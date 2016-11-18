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10 сенсационных барных стоек!

Shunny_Star Shunny_Star
Habitation à Lierneux, Pavillonchamps Atelier d'Architecture Pavillonchamps Atelier d'Architecture КухняСтолы и стулья
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Кухня – это комната, которая есть в каждом доме. Маленькая она или большая, открытая и просторная или маленькая и компактная – без этого помещения в доме или квартире не обойтись. Какой бы не была эта комната, оборудовав в ней барную стойку, вы получите массу преимуществ по сравнению с традиционно оформленной кухней. Это упростит передвижение по дому, а также позволит создать непрерывную связь с жилыми помещениями, такими как гостиная и столовая.

Такой стиль в оформлении кухни становится все более популярным в домах, не имеющих много места, так как при этом можно увеличить и эффективно использовать имеющееся пространство, а также сделать его современным и стильным.

Кухни с баром, выполненные в таком стиле, обычно занимают центральную часть пространства. Сегодня мы предлагаем вам посетить десять кухонь с барами, чтобы вы смогли оценить все преимущества такой планировки. При этом вы, возможно, проявите желание модернизировать свое пространство, чтобы создать в нем неповторимый интерьер с использованием этого интересного дизайнерского приема.

1. Для дружеского аперитива

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Кухня в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Эта кухня, обустроена в скандинавском стиле, выглядит грациозно и элегантно. Этому способствуют натуральные материалы, использованные в отделке. Уютный внешний вид этой кухни с барной стойкой навевает мысли о шале в горах, когда мы жаждем приятного вечера, чтобы провести его у камина и наслаждаться при этом вкусными блюдами и наслаждаясь аперитивом в кругу приятной компании.

Структура дерева барной стойки и кухонной мебели подчеркнута необычным цветом – темно серые поверхности создают неповторимый шарм и уют. Столешница и сидения стульев гармонично сочетаются в цвете с общей отделкой всего пространства.

2. Открытая кухня

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop Кухня в стиле лофт
A.workshop

Квартира на ул. Первомайская

A.workshop
A.workshop
A.workshop

Относительно небольшой размер этой барной стойки выглядит элегантно в этой маленькой кухне. Созданная из комбинации уникальных для организации совершенного пространства материалов, таких как дерево и гранит, эта барная стойка гармонично сочетается с другими компонентами кухни.

Каменные стены и деревянные полы навевают мысли о шарме кантри стиля, в то время как дизайн мебели делает декор пространства модернизированным и очень современным.

Барная стойка функциональна и практична в небольшом кухонном пространстве, и очень приятно осознавать, что здесь вам не придется готовить в одиночку!

3. Единое целое

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Кухня в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Чистые линии барной стойки наделяют эту кухню уникальными штрихами современности. Ее конструкция легкая и воздушная, и это является гарантией гармоничного сосуществования всего пространства.

Белая матовая конструкция стойки естественно и легко сливается с остальной частью мебели, с кухонными стульями и подвесными светильниками. Она также поддерживает гармонию с тональностью белоснежного, одноуровневого потолка.

Открытое пространство этой квартиры выглядит как единое целое. Здесь обеспечен мягкий переход в кухонную зону, к ее рабочим поверхностям. Свобода во всем пространстве и возможность беспрепятственного передвижения – вот главное преимущество этого великолепного дома, украшенного шикарной барной стойкой.

4. Элегантное преображение

Яркая индивидуальность в типовой квартире Anna Clark Interiors Кухня в скандинавском стиле
Anna Clark Interiors

Яркая индивидуальность в типовой квартире

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

С барной стойкой на кухне все ее пространство может быть необычайно элегантным! В качестве примера – эта маленькая модель, которая перекликается в дизайне с остальной кухонной мебелью, с осторожностью интегрированной в комнату.

Что является изюминкой этой барной стойки? Ее нежно-голубой цвет, который органично вписывается в обстановку кухни и наделяет ее интерьер теплом и уютом. Прелестные цветовые сочетания наделяют пространство оригинальностью и особым шармом. Подсветка стола бара создает ощущение легкости и невесомости.

5. Атмосфера бистро

Chaises, Inextoo Inextoo КухняСтолы и стулья
Inextoo

Inextoo
Inextoo
Inextoo

Для тех, кто желает создать в своем доме атмосферу Bistrot, можно для эталона использовать данный пример. Большая барная стойка погружает нас в обстановку начала 50-х годов.

Множество ламп, освещающих бар, позволят проводить много времени ночью на этих красивых стульях в окружении потрясающего дизайна помещения.

6. Черный гранит

Дизайн интерьера 2-ком. квартиры в Днепропетровске, GP-ARCH GP-ARCH Кухня в стиле лофт
GP-ARCH

Дизайн интерьера 2-ком. квартиры в Днепропетровске

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Вот прекрасный пример с атмосферой черного кофе. Эта черная гранитная барная стойка отличается благородством материала и элегантностью своих линий. 

Высота бара позволяет видеть вашу кухонную посуду, имея ее всегда под рукой. Настенные полки являются его продолжением, они выполнены очень оригинально и стильно. Черные тона мебели дают ощущение того, что мы находимся в уютном ресторане.

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7. Футуристическая барная стойка

Cuisine pétillante , nowo creation d'espaces nowo creation d'espaces Кухни в эклектичном стиле
nowo creation d&#39;espaces

nowo creation d'espaces
nowo creation d&#39;espaces
nowo creation d'espaces

Невозможно оторвать восторженные взгляд от этой фантастической барной стойки! Использование красного и черного делает внешний вид этой конструкции необычайно привлекательным. Футуристичность и необычность создается при помощи динамичного и яркого красного цвета, который согревает пространство, наделяет его особой энергией и изысканностью. 

Прозрачные стенки дополняют дизайн барной стойки, которая приглашает нас посидеть здесь в уютной и роскошной обстановке. А высокие изящные стулья с прозрачными сидениями элегантно вписываются в эту мебельную композицию. Вся обстановка кухни благодаря барной стойке, созданной в таком оригинальном и шикарном дизайне вызывает бурю положительных эмоций!

8. Широкая светлая кухня

Habitation à Lierneux, Pavillonchamps Atelier d'Architecture Pavillonchamps Atelier d'Architecture КухняСтолы и стулья
Pavillonchamps Atelier d&#39;Architecture

Pavillonchamps Atelier d'Architecture
Pavillonchamps Atelier d&#39;Architecture
Pavillonchamps Atelier d'Architecture

Открытая просторная кухня позволяет применить здесь самые различные комбинации в создании оригинальной барной стойки. Секрет этого свободного пространства, в котором легко и свободно дышится, кроется в L-образной конструкции, позволяющей легко соединить пространство дома в единое целое. Слияние светлых тонов в мебели в сочетании с белым цветом стен и кухонной техники делает все вокруг светлым и воздушным.

Как видно на этом фото, кухня не имеет четких ограничений, все ее пространство выполнено в едином стиле, элегантно и красиво.

Эта барная стойка является чудом, в котором воплощена простота и деликатность в сочетании с современной эстетикой.

9. Современная кухня

Cuisine moderne dans un appartement haussmannien, Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur Кухня в стиле модерн
Xavier Lemoine Architecture d&#39;Intérieur

Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur
Xavier Lemoine Architecture d&#39;Intérieur
Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur

Без хвастовства, здесь представлена элегантная барная стойка в небольшой кухне. Она сделана из мрамора, это образец благородства, который в этом великолепном пространстве выглядит драгоценным камнем. Целью создания этой барной стойки было обновление кухни в старом доме, так как желанием хозяев было создание теплого природного пространства, без особых изменений прежней обстановки. 

Здесь были выбраны в качестве основных материалов мрамор, камень и дерево, что позволило гармонично вписаться этой конструкции в окружающую обстановку. Поставленная цель была в полной мере достигнута!

10. Уютный и удобный островок!

maison à Limoges, Jean-Paul Magy architecte d'intérieur Jean-Paul Magy architecte d'intérieur Кухня в стиле модерн
Jean-Paul Magy architecte d&#39;intérieur

Jean-Paul Magy architecte d'intérieur
Jean-Paul Magy architecte d&#39;intérieur
Jean-Paul Magy architecte d'intérieur

Барная стойка на кухне может быть легко преобразована в функциональную рабочую область. Это позволит здесь выпить с друзьями по бокалу вина или заняться готовкой пищи, при этом не будет нарушен комфорт и практичность в обстановке. Такая барная стойка может быть применена на любой кухне. Естественным дополнением к ней являются легкие и удобные стулья, гармонично вписывающиеся в общую обстановку.

Такая оптимизация пространства в небольших кухнях является максимально выгодной и оригинальной.

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