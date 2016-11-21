Удивительные идеи для коридора

Коридор является одним из самых важных мест в любом доме, он первым встречает наших гостей, поэтому элегантная входная часть дома или квартиры является как бы витриной, представляющей его владельцев. В связи с этим дизайн коридора должен быть хорошо продуман и прекрасно гармонизирован с остальной частью жилища.

Коридор является прекрасным местом для установки шкафов, полок, стульев, скамеек и тумб различных типов, а также диванов. Можно декорировать его большими вазами, цветами в горшках, картинами. Но если места недостаточно, великолепно будет смотреться и единственная вешалка на фоне интересно оформленных стен.

В этой статье мы представляем вам несколько стильных примеров оформления коридоров, задекорированных с душой – интересно и творчески. Ознакомьтесь с этими вариантами дизайна и попробуйте с фантазией подойти к отделке своего коридора, применив предложенные здесь дизайнерские приемы.