягивает внимание также и интересный пол, который прекрасно дополняет этот изысканный интерьер. Удобные мягкие пуфики на вычурных ножках притягивают к себе, и каждый посетитель этого дома обязательно присядет и задержится здесь подольше.
Как вам этот коридор? Вы уверенны, что просто так, легко отсюда выйдете? Или для того, чтобы пройти в дом, нужно выполнить определенный действия, как в компьютерной игре? Фантастический вид этого коридора навевает именно такие мысли. В первую очередь притягивает внимание пол – как шахматная доска. Здесь доминируют белые и серые цвета, которые эффектно подчеркнуты и дополнены оригинальной подсветкой. Еще более насыщенной и нереальной обстановку в этом коридоре делают зеркала и фрагменты темно-красного цвета в его оформлении.
Коридор требует не меньше внимания в своем оформлении, чем весь дом. Здесь элементами, задающими тон интерьеру, являются картины и фотографии, а также настенные лампы. Выбор таких дополнений в декорировании этого помещения продиктован его небольшой шириной. Здесь не будут гармонично смотреться стулья, шкафы, напольные вазы и другие предметы. Они не только захламят пространство, но и затруднят возможность передвижения. В этом варианте декорирования коридора дизайнеры в очередной раз показали воплощение результатов своего большого опыта и таланта.
Как дорога в рай. Вот материальное доказательство того, как сильно освещение и ковровое покрытие влияют на внешний вид и характер помещения. Белые стены и горшечные растения являются единственным дополнением и так уже невероятного пространства.
Дерево и камень являются двумя неразрывными и неотъемлемыми строительными материалами, используемыми в стиле кантри. Каменные стены в этом коридоре, деревянные полки и лестницы отлично сочетаются между собой. Использование стеклянных поверхностей немного сглаживает серьезность и строгость обстановки, они также служат дополнительным источником света.
Чтобы увеличить объем коридора, нужно сделать ставку на зеркала. Мягкое освещение при помощи светодиодных ламп делает вытянутое помещение необычайно красивым. Деревянные двери, рамки зеркал, картин и плинтуса выполнены едином цвете и в правильных пропорциях, что позволило сделать обстановку шикарной и элегантной. Напольная плитка, гармонично сочетающаяся с общей цветовой гаммой в декорировании коридора, успешно завершает целостность дизайна этого помещения. Все уравновешено и совершенно – не нужно ничего добавлять или убирать лишнее.
Надеемся, что предложенные здесь варианты дизайна коридора вдохновили
вас на творчество и дали толчок для изменений, реализацию которых нужно начинать с коридора!