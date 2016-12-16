Черный бунгало – дом, в котором не страшно встретить старость!

Что нужно человеку пенсионного возраста для спокойной, размеренной жизни? В таком возрасте хочется окружить себя максимально комфортной обстановкой, в которой будет приятно проводить все свое свободное время. Важную роль в этом играет быт, а именно дом, его внешний вид и внутреннее наполнение.
В большинстве случаев людям в возрасте хочется окружить себя гладкими поверхностями, ровным напольным покрытием без перепадов высот и ступеней, по которым с возрастом все труднее и труднее перемещаться. Важно также, чтобы жилье было экологичным, и все применяемые в отделке материалы должны быть натуральными и безопасными.
Мы предлагаем вам познакомиться с интересным проектом недорогого одноэтажного дома, предназначенного для проживания в нем семейной пары пенсионного возраста. В таком добротном доме люди могут чувствовать себя спокойно и жить в прекрасных условиях, наслаждаясь каждым прожитым днем. Подобные дома строят в Японии и на Тайвани, их стоимость невысокая, что позволяет многим семьям пенсионного возраста приобрести подобное жилье.
Сегодня вы имеете возможность посетить восхитительное черное бунгало, созданное с применением качественных и экологичных строительных материалов. В отделке этого дома использована натуральная древесина, дом наполнен естественным светом благодаря большим оконным проемам. Здесь созданы все условия для комфортной жизни в свое удовольствие!
Теперь давайте ближе рассмотрим это чудесное жилье!
С этого ракурса лучше видно боковую двускатную конструкцию крыши. Хотя структура всего дома имеет традиционный вид, цветовое сочетание, использование бетона в наружной отделке и форма строения позволяет охарактеризовать этот стиль как современный.
Снаружи это восхитительное бунгало имеет очень привлекательный вид. Хоть дом и создан в Японии, и такое интересное цветовое сочетание черного с белым в наружной отделке не является характерным для этой страны, это не помешало ему быть внешне очень привлекательным. Именно черный цвет в сочетании с белым формирует в сознании людей чувство стабильности и спокойствия. Такой контраст цветов действует освежающе, внешне дом выглядит аккуратно и стильно.
Двускатная шатровая крыша также выполнена в черном цвете, что очень эффектно дополняет общий стиль этого строения. Фасадная часть дома, его входная зона имеет небольшое возвышение, сделанное из бетонной плиты и незначительно приподнятое над уровнем окружающей дом площадки. Всего она небольшая ступень – этого вполне достаточно, чтобы беспрепятственно и легко войти в дом пожилому человеку.
Снаружи дом кажется не очень большим и компактным. Он прекрасно вписывается в окружающую обстановку и отлично смотрится на фоне присутствующей здесь зелени.
Впечатление от первого знакомства с этим домом изнутри поразительные! Внутри он выглядит совершенно по-другому, чем снаружи. Впечатляют очень высокие потолки, дом наполнен светом и имеет довольно много свободного пространства. Внутри этого современного жилища очень светло благодаря наличию больших и светлых окон, а также современных стеклянных раздвижных дверей. Потолочные оконные проемы позволяют солнечному свету наполнять практически каждый уголок этого уютного жилища естественным светом и солнцем. Это благоприятно сказывается на общем настроении, делает внутреннюю обстановку оптимистичной, а пространство ярким и свежим.
Здесь очень много дерева в отделке: на полу, стенах и потолке. Сочетание белых стен со светлым деревом также благоприятно сказывается на общем настроении внутреннего пространства. Здесь использованы только натуральные материалы, они наполняют дом свежим воздухом, комфортом и особым теплом.
Красиво выглядят традиционные для стиля кантри балочные конструкции. Оригинально оформлен выступ оконного проема. Здесь можно устроить прекрасное место для отдыха у окна, наслаждаясь лучами восходящего солнца.
Наполняет дом особым комфортом и приятной атмосферой использование светлых тонов в его отделке. На этом фоне смело выделяются малиновые двери, расположенные в гостиной и ведущие в одну из комнат. Такой способ позволяет сделать эти двери более заметными и значимыми.
Отлично продуман дизайн дома, в нем достаточно места для хранения самых различных вещей. Здесь можно свободно разместить различную по размерам и форме мебель. В то же время в оформлении гостиной присутствуют характерные для японского стиля элементы, такие как подвешенные на балках светильники, направление света которых может при необходимости меняться. Это современно, стильно и удобно.
Кухня также выполнена в светлых, спокойных тонах. Она наполнена современными кухонными приборами, готовить в такой обстановке комфортно и легко. Сочетание металлических поверхностей и серого цвета в комбинации с оранжевыми фасадами кухонной мебели выглядит гармонично и современно.
Отделка стен здесь сделана как же, как и в других помещениях дома, и поддерживается общий характер, присущий всему дому.
Оригинально сделана ванная комната. Она довольно просторная, яркая и светлая. Эта комната разделена на две части с разной внутренней отделкой. Это абсолютно необходимо для создания комфортных условий в использовании этого помещения, разделенного на «влажную» и «сухую» зоны.
Душевая зона отличается не только цветовой гаммой, но и стилем. Здесь использованы контрастные цвета – черный и белый. Установлены современные сантехнические приборы, обеспечивающие максимальный комфорт и предоставляющие жильцам этого шикарного дома особенно приятные условия для принятия душа или купания в ванной.
Вторая часть ванной комнаты, как и остальные помещения в доме, отделана деревом. Здесь достаточно места для размещения всех необходимых вещей: есть полки для белья и полотенец, размещения различных принадлежностей. Особенно красиво оформлена раковина, она встроена в столешницу тумбочки и оборудована стильной сантехникой.
Небольшое окно, расположенное в этой части ванной комнаты над туалетом обеспечивает доступ естественного света, и позволяет обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.
Пол в ванной комнате теплый благодаря использованию деревянного настила.