10 сенсационных барных стоек!

Кухня – это комната, которая есть в каждом доме. Маленькая она или большая, открытая и просторная или маленькая и компактная – без этого помещения в доме или квартире не обойтись. Какой бы не была эта комната, оборудовав в ней барную стойку, вы получите массу преимуществ по сравнению с традиционно оформленной кухней. Это упростит передвижение по дому, а также позволит создать непрерывную связь с жилыми помещениями, такими как гостиная и столовая.
Такой стиль в оформлении кухни становится все более популярным в домах, не имеющих много места, так как при этом можно увеличить и эффективно использовать имеющееся пространство, а также сделать его современным и стильным.
Кухни с баром, выполненные в таком стиле, обычно занимают центральную часть пространства. Сегодня мы предлагаем вам посетить десять кухонь с барами, чтобы вы смогли оценить все преимущества такой планировки. При этом вы, возможно, проявите желание модернизировать свое пространство, чтобы создать в нем неповторимый интерьер с использованием этого интересного дизайнерского приема.
Эта кухня, обустроена в скандинавском стиле, выглядит грациозно и элегантно. Этому способствуют натуральные материалы, использованные в отделке. Уютный внешний вид этой кухни с барной стойкой навевает мысли о шале в горах, когда мы жаждем приятного вечера, чтобы провести его у камина и наслаждаться при этом вкусными блюдами и наслаждаясь аперитивом в кругу приятной компании.
Структура дерева барной стойки и кухонной мебели подчеркнута необычным цветом – темно серые поверхности создают неповторимый шарм и уют. Столешница и сидения стульев гармонично сочетаются в цвете с общей отделкой всего пространства.
Относительно небольшой размер этой барной стойки выглядит элегантно в этой маленькой кухне. Созданная из комбинации уникальных для организации совершенного пространства материалов, таких как дерево и гранит, эта барная стойка гармонично сочетается с другими компонентами кухни.
Каменные стены и деревянные полы навевают мысли о шарме кантри стиля, в то время как дизайн мебели делает декор пространства модернизированным и очень современным.
Барная стойка функциональна и практична в небольшом кухонном пространстве, и очень приятно осознавать, что здесь вам не придется готовить в одиночку!
Чистые линии барной стойки наделяют эту кухню уникальными штрихами современности. Ее конструкция легкая и воздушная, и это является гарантией гармоничного сосуществования всего пространства.
Белая матовая конструкция стойки естественно и легко сливается с остальной частью мебели, с кухонными стульями и подвесными светильниками. Она также поддерживает гармонию с тональностью белоснежного, одноуровневого потолка.
Открытое пространство этой квартиры выглядит как единое целое. Здесь обеспечен мягкий переход в кухонную зону, к ее рабочим поверхностям. Свобода во всем пространстве и возможность беспрепятственного передвижения – вот главное преимущество этого великолепного дома, украшенного шикарной барной стойкой.
С барной стойкой на кухне все ее пространство может быть необычайно элегантным! В качестве примера – эта маленькая модель, которая перекликается в дизайне с остальной кухонной мебелью, с осторожностью интегрированной в комнату.
Что является изюминкой этой барной стойки? Ее нежно-голубой цвет, который органично вписывается в обстановку кухни и наделяет ее интерьер теплом и уютом. Прелестные цветовые сочетания наделяют пространство оригинальностью и особым шармом. Подсветка стола бара создает ощущение легкости и невесомости.
Для тех, кто желает создать в своем доме атмосферу Bistrot, можно для эталона использовать данный пример. Большая барная стойка погружает нас в обстановку начала 50-х годов.
Множество ламп, освещающих бар, позволят проводить много времени ночью на этих красивых стульях в окружении потрясающего дизайна помещения.
Вот прекрасный пример с атмосферой черного кофе. Эта черная гранитная барная стойка отличается благородством материала и элегантностью своих линий.
Высота бара позволяет видеть вашу кухонную посуду, имея ее всегда под рукой. Настенные полки являются его продолжением, они выполнены очень оригинально и стильно. Черные тона мебели дают ощущение того, что мы находимся в уютном ресторане.
Невозможно оторвать восторженные взгляд от этой фантастической барной стойки! Использование красного и черного делает внешний вид этой конструкции необычайно привлекательным. Футуристичность и необычность создается при помощи динамичного и яркого красного цвета, который согревает пространство, наделяет его особой энергией и изысканностью.
Прозрачные стенки дополняют дизайн барной стойки, которая приглашает нас посидеть здесь в уютной и роскошной обстановке. А высокие изящные стулья с прозрачными сидениями элегантно вписываются в эту мебельную композицию. Вся обстановка кухни благодаря барной стойке, созданной в таком оригинальном и шикарном дизайне вызывает бурю положительных эмоций!
Открытая просторная кухня позволяет применить здесь самые различные комбинации в создании оригинальной барной стойки. Секрет этого свободного пространства, в котором легко и свободно дышится, кроется в L-образной конструкции, позволяющей легко соединить пространство дома в единое целое. Слияние светлых тонов в мебели в сочетании с белым цветом стен и кухонной техники делает все вокруг светлым и воздушным.
Как видно на этом фото, кухня не имеет четких ограничений, все ее пространство выполнено в едином стиле, элегантно и красиво.
Эта барная стойка является чудом, в котором воплощена простота и деликатность в сочетании с современной эстетикой.
Без хвастовства, здесь представлена элегантная барная стойка в небольшой кухне. Она сделана из мрамора, это образец благородства, который в этом великолепном пространстве выглядит драгоценным камнем. Целью создания этой барной стойки было обновление кухни в старом доме, так как желанием хозяев было создание теплого природного пространства, без особых изменений прежней обстановки.
Здесь были выбраны в качестве основных материалов мрамор, камень и дерево, что позволило гармонично вписаться этой конструкции в окружающую обстановку. Поставленная цель была в полной мере достигнута!
Барная стойка на кухне может быть легко преобразована в функциональную рабочую область. Это позволит здесь выпить с друзьями по бокалу вина или заняться готовкой пищи, при этом не будет нарушен комфорт и практичность в обстановке. Такая барная стойка может быть применена на любой кухне. Естественным дополнением к ней являются легкие и удобные стулья, гармонично вписывающиеся в общую обстановку.
Такая оптимизация пространства в небольших кухнях является максимально выгодной и оригинальной.